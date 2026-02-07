Iakutsk, un oraș în care frigul modelează viața de zi cu zi

Iakutsk, capitala Republicii Saha (Iakuția), este unul dintre marile orașe ale lumii construite pe permafrost continuu și are, în mod constant, unele dintre cele mai scăzute temperaturi de iarnă întâlnite într-un oraș de această mărime. Populația orașului este estimată la 372.801 de locuitori în 2025, potrivit datelor din surse statistice oficiale.

Climatul continental extrem se vede direct în calendarul zilnic. Datele climatologice arată că luna ianuarie are medii mult sub pragul înghețului, cu valori tipice în jurul a -30°C, iar variațiile de la o zi la alta pot fi mari. În astfel de condiții, activitățile de rutină, drumul la serviciu, programul școlar și modul de aprovizionare se organizează în jurul frigului, nu în pofida lui.

La mijlocul lui decembrie 2025, Reuters relata despre o zi în care s-au măsurat aproximativ -45°C, temperatură pe care unii localnici au descris-o drept „relativ blândă” raportat la episoadele de ger din alți ani. Indiferent de formulare, mesajul rămâne același: la Iakutsk, iarna dictează ritmul și condițiile în care se desfășoară viața.

Acest tip de normalitate este alimentat de predictibilitate. Oamenii știu că ieșitul afară implică o pregătire tehnică: straturi de haine, protecție pentru extremități și planificarea timpului petrecut în exterior. Într-un reportaj Reuters despre un episod de ger sever, o localnică descria adaptarea în termeni direcți: „Nu te poți lupta cu asta. Te adaptezi și te îmbraci în consecință sau suferi.”

Iarna nu înseamnă doar temperaturi joase, ci și lumină redusă. În ianuarie, răsăritul poate fi după ora 9:00, iar apusul în jurul orei 16:00, conform calculelor publicate de timeanddate. Asta comprimă intervalul de lumină naturală și împinge o parte importantă a mobilității în întuneric.

Programul zilnic se ajustează, în practică, la două constrângeri simultane: frigul și fereastra scurtă de lumină. Pentru părinți, asta înseamnă plecări matinale în întuneric, iar pentru cei care lucrează în ture sau în servicii care încep devreme, pregătirea are o componentă de siguranță: verificarea echipamentului de iarnă și estimarea timpului necesar deplasării.

Straturile nu țin de modă, ci de eficiență. În același reportaj Reuters, o vânzătoare din piață rezuma „regula” în câteva cuvinte: „Doar să te îmbraci bine”, adăugând imediat explicația devenită expresie locală: „În straturi, ca o varză!”

În practică, asta înseamnă combinații de materiale care gestionează transpirația și vântul, plus elemente care protejează pielea expusă. Timpul petrecut afară devine o resursă calculată: mulți locuitori reduc staționarea și își organizează traseele astfel încât opririle să fie scurte și previzibile.

Viața nu se oprește automat la primele valori negative, dar există praguri după care instituțiile își adaptează activitatea. În iarna anului trecut, Reuters menționa că, într-o zi cu aproximativ -45°C, școlile au trecut în online, în timp ce o parte importantă a activităților a continuat.

Pentru familii, astfel de treceri temporare înseamnă reorganizarea zilei: supravegherea copiilor, împărțirea timpului între muncă și școală, precum și gestionarea rutinei. Pentru angajatori, frigul sever poate modifica ritmul de lucru, mai ales acolo unde există activități în exterior sau deplasări frecvente.

Una dintre imaginile recurente din Iakutsk este piața în aer liber, unde frigul funcționează ca un congelator natural. Reuters descria vânzarea de pește înghețat, fără nevoia unei infrastructuri frigorifice dedicate, tocmai pentru că temperatura ambientală păstrează produsele în stare solidă.

Aprovizionarea zilnică se pliază pe acest context. Cumpărăturile se fac, de multe ori, în reprize scurte, iar transportul alimentelor către locuință ține cont de faptul că unele produse se întăresc rapid la exterior. În mod invers, există și produse care trebuie protejate de îngheț în timpul deplasării, mai ales pe distanțe mai lungi.

În orașele cu ierni foarte reci, riscurile cele mai comune sunt cele legate de expunerea pielii și de timpul petrecut în aer liber. De aceea, rutina include măsuri simple și repetate: acoperirea completă a extremităților, evitarea contactului direct cu metalul neprotejat și reducerea opririlor inutile afară.

În reportajul Reuters din 2023, localnicii descriau și o componentă psihologică a adaptării: ideea că organismul „se pregătește” pentru frig, iar oamenii ajung să își schimbe așteptările în funcție de temperaturile obișnuite ale sezonului.