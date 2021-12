HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Nu forţați şi nu luați hotărâri importante în penultima zi a anului

HOROSCOP, 30 decembrie 2021

BERBEC Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Însă, împăcarea sufletească care domneşte între Craciun şi Anul Nou trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Nu pleca la drum! Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2022 iti poate aduce noi prilejuri de afirmare.

Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine. O veste bună desprea unii membrii ai familiei, veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la băuturile reci, sau cu ghiaţă şi la durerile de dinţi, aşa, pentru echilibru!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe de duh. Ai foarte multe planuri de Revelion. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te, trebuie să alegi varianta care îţi place mai mult! Revelionul acesta, de mîne seară, l-ai gândit ca o incununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2022 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. Mâine seară, de Revelion sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie. Vestea buna este ca problema care te preocupa de atâta timp se poate rezolva repede, iar vestea rea este că nu depinde de tine.

GEMENI Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la „ceva bun”, poate cartofi prăjiţi cu murături de casă! Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat. Mâine seară, de Revelion, sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc. Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă. Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată să sărbatoreasca cât mai mult, sau mai bine, pentru că este cam speriată de anul ce va să vină.

RAC Cu Luna în conjunctură favorabilă, ai mai multă energie decât de obicei. Dar, mai încet, nu te grăbi, nu te repezi, graba strică treaba! Ziua se anunţă densă, dar şi cu surprize plăcute! Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi mâine seară cât poţi, pentru ca 2022 poate fi un an hotărâtor pentru tine. Se apropie Anul Nou, iată, mai este doar o zi – stresul este în creşte, pentru tine este însă foarte important. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

LEU Fii punctual, doar eşti regele junglei. Faptul că întârzii în această perioadă îi face pe unii să creadă că îi desconsideri. Dă explicaţii, oferă motive meteo, de exmplu, viscolul şi zăpada! 2021 a fost, relativ, un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2022 poate fi un an şi mai bun! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună – Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală!

FECIOARĂ Libertate, mult dorita libertate! Ai nevoie de puţină linişte şi de distanţă faţă de problemele altora. Astăzi realizezi că anul care vine ai mai mult de construit pentru viitorul tău. Mâine seară, în clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc. Pentru tine, Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea să il petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani – doar de 24 de ori! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale.

BALANŢĂ Astăzi, probabil că este o zi plăcută, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Febra de Anul Nou s-ar putea putea numi această zi. Nu pleca la drum! Mâine seară, de Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Anul care se sfârşeşte mâine a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Penultima zi a anului 2021 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental. Dacă ai de convins de ceva, pe cineva, cumva din familie, sau din anturaj – astăzi este ziua. Sfatul meu este să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc – nu este chiar o configuraţie favorabilă şi… poate fi frig şi zăpadă!

SCORPION Ultima zi de joi a anului 2021 dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le, râdeţi împreună, la un pahar de vin fiert. Exagerează un pic, ca să le faci placere! Atenţe la frig şi la alunecatul pe gheaţă, unde este ghiaţă! Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Procesul acesta filozofic trebuie să dureze fix până te aşezi la masa de Revelion. Apoi – petrece!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi revizuieşti părerile tale asupra multor lucruri. O „updatare” este mereu necesară şi astăzi este una dintre acele zile. Evoluezi, te schimbi, la fel ca cei din jurul tău! Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. Ai terminat toate cumparaturile, dar si banii! O veste te face atent şi iti ofera un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile, sau Doamne fereşte – portofelul!

CAPRICORN Eşti, în continuare, binedispus! Să fim drepţi, anul 2021 nu a fost grozav, dar ai speranţe pentru anul ce vine. Fă-ţi planuri, strategii. Cine nu are planuri proprii, munceşte pentru planurile altora! Urmează să faci mâine seară un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor, ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz că a mai trecut un an!

VĂRSĂTOR O mică criză de personalitate, autoritate? Oricum, cineva trebuia să ia poziţie şi să dea zăpada! Şi să facă cumpărăturile înotând prin nămeţi, acolo unde sunt. Tu decizi, tu execuţi, asta da, democraţie! Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neînţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

PEŞTI Astăzi eşti foarte lucid, raţional şi nu-ţi faci iluzii. O atitudine corectă ca să te bucuri de ceea ce a mai rămas din vacanţa de iarnă. Trebuie să respecţi standardele tale de viaţă! Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor de mâine seară. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanţă – dar ti-ai propus nişte lucruri în anul 2021, mai precis la sfârşitul lui. Nu ai făcut mare lucru, să fim drepţi! Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi!