Ce haine te pun în valoare în funcție de forma corpului. Alegerea hainelor potrivite în funcție de forma corpului este una dintre cele mai eficiente metode prin care o persoană își poate pune în valoare silueta, fără a depinde de mărimi ideale sau de tendințe trecătoare, potrivit stylementor.fashion.

Specialiștii în stil vestimentar atrag atenția că forma corpului contează mai mult decât cifrele de pe eticheta hainelor, iar înțelegerea proporțiilor este esențială pentru un look echilibrat și coerent.

Forma corpului nu este un standard rigid, ci o clasificare orientativă, bazată pe raportul dintre umeri, talie și șolduri. Cele mai frecvente tipuri sunt clepsidră, pară, măr, dreptunghi și triunghi inversat. Fiecare are particularități care pot fi armonizate prin croieli, materiale și combinații corecte.

Pentru silueta tip clepsidră, caracterizată prin umeri și șolduri proporționale și o talie bine definită, accentul cade pe evidențierea formelor naturale. Hainele cambrate, rochiile petrecute, sacourile ajustate pe talie și curelele subțiri sunt alegeri frecvente. Stilistii recomandă evitarea pieselor prea largi, care pot ascunde proporțiile și pot crea un aspect masiv.

Silueta tip pară, în care șoldurile sunt mai late decât umerii, necesită echilibrare vizuală. Accentul se mută în partea superioară a corpului, prin bluze cu detalii, umeri structurați, volane sau decolteuri interesante. În partea de jos, pantalonii cu croială dreaptă, fustele în formă de A și culorile închise ajută la alungirea siluetei.

Evitarea materialelor lucioase sau a imprimeurilor mari în zona șoldurilor este una dintre regulile de bază.

Pentru persoanele cu siluetă tip măr, unde volumul este concentrat în zona abdominală, cheia este crearea unei linii verticale care să alungească vizual corpul. Hainele fluide, bluzele cu decolteu în V, sacourile purtate deschise și rochiile empire sunt frecvent recomandate.

Stilistii subliniază importanța materialelor moi și a croielilor care nu se mulează pe abdomen. În schimb, picioarele pot fi puse în valoare cu pantaloni drepți sau skinny, în funcție de conformație.

Silueta dreptunghiulară, în care umerii, talia și șoldurile au lățimi apropiate, oferă libertate mare în alegerea hainelor, dar necesită strategii pentru a crea iluzia de forme.

Curelele, croielile asimetrice, suprapunerile și piesele care adaugă volum controlat în zona bustului sau a șoldurilor sunt esențiale. Rochiile cu pliuri, fustele cloș și topurile cu detalii laterale pot schimba semnificativ percepția proporțiilor.

Triunghiul inversat, caracterizat prin umeri lați și șolduri înguste, presupune echilibrarea siluetei prin atragerea atenției asupra părții inferioare a corpului.

Fustele ample, pantalonii cu buzunare, materialele texturate și culorile deschise în partea de jos sunt recomandate. În partea superioară, stilul minimalist, cu linii simple și fără volume suplimentare, ajută la temperarea lățimii umerilor.

Dincolo de forma corpului, experții subliniază rolul materialelor și al culorilor. Țesăturile rigide tind să adauge volum, în timp ce materialele fluide urmează linia corpului. Culorile închise subțiază vizual, iar cele deschise sau lucioase atrag atenția. Imprimeurile mari măresc optic suprafața pe care sunt aplicate, în timp ce dungile verticale alungesc silueta.

Accesoriile joacă și ele un rol important în echilibrarea proporțiilor. Colierele lungi, eșarfele, gențile purtate strategic și pantofii potriviți pot schimba complet dinamica unei ținute. Stilistii atrag atenția că alegerea hainelor nu trebuie să fie dictată exclusiv de reguli, ci adaptată personalității, stilului de viață și contextului social.

În industria modei, tot mai mulți creatori promovează ideea de îmbrăcăminte adaptată corpului real, nu invers. În acest context, cunoașterea formei corpului devine un instrument de autonomie vestimentară, care ajută la construirea unei garderobe funcționale, coerente și ușor de adaptat, indiferent de tendințele momentului.