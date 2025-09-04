Politica Ilan Șor, raport în fața lui Putin. Politicianul fugar s-a lăudat cu 7,5 trilioane de ruble procesate prin compania „A7”







Republica Moldova. Politicianul fugar Ilan Șor a apărut din nou în spațiul public, de data aceasta într-o videoconferință la care a participat și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. În intervenția sa online, Șor a prezentat un raport privind activitatea companiei „A7”, pe care a afirmat că o conduce. Alături de el a fost prezent și Piotr Fradkov, președintele băncii rusești „Promsviazbank”. Acesta fiind partenerul său de afaceri în acest proiect.

Șor a explicat că „A7” ar fi dezvoltat un centru de decontări internaționale, bazat pe mecanisme moderne de facturare și instrumente financiare digitale. Potrivit acestuia, în doar zece luni, prin intermediul companiei ar fi fost efectuate tranzacții în valoare totală de peste 7,5 trilioane de ruble. Zilnic, platforma ar procesa între 1.500 și 2.000 de operațiuni.

„Planul nostru pentru anul 2025 este să plătim aproximativ 20 de miliarde de ruble sub formă de impozite noi”, a declarat Ilan Șor.

El a mai adăugat că peste jumătate dintre tranzacții sunt realizate în state din Asia. Următorul pas va fi deschiderea unui hub financiar regional. Acesta fiind destinat nu doar Rusiei, ci și altor țări interesate de serviciile „A7”, a menționat Șor.

Conferința online, care ar fi avut ca temă dezvoltarea infrastructurii rusești în Orientul Îndepărtat, a scos în evidență apropierea lui Șor de structurile financiare ale Moscovei. O investigație IPN arată că „A7” a fost creată împreună cu Promsviazbank, bancă de stat din Rusia. Oficial, compania este înregistrată cu activități de servicii financiare. în realitate ar fi utilizată pentru a finanța rețeaua politică a lui Șor din Republica Moldova.

În iulie 2025, Consiliul Uniunii Europene a inclus platforma „A7” pe lista sa de sancțiuni, alături de alte entități și persoane apropiate oligarhului. O lună mai târziu, pe 14 august, și Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva aceleiași companii de plăți.

Ilan Șor a fost condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru implicarea în frauda bancară. De mai mulți ani însă, acesta se află pe teritoriul Federației Ruse. Acolo își desfășoară nestingherit activitatea politică și economică. Chișinăul a transmis Moscovei mai multe cereri de extrădare, însă niciuna nu a primit răspuns.