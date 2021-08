HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR. Cum ne infulențează astrele astăzi, 24 august

Informațiile despre cum arată ziua de 24 augut și ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei în lume, dar și răspunsul lui Dom Profesor la întrebarea ”Ce înseamnă jurnalismul constructiv” pot fi citite AICI!

HOROSCOP 24 august 2021

BERBEC Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Din nou, ajutorul pe care-l oferi unui apropiat, rudă sau prieten, face ca o parte din cei din jurul tău să aibă rezerve. În funcţie de reacţie, e un prilej să triezi pe cine te poţi baza. Aproape cu certitudine, astăzi ai de facut un drum. Poate la o prietenă, poate la cumpărături. Cineva laudă un magazin ieftin. Sigur ca o sa te duci acolo. Până la urmă nu se intamplă nimic rău, dar vei verifica proverbul: la pomul laudat…

TAUR Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, fii optimist. În acestă zi de marți afacerile personale sunt, din fericire, bine aspectate. Astăzi poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii. Păstreaza prieteniile de afaceri strict convenţionale si nu-ti baga partenerii de afaceri in casa. Măcar astăzi – pentru că poate ieşi cu vorbe duse cui nu trebuie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

GEMENI Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca si planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata. Dimineaţa favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste, pe care o aşteptai de ceva timp. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea, oboseala şi nu mânca dupa căderea întunericului. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Şi o veste bună: amorul este bine aspectat! Nu da curs propunerilor extravagante, mai ales în a doua parte a zilei, sau care pur si simplu nu-ti plac, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil.

RAC Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulcegării şi promisiuni! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. O vorba, un telefon, ceva pe reţea, sau un email – o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex ai fi. Seara relaxantă – de câta vreme nu ai mai fost la o terasă? Dacă răspunzi „de ieri” înseamnă că eşti bine orientat!

LEU Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Dar, trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte. Hai să vorbim un pic despre sănătatea ta! Fara sa avertizeze, variaţiile de temperatură, umiditate şi presiune (împreună cu mereu prezenta gravitaţia) îmbătrânesc organismul şi fragilizează neacceptabil sistemul circulatoriu. Atenţie, deci! Se stie ca Leii, statistic vorbind, au probleme cu inima si cu sistemul circulatoriu. Așa că fii prudent.

FECIOARĂ O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape! Dar nu ii lua in brate. Fii conventional in noile relatii cu cei care doresc sa-ti devina prieteni! Ziua este indicată de conjunctură pentru finalizarea unor proiecte profesionale care trenează de ceva timp. Boală lungă, moarte sigură! Trebuie, numai, să te concentrezi, ca să termini odată! Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu colegii. Fă un tur de telefoane pe la prieteni şi cunoscuti. Poate aflii ceva interesant sau măcar picant.

BALANŢĂ Lucrurile stau cum te gândeai. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Astăzi, pe plan emoţional, trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie, sau în duo. Încercă să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii! Cooperarea cu noii tai parteneri sau prieteni încep să-şi arate roadele. O zi plăcută, bine aspectată sentimental. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gândeşte-te cum să le finalizezi. Nu incepe astăzi proiecte sau afaceri noi.

SCORPION Se pare că astăzi trebuie să fii foarte convingător şi insistent ca să obţii ceea ce doreşti. Dar, lucrul acesta nu te încurcă! Ai o zi întreagă în care domeniul sentimental este favorizat! Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Astepti un calator, sau calatoresti. Calatorie care poate fi doar pâna la piaţă. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Totuşi mai pe seara ai un prilej excelent sa pui la punct sau sa lamuresti unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi (apartament, casa, vila, bicicleta, maşină, palat, iacht… insulă)!

SĂGETĂTOR O zi de marți „ondulatorie”, cu schimbări dese şi neaşteptate. Eşti surprins, mai nimic nu e cum doreai, dar nu e nimic negativ. Nu fii ostil, adapteză-te rapid la situaţie, o să-ţi fie bine! Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intampla in familia ta. O intriga, un comploţel, ceva – soapte in amurg si intalniri secrete pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile, adica sa iei unul cate unul pe membrii familiei la cate un interogatoriu vesel dar… complet! Poate nu este decat pregatirea secretă a unei petreceri… dar dacă este lovitură de stat? Statul tău.

CAPRICORN Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, continuă sau finalizează! Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie. O zi obişnuita cu un horoscop neaspectat in care rutina te cam plictiseşte. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, până la urmă. Intâlniri care iţi fac plăcere. Pe seară o invitaţie, sau o petrecere, în orice caz, lume multă. Ai de ales cum şi cu cine te distrezi. Să nu faci promisiuni, nici în glumă – Jupiter din Vărsător arată o posibilă neînţelegere în registrul negativ, de către alţii, a bunelor tale intenţii.

VĂRSĂTOR Trebuie să-ţi faci mai puţine griji. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale şi sentimentele, fă-ţi un plan, o foaie de parcurs! Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite. Astăzi este zi de vizite. Viziteazi tu sau primeşte vizite de la persoane prietenoase şi confortabile din punct de vedere psihic, în prezenţa cărora te simţi bine. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca dupa caderea intunericului. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Totul pare că se desfăşoară după cum te-ai gândit!

PEŞTI Totodată mai calm şi activ decât de obicei, poţi să rezolvi la acest început de săptămână unele probleme emoţionale de duo, de familie, şi/sau să aplanezi conflicte, la serviciu, sau acasă! O zi de analiză şi sinteză. Problema la ordinea zilei: veniturile familiei tale. Chiar dacă eşti partial mulţumit de rezultat, evită cheltuielile extravagante şi nefondate. Bunul tău plac este un motiv suficient de bun, însă! Adica daca iti doreşti ceva – ei bine, cumpără acum, pentru ca nu stii ce se va intampla maine. In a doua parte a zilei ai programat cumparaturi, dar programul se schimba. Este de bine, pentru ca primeşti o vizita neaşteptată, dar plăcută.