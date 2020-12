Un mare vânzător de biciclete din Cluj Napoca, ce deține unul dintre cele mai cunoscute magazine de profil din oraș, a declarat pentru EVZ că anul 2020 a fost unul dintre cei mai profitabili de când a deschis afacerea.

Vânzarea de biciclete a mers atât de bine, încât noua colecție comandată încă din anul 2019 s-a epuizat în primele trei luni de la declararea stării de urgență. „Comenzile online au venit una după alta. Nu ne-am așteptat. Am rămas fără biciclete în stoc și a trebuit să comand altele. S-au vândut și cele mai scumpe modele, a căror valoare trec de 20.000 de lei. Într-una din zile a venit un mare patron de firmă de IT și a luat trei astfel de biciclete. A fost un an profitabil”, a spus patronul magazinului de biciclete.

Ceea ce s-a întâmplat la Cluj, s-a întâmplat în toată România, dar și în toată lumea. Potrivit unui raport al unei asociații de profil, în prezent, cererea de biciclete este mult mai mare decât producția. În prezent, vânzarea de biciclete a depășit orice așteptări din partea producătorilor și a comercianților, iar acest lucru se datorează dorinței oamenilor de a fi mai sănătoși, dar și de a face sport, de unul singur.

Subvenții de sute de milioane de euro

Un studiu realizat la nivel de SUA, de către cei de la People for Bikes, arată un lucru absolut surprinzător, și anume că unul din zece americani s-a urcat pentru prima dată pe bicicletă în anul 2020. Același studiu arată că la nivelul lunii martie 2020, momentul lockdown-ului în Europa, bicicleta era folosită de trei ori mai multe persoane decât la momentul lunii martie 2019.

„De la începutul lockdown-ului, din martie, am constatat o creștere a cererii de biciclete”, a comentat Edoardo Girardi, de la Full Speed Ahead Europe.

Pasiunea pentru biciclete a venit și ca urmare a acordării de vouchere pentru biciclete, fie de către guverne, fie de către municipalitățile orașelor mari și nu numai.

De exemplu, în 2018, Primăria București a emis 5.800 de vouchere în valoare de 500 de lei, fiecare, pentru ca bucureșternii să își poate cumpăra biciclete. Voucherele pentru biciclete au fost emise pentru cei care s-au înscris în programul „Bicicliști în București”.

Alte țări, Italia, de exemplu, au oferit subvenții în valoare de 210 milioane de euro, câte 500 de euro pentru fiecare italian care a dorit să-și cumpere o bicicletă.

Nu mai pot face față cererii

Will Butler Adams, director la o companie de profil din Marea Britanie, a declarat că societatea și-a făcut rezerve semnificative de piese pentru construcția bicicletelor.

„Am văzut lockdown-ul venind cu luni înainte, deoarece numeroși furnizori cu care lucrăm sunt în Asia. Nu am fost pregătiți însă pentru viteza cu care a lovit. Din fericire, am avut furnizori de rezervă, identificați în cadrul pregătirilor pentru Brexit. Dacă nu am fi avut aceste rezerve pentru situații de urgență, am fi fost nevoiți să închidem. Însă acum va trebui să face față Brexit-ului fără a mai dispune de acele rezerve făcute tocmai pentru Brexit”, afirmă managerul companiei de biciclete.

Firma lui Butler a ajuns celebră după ce a donat peste 800 de biciclete personalului sanitar care se află în prima linie a luptei împotriva Covid -19.