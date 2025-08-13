Social ICCJ a stabilit care sunt polițiștii care nu încasează 40% din salariu. Cine sunt cei afectați







ICCJ a stabilit prin Decizia 213/2025 faptul că anumiți polițiști care îndeplinesc atribuții speciale nu vor primi sporul de 40% din salariul de bază. Curtea de Apel Craiova este cea care a luat decizia.

Înalta Curte a stabilt că “polițiștii planificați să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, nu beneficiază de majorarea de 40% din salariul de bază/solda de funcție”. Această hotărâre a venit în urma unei sesizări făcută de Curtea de Apel Craiova.

Mai exact, magistrații din bănie au cerut interpretarea articolului 38 alineat (2) litera a) și a ariculului 38 alin (3) litera a) din Legea-cadru nr. 153/2017 și a mai multor articole de lege. Spre exemplu în legea cadru se stabilește că, începând cu data de 1 iulie 2017 cuantumul sporurilor pentru personalul care ocupă aceiași funcție se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

În măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Dar Ordonața de Urgență a Guvernului 9/2017 stabilește, că personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/ solda de funcție/ salariul de funcție, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asta chiar dacă este vorba despre personal planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu. Drept urmare ICCJ a tranșat această problemă, în sensul de mai sus. Cei care sunt în muncă la domiciliu nu mai primesc acel spor de 40%.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este una obligatorie, în sensul că toate instanțăele din țară trebuie să ia act de ea și să o respecte. Ea a fost deja publicată în Monitorul Oficial, deci îndeplinește toate criteriile pentru a fi pusă în aplicare. Hotărârea vine în contextul tăierii sporului de antena de la multe categorii de bugetari.