Ilan Şor nu se lasă. Un nou proiect politic în locul partidului scos în afara legii. Se va numi aproape la fel

Anunţul a fost făcut de Ilan Şor, care a precizat că „proiectele realizate până acum de Partidul „ȘOR” vor fi reprezentate şi vor fi continuate de noua formaţiune.

„Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a emis o hotărâre ilegală și fără precedent, privind lichidarea Partidului „ȘOR”. Sunt convins că Partidul „ȘOR”, în calitate de persoană juridică, va fi restabilit prin decizia CEDO, unde vom depune în curând o plângere, iar judecătorii care au votat pentru această decizie ilegală și absurdă, la indicația Maiei Sandu, vor fi arestați. Dragi prieteni, Maia Sandu poate distruge o persoană juridică, dar nu și ideea, emoția și tot ceea ce a fost construit până acum de echipa Partidului „ȘOR”. ”, a declarat Ilan Șor, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook.

Controversatul politician a precizat că noua formaţiune va participa la alegerile locale, preconizate pentru toamna viitoare. „La solicitarea și rugămintea a mai mult de jumătate din populația Moldovei, am inițiat formarea unui bloc politic care va reprezenta, va îngloba toate proiectele realizate până acum de Partidul „ȘOR”. Formațiunea noastră a intrat în memoria colectivă drept un partid al șansei, obligației și realizării. Din acest motiv, am luat decizia de a forma Blocul politic „Șansă, Obligații, Realizări”. Denumirea prescurtată este Blocul „Ș.O.R”. Acest bloc are două obiective: de a obține victoria totală la alegerile locale, prezidențiale și parlamentare, dar și de a face tot posibilul pentru ca Moldova să devină bogată și prosperă și cu adevărat independentă”, a adăugat fostul deputat fugar.

Două formaţiuni politice necunoscute au aderat la proiectul politicianului fugar

Ilan Şor a mai comuicat că la formaţiunea care îi va purta numele au aderat deja două formaţiuni politice, Partidul „Ai noștri” și „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei”. Ambele partide sunt practic necunoscute de către publicul larg şi nu au participat pănă acum la scrutine.

„Acum doi ani, am creat formațiunea din care fac parte, cu scopul de a schimba în bine lucrurile din țara noastră, pentru ca fiecare să aibă parte de bunăstare și să nu aibă grija zilei de mâine. Având în vedere dezmățul din prezent din Moldova, anunțăm cu bucurie aderarea la noul bloc, pentru ca împreună, să facem schimbări și să contribuim la un viitor luminos pentru țara noastră”, a declarat Daria Fedorova, reprezentantul Partidului „Ai noștri”.

Alexandru Beschieru, președintele Partidului „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei”, a declarat că Moldova merge pe o cale greșită, nu există încredere în ziua de mâine, motiv pentru care se simte obligat să contribuie la schimbări.

Curtea Constituţională a admis la 19 iunie sesizarea Guvernului şi a declarat neconstituţional Partidul Şor. Decizia irevocabilă a fost votată de patru din cei 5 magistraţi. Magistratul Vladimir Ţurcan, fost deputat socialist, a avut o opinie separată. Partidul Şor se consideră dizolvat din momentul pronunţării deciziei.