Iarna nu pleacă încă. Ninsori anunțate în mai multe zone din țară

Deși primăvara a început din punct de vedere calendaristic, vremea rămâne schimbătoare în România, iar episoadele de iarnă nu dispar complet. Potrivit estimărilor realizate de AccuWeather, în perioada următoare sunt așteptate noi ninsori, mai ales în zonele montane și în centrul țării.

După câteva zile cu temperaturi ridicate și vreme însorită, valorile termice vor scădea din nou, iar precipitațiile vor reveni sub formă de ninsoare în anumite regiuni.

Orașul Brașov și zonele montane se vor afla printre cele mai afectate, unde sunt prognozate mai multe zile consecutive cu ninsori.

Conform prognozei, în intervalul 10–11 martie, temperaturile maxime din Brașov vor ajunge la aproximativ 8 grade pe timpul zilei, însă nopțile vor deveni reci, cu valori ce pot coborî până la -5 grade

. Începând cu 10 martie și până în jurul datei de 14 martie, sunt așteptate precipitații predominant sub formă de ninsoare, însoțite de episoade de îngheț.

În primele zile ale intervalului, maximele vor rămâne în jurul valorii de 8 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor coborî spre -2 și -1 grad. Ulterior, între 12 și 14 martie, vremea se va răci ușor, iar temperaturile diurne nu vor depăși aproximativ 5 grade.

Meteorologii atrag atenția că diferențele dintre temperaturile de zi și cele de noapte vor fi semnificative, ajungând chiar și la 10 grade, condiții care pot favoriza apariția poleiului și a înghețului pe timpul nopții.

Prima parte a lunii martie aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice pe termen mediu. Valorile termice vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cu abateri mai evidente în vest, nord și centru, în intervalul 2–9 martie. În același timp, precipitațiile vor fi reduse, ceea ce indică un regim pluviometric deficitar la nivel național.

În săptămâna 9–16 martie, temperaturile medii vor continua să se mențină ușor peste normal în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor apropia de valorile caracteristice perioadei. Cantitățile de precipitații vor rămâne sub media obișnuită, mai ales în zonele montane, unde deficitul de apă va fi mai accentuat.

Pentru intervalul 16–23 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării. Regimul precipitațiilor va reveni, însă, la valori apropiate de normal, fără diferențe semnificative între regiuni.

Ultima săptămână a lunii, 23–30 martie, va continua tendința de vreme mai caldă decât media climatologică, cu temperaturi ușor peste valorile specifice perioadei la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații sunt prognozate să se încadreze în limite normale pentru această perioadă, fără episoade extreme anticipate.