ÎCCJ va da sentința în cazul lui Mircea Negulescu şi al lui Lucian Onea. Cei doi judecători DNA, acuzați că l-au amenințat pe un fost deputat PSD

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să ia miercuri, 22 martie, o decizie în cazul lui Mircea Negulescu care a fost trimis în judecată petru că a participat la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă și instigare în forma continuată la comiterea fără vinovaţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în inscrisuri sub semnatură privată. Lucian Onea este acuzat și el pentru participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovaţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnatură privată.