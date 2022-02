VIDEO

Hoții de trotinete

Un muncitor din Italia postbelică, un om care nu are nici un ban dar care are măcar o speranță de viitor. Reconstrucția țării și a sufletelor, după război. Muncitorul din ”Hoții de biciclete” are noroc. ”I se oferă o slujbă: să lipească afișe. Îi trebuie o bicicletă. Nevasta lui își vinde perdelele. El cumpara bicicleta, dar i se fură.