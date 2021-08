HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  24 august 2021  Dom’ profesor, ce înseamnă ”jurnalism constructiv”?

Pe 24 august s-au născut Jorge Luis Borges, Jean-Michel Jarre, Regele Ferdinand, B. Elvin, Florin Gheorghiţă.

În calendarul creştin-ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Bartolomeu şi Sf. Tit.

Nimic în „Kalendar”, strămoşii noştri erau mai cumpătaţi în obiceiuri şi mai exigenţi în a acorda „sfinţenia”, în versiunea lor.

„Evenimentul Zilei” din 24 august 79 a fost că Vezuviu a erupt, acoperind cu lavă şi cenuşe oraşul roman Pompei spre tragedia louitorilor de atunci, dar spre satisfacţia arheologilor de astăzi.

Vă mulțumesc din inimă celor care mi-au scris, la [email protected]. Pentru vorbele bune și regretele sincere. Dar ați pus, mai mulți dintre domniile voastre și o întrebare: ”Dom’ profesor ce este jurnalismul constructiv”?

Jurnalismul constructiv este un răspuns la creșterea tendinței de tabloidizare, senzaționalism și negativitate a mass-media de astăzi. Este o abordare care urmărește să ofere audienței o imagine corectă și contextualizată a lumii, fără a sublinia ce este rău și ce merge prost. Deși o doză sănătoasă de negativitate în presă este, fără îndoială, necesară, supraexpunerea cronică negativă constituie o tendință ascunsă a mass-mediei, care are un efect coroziv asupra societăților în care trăim. Scopul jurnalismului constructiv este de a combate trivializarea și degradarea jurnalismului prin noile media care adesea sunt mai interesate de distragerea și crearea de controverse decât de informarea cetățenilor. Jurnalismul constructiv are un ton calm, fiind mai puțin concentrat pe scandaluri, conflicte și indignare. El raportează aspectele importante ale societății, le stabilește într-o imagine mai largă și în contextul lor relevant. Jurnalismul constructiv ocupă și definește în mod serios funcția democratică a jurnalismului, bazându-se pe ideea că jurnalismul este un mecanism de feedback care ajută societatea să se auto-corecteze.

Dragi lupi, padawani și hobbiți în lume există o preocupare din ce în ce mai accentuată pentru definirea actuală a calității de jurnalist și stabilirea unor limite și concepte. Pare evident că dacă ai un blogg și scrii acolo vesel și fără grijă, chiar dacă ai un milion de accesări, NU ești jurnalist.

Ceea ce este interesant este ceea ce spune Rupert Murdoch, marele magnat al presei (Fox News): ”Ca să-și facă meseria, adesea, jurnalistul este expus la riscuri fixice și psihice imense. Și nu mă refer numai la corespondenții de război, ci la cei care caută informațiile în societate, chiar în medii infracționale, sau ilegale! Este cazul unei reformulări a statutului jurnalistului, în conformitate cu realitățile cotidiene, dând partea leului jurnalismului constructiv.”

Lumea este în schimbare și ne place, nu ne place și statutul jurnalistului se va schimba. Sper, că în bine.

După mult timp am intrat, din nou, pe ”Dimineața Astronomilor”. Am fost primit cu manifestări pe care nu le merit și cu multe vorbe frumoase de susținere prin tragedia prin care trec. O să vă povestesc altădată, sunt prea emoționat.

Este ziua de naştere a francezului Jean-Michel André Jarre. Pentru mine JMJ înseamnă muzica secolului XXI. Prima dată i-am ascultat muzica la un curs de yoga, poate la un an înainte, sau după cutremur, curs oficial, de stat, organizat de „Casa de Cultură Mihai Eminescu” din Bucureşti. Apoi viaţa m-a dus lângă venerabilul înţelept sufi Hadji Bedâ Laleh Singh, ultimul Bătrân din Munte. Un an jumătate pe Acoperişul Lumii, în valea Quianggaxiang. Apoi Hunza şi doi ani în deşertul Kavir-e-Lut. Observatorul astrologic Nur-e-Dasht, ultima redută a înţelepciunii. Patru ani de învăţătură la Madrasse Omar Khayyam. În tot acest timp şi până astăzi nu m-am despărţit de muzica lui JMJ. O să ascult ”Oxygen”, îi place și Denisei, un LP din anul 1976. Vechi, dar bun! După ”Zoolook”, din 1984, nu mai mi-a plăcut așa de mult ceea ce a compus, greutatea celebrității i-a strivit geniul. Poate, doar ”Revolutions” din anul 1988.

Apoi, cu voia domniilor voastre, o să stau la sfat cu stelele. Demult nu am mai făcut acest lucru și știu că ele, stelele, știu ce și cum să-mi spună. Poate o să-mi spună și ele că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 24 august 2021

BERBEC Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Din nou, ajutorul pe care-l oferi unui apropiat, rudă sau prieten, face ca o parte din cei din jurul tău să aibă rezerve. În funcţie de reacţie, e un prilej să triezi pe cine te poţi baza. Aproape cu certitudine, astăzi ai de facut un drum. Poate la o prietenă, poate la cumpărături. Cineva laudă un magazin ieftin. Sigur ca o sa te duci acolo. Până la urmă nu se intamplă nimic rău, dar vei verifica proverbul: la pomul laudat…

TAUR Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, fii optimist. În acestă zi de marți afacerile personale sunt, din fericire, bine aspectate. Astăzi poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii. Păstreaza prieteniile de afaceri strict convenţionale si nu-ti baga partenerii de afaceri in casa. Măcar astăzi – pentru că poate ieşi cu vorbe duse cui nu trebuie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

GEMENI Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca si planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata. Dimineaţa favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste, pe care o aşteptai de ceva timp. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea, oboseala şi nu mânca dupa căderea întunericului. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Şi o veste bună: amorul este bine aspectat! Nu da curs propunerilor extravagante, mai ales în a doua parte a zilei, sau care pur si simplu nu-ti plac, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil.

RAC Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulcegării şi promisiuni! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. O vorba, un telefon, ceva pe reţea, sau un email – o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex ai fi. Seara relaxantă – de câta vreme nu ai mai fost la o terasă? Dacă răspunzi „de ieri” înseamnă că eşti bine orientat!

LEU Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Dar, trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte. Hai să vorbim un pic despre sănătatea ta! Fara sa avertizeze, variaţiile de temperatură, umiditate şi presiune (împreună cu mereu prezenta gravitaţia) îmbătrânesc organismul şi fragilizează neacceptabil sistemul circulatoriu. Atenţie, deci! Se stie ca Leii, statistic vorbind, au probleme cu inima si cu sistemul circulatoriu. Așa că fii prudent.

FECIOARĂ O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape! Dar nu ii lua in brate. Fii conventional in noile relatii cu cei care doresc sa-ti devina prieteni! Ziua este indicată de conjunctură pentru finalizarea unor proiecte profesionale care trenează de ceva timp. Boală lungă, moarte sigură! Trebuie, numai, să te concentrezi, ca să termini odată! Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu colegii. Fă un tur de telefoane pe la prieteni şi cunoscuti. Poate aflii ceva interesant sau măcar picant.

BALANŢĂ Lucrurile stau cum te gândeai. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Astăzi, pe plan emoţional, trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie, sau în duo. Încercă să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii! Cooperarea cu noii tai parteneri sau prieteni încep să-şi arate roadele. O zi plăcută, bine aspectată sentimental. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gândeşte-te cum să le finalizezi. Nu incepe astăzi proiecte sau afaceri noi.

SCORPION Se pare că astăzi trebuie să fii foarte convingător şi insistent ca să obţii ceea ce doreşti. Dar, lucrul acesta nu te încurcă! Ai o zi întreagă în care domeniul sentimental este favorizat! Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Astepti un calator, sau calatoresti. Calatorie care poate fi doar pâna la piaţă. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Totuşi mai pe seara ai un prilej excelent sa pui la punct sau sa lamuresti unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi (apartament, casa, vila, bicicleta, maşină, palat, iacht… insulă)!

SĂGETĂTOR O zi de marți „ondulatorie”, cu schimbări dese şi neaşteptate. Eşti surprins, mai nimic nu e cum doreai, dar nu e nimic negativ. Nu fii ostil, adapteză-te rapid la situaţie, o să-ţi fie bine! Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intampla in familia ta. O intriga, un comploţel, ceva – soapte in amurg si intalniri secrete pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile, adica sa iei unul cate unul pe membrii familiei la cate un interogatoriu vesel dar… complet! Poate nu este decat pregatirea secretă a unei petreceri… dar dacă este lovitură de stat? Statul tău.

CAPRICORN Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, continuă sau finalizează! Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie. O zi obişnuita cu un horoscop neaspectat in care rutina te cam plictiseşte. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, până la urmă. Intâlniri care iţi fac plăcere. Pe seară o invitaţie, sau o petrecere, în orice caz, lume multă. Ai de ales cum şi cu cine te distrezi. Să nu faci promisiuni, nici în glumă – Jupiter din Vărsător arată o posibilă neînţelegere în registrul negativ, de către alţii, a bunelor tale intenţii.

VĂRSĂTOR Trebuie să-ţi faci mai puţine griji. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale şi sentimentele, fă-ţi un plan, o foaie de parcurs! Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite. Astăzi este zi de vizite. Viziteazi tu sau primeşte vizite de la persoane prietenoase şi confortabile din punct de vedere psihic, în prezenţa cărora te simţi bine. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca dupa caderea intunericului. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Totul pare că se desfăşoară după cum te-ai gândit!

PEŞTI Totodată mai calm şi activ decât de obicei, poţi să rezolvi la acest început de săptămână unele probleme emoţionale de duo, de familie, şi/sau să aplanezi conflicte, la serviciu, sau acasă! O zi de analiză şi sinteză. Problema la ordinea zilei: veniturile familiei tale. Chiar dacă eşti partial mulţumit de rezultat, evită cheltuielile extravagante şi nefondate. Bunul tău plac este un motiv suficient de bun, însă! Adica daca iti doreşti ceva – ei bine, cumpără acum, pentru ca nu stii ce se va intampla maine. In a doua parte a zilei ai programat cumparaturi, dar programul se schimba. Este de bine, pentru ca primeşti o vizita neaşteptată, dar plăcută.