Horoscop Horoscopul lui Dom’Profesor, 20 iunie 2022. De ce nu sunt pe primul loc? Bună întrebare !







20 iunie

Pe 20 iunie s-au născut Jean Marie Le Pen, Errol Flynn, Lionel Richie, Olympia Dukakis, Jacques Offenbach, Martin Landau, Nicole Kidman, Cyndi Lauper, Radu Gabrea, Aurel Baranga, Michaela Botez, Petre Gheorghiu.

Pe 20 sunt Sfinţii Metodie şi Calist, nimic în ”Kalendar”.

Sistemele de recomandare pătrund în viața noastră online . Ele structurează ceea ce cumpărăm, citim, privim, ascultăm, poate chiar și ceea ce gândim. Deși funcționarea interioară a acestor sisteme algoritmice ne rămâne ascunsă, le întâlnim pe aproape toate platformele digitale. Google, Amazon, YouTube, Netflix, Facebook, Alibaba, Twitter, TikTok, Instagram, Spotify și o mulțime de alte platforme folosesc sisteme de recomandare pentru a ne direcționa către anumite tipuri de conținut și produse. Rezultatele acestor sisteme le vedem ori de câte ori încercăm să căutăm ceva sau ni se prezintă o listă ordonată de opțiuni, adesea cu un clasament și o ierarhie. Dar ce sunt mai exact aceste liste? Bună întrebare!

S-ar putea să vă gândiți la ele ca la simple date. Ați putea bănui că acestea sunt alegerile preferate ale unei companii, mărci, sau motoare de căutare. S-ar putea să vă gândiți la ele ca reflectări ale istoriilor de căutare arhivate ale nenumăraților alți utilizatori. Puteți chiar bănui că acestea se bazează pe înregistrările achizițiilor domniilor voastre, sau pe anumite cuvinte și sintaxă din căutările anterioare. Dar, s-a gândit cineva, vreodată, la aceste liste de recomandări ca la opinii – enunțurile unui algoritm? Altă întrebare bună!

Sistemele de recomandare pun întrebări dificile despre ce înseamnă a vorbi și dacă vorbirea este ceva pe care doar o persoană o face. Cum tragem o linie între expresii și acțiuni? Și cine (sau ce) poate fi considerat un „vorbitor”? În munca mea, am examinat modul în care astfel de întrebări au fost dezbătute și decise în lege. Ce o să găsiți o să vă surprindă: mașinile remodelează modul în care vorbirea este reglementată și definită și determină cine are o ”voce” în sfera publică. Acesta este cazul rezultatelor căutării și altor expresii algoritmice. Dar aceste recomandări pot fi într-adevăr considerate „opinii” sau „expresii”? Descurcarea unor astfel de probleme ridică întrebări mai ample cu privire la natura schimbătoare a vorbirii în sine: într-o sferă publică populată de enunțuri umane, corporative și algoritmice, ce înseamnă exact ”a vorbi”?

Companii precum Google au susținut că rezultatele căutării lor nu sunt date, nici un produs comercial, nici o acțiune. În schimb, sunt o formă de vorbire, sau de opinie, ca cea a unui redactor de ziar. Google a făcut acest lucru, în parte, din motive pragmatice. În SUA, opiniile sunt o formă de exprimare protejată din punct de vedere constituțional de reglementări și alte procese, motiv pentru care atât de mult depinde dacă o anumită activitate este înțeleasă ca un exemplu de „vorbire” sau „exprimare”. Dacă rezultatele căutării sunt „vorbire”, atunci companiile care le produc sunt izolate de reglementările guvernamentale și protejate de o serie de amenințări legale, inclusiv acuzații de practici anticoncurențiale, acuzații de calomnie, sau alte plângeri din partea concurenților, creatorilor de conținut, sau utilizatorilor.

Din această perspectivă, caracterizarea rezultatelor algoritmice și a deciziilor ca opinii poate părea ca o păcăleală, o încercare a companiilor de a ocoli sistemul și de a găsi cel mai avantajos set de precedente. Dar se întâmplă și ceva mult și mai profund în aceste dezbateri. Google și alte companii de tehnologie au făcut aceste caracterizări deoarece rezultatele căutării lor seamănă într-adevăr cu opiniile – dar există și diferențe importante. Adică, aceste „opinii” se suprapun cu judecățile și declarațiile umane, dar nu sunt egale cu acestea. Nu avem încă un mod bun de a vorbi și de a gândi despre acest tip de „vorbire” sau „expresie”.

Putem fi tentați să folosim cuvinte precum „opinie” pentru a descrie „vorbirea” rezultatelor căutării, deoarece rezultatele algoritmice au unele asemănări cu opiniile și expresia umană. Algoritmii sunt construiți de oameni și implică idei, credințe și judecăți de valoare. Algoritmii de căutare, de exemplu, implică decizii umane despre cum să definească relevanța și calitatea în rezultatele căutării și cum să operaționalizeze aceste definiții. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când creatorii unui algoritm trebuie să decidă dacă calitatea este cel mai bine definită de multe link-uri către un site web sau de link-uri de la site-uri foarte recunoscute și de renume.

În acest fel, creatorii se angajează într-un proces decizional la nivel înalt, care seamănă cu deciziile redactorilor cu privire la caracterul știrilor. Chiar și așa, există diferențe importante între comunicările algoritmice și modul în care „vorbirea” este înțeleasă.

Un exemplu de la Google ilustrează această dinamică, în care compania a susținut că rezultatele căutării sale nu au fost opinia sa, ci o simplă reflectare a credinței populare. În jurul anului 2004, primul rezultat în căutările pentru termenul „evreu” a fost un site web antisemit. În timp ce conținutul site-ului web a fost în mod clar expresia ideilor creatorului său, sursa sau cauza recomandării în sine a fost (și rămâne) mai puțin clară. În acest caz, Google a susținut că recomandările sale nu reflectau valorile sau convingerile companiei - nu era opinia Google, era o reflectare pură a ceea ce era popular online.

Rezultatele au fost suma judecăților de la o mulțime de persoane anonime care au creat linkuri sau au interacționat cu site-ul antisemit. Aceste judecăți sau decizii aglomerate nu sunt produse de un set de oameni care lucrează în mod deliberat împreună spre un scop, ci mai degrabă printr-o varietate de interacțiuni online cu relații cauzale variate și adesea opace, cu rezultatul algoritmic.

Din nou, compania se poziționa în cea mai avantajoasă poziție juridică în ceea ce privește rezultatele căutării sale: în acest caz, distanța și lipsa de responsabilitate. Totuși, în același timp, argumentele Google demonstrează cum rezultatele algoritmice sunt deosebite de opinii. Deoarece recomandările sunt modelate de valorile și prioritățile designerilor lor, creatorii poartă o anumită responsabilitate pentru ele.

Cu alte cuvinte, recomandările nu sunt egale cu modelul clasic, liberal de vorbire. Expresia algoritmică este ceva diferit: vorbire fără vorbitori, sau vorbire neancorată de personalitate. Aiureli, ar spune Nastratin Hogea.

Am făcut aceste considerente, inspirat de cartea How Machines Came to Speak: Media Technologies and Freedom of Speech (2022) a lui Jennifer Petersen. Ca un răspuns la multele întrebări ale cititorilor mei care sunt mirați de ce Google nu mă pune pe primul loc. Din foarte multe motive, nu de valoare, sau de notorietate, ci de… algoritm!

Nu cred că este un algoritm faptul că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 iunie 2025

BERBEC Dinamismul tău te ajută să nu te rătăceşti în domenii absurde şi idei ciudate. Chiar dacă vremea e aşa cum e, eşti motivat şi poţi mări ritmul activităţii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Eşti tu stăpân pe situaţie, dar nu pe viitor! Pot apărea, şi cu siguranţă vor apărea, probleme care necesită cooperare şi ajutor. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, colegi, prieteni. Nu se ştie când poţi avea nevoie de sprijinul lor!

TAUR Crezi că nimic nu te împiedică, că eşti pe drumul bun! Nehotărârea nu te ajută deloc. Trebuie să faci pace, în primul rând cu tine însuţi. Lasă grijile şi temerile, nu sunt productive. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. Adică să pleci în concediu, vacanţă, croazieră... Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti în aiureli sau să faci pariuri absurde.

GEMENI Soarele din zodie indică astăzi să-ţi supraveghezi comportamentul. Evită abordarea unor probleme importante, domenii superioare şi motivări în amor. O zi puţin favorabilă, marcată însă de oarecare monotonie. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Azi propriile idei pot să te surprindă, prin originalitatea şi supleţea exprimată, dar mai ales prin concizia, scurtimea exprimării. Propria zodie, sfârşitul ei, mai precis, pare să-ţi fie favorabilă. Pot pleca, fiind avantajaţi, în călătorii lungi, eventual în vacanţă, concediu, Gemenii născuţi în primul decan al zodiei.

RAC Trebuie să te împarţi, să-ţi gestionezi bine timpul, ca să mulţumeşti pe toţi din jur! Ia lucrurile în glumă şi nu trebuie să te simţi ofensat la orice ironie. Aşa poţi să ai o zi liniştită! Aspectele Lunii îţi întăresc voinţa şi îţi dau idei bune. Dacă ai probleme în dragoste şi Racii au de obicei probleme cu singurătatea, o veste bună: după solstiţiul de vară începe o perioadă favorabilă în domeniul sentimental. Dar trebuie să vrei şi tu! Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur!

LEU Intuiţia, fantezia şi imaginaţia ta te ajută astăzi. În astfel de zile obstacolele, examenele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu avantaj din start. O zi fastă, nu rata ocaziile! Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Cu toate că gândeşti prin o anumita logica, numită leoniană, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica junglei pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primează în jungla de beton în care vieţuieşti.

FECIOARĂ Alungă îndoiala în ceea ce priveşte relaţia ta sentimentală, oricum, „ce va fi, va fi”! Trebuie să-ţi săpâneşti nerăbdarea, graba, emoţiile şi să abordezi problemele în ordinea firească. Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile şi de aceea va trece repede, ca orice zi liniştită! Pentru un procent dintre Fecioare: eficace şi harnic, astăzi ai carisma personală la maxim, aşa că poţi avea unele episoade plăcute!

BALANŢĂ Astăzi eşti optimist, motivat şi depui mult efort, pentru că ai o idee, urmăreşti ceva. Entuziasmul tău e contagios şi reuşeşti să aduci o dispoziţie bună în anturaj, la serviciu şi acasă. Amână ce nu poţi rezolva. Amână, dar nu renunţa! Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Şi, evident, nu este din vina ta, sau din cine ştie ce conjunctură cosmică. Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

SCORPION Eşti gata să te aventurezi în spaţii, relaţii şi trăiri noi. Împingi limita cunoaşterii, ştii tu... ca în Star Trek! Dar realitatea e chiar lângă tine, foarte seducătoare şi promiţătoare! Astăzi evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Pe fondul unor aspecte favorabile, a eforturilor trecute, până la urmă ai o zi bună. Dar, leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj, aceasta mai pe seară, dar avertizat înseamnă pregătit!

SĂGETĂTOR E momentul să-ţi declari sentimentele şi opţiunile, trebuie să fii mai determinat şi să comunici fără convenţionalisme. Altfel, nimeni nu poate ghici ce om bun eşti şi ce suflet ales ai! Cu toate că poate fi o zi bună, evită graba, nepăsarea şi nerăbdarea. Eşti cam neîndemânatic şi poţi avea probleme. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! Cum era imaginea acea: „...ca un elefant într-un magazin de porţelanuri...”. Cam aşa!

CAPRICORN Eşti mai ferm, dar totuşi politicos, la muncă, cu şeful mitocan şi colegii coprofagi. O fi tu “retardat” dar cinstea, legea şi morala nu se negociază! O să le trimiţi chiftele... peste gard! O zi veselă şi optimistă, plină de veşti placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor şi colegilor. Aspectele îţi dau câştig de cauză, ai o zi bună. Astăzi, în una dintre cele mai lungi zile ale anului, trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai!

VĂRSĂTOR Ai nevoie de relaxare. După orele de program este absolut necesar să-ţi „reîncarci bateriile”. Amână tot ceea ce ai programat şi odihneşte-te. Nu lăsa să se instaleze oboseala cronică! Poţi să începi să-ţi faci proiecte pentru vacanţa de vară. Întreabă anturajul, ce idei au colegii de la serviciu. Sau fă o cercetare pe net să vezi oferte frumoase, colorate şi pline de minciunele. În domeniul sentimental trebuie să fii mai insistent, fără să deranjezi. Este o artă, da, dar şi rezultatele...

PEŞTI Ai stârnit invidii. Nu lăsa să se constituie un front împotriva ta. Caută-ţi aliaţi şi dezbină-i pe cei care te vorbesc de rău. Vorbeşte frumos cu inamicii tăi şi dă-le informaţii false! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital! Astazi ai ceva important de lucru, sau de rezolvat. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate! Nu pierde oportunităţile care ţi se oferă. Dar, în primul rând trebuie să fii conştient de aceste prilejuri! Fii mai prezent, mai abil, mai iscusit – se poate, sigur că se poate!