Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 februarie 2025. Șase cupluri astrologice







5 februarie

Pe 5 februarie s-au născut William Burroughs, Charlotte Rampling, John Boyd Dunlop, Hiram Stevens Maxim, H.R. Giger, John Carradine, Andreas Papandreu, Irina Eliade, Gheorghe Hagi, Mircea Romcescu, Andrei Zincă.

Pe 5 februarie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfintele Agata şi Teodula. Nimic în ”Kalendar”. Încă o zi plină de muncă, fără conotaţii tradiţionale.

Creştinismul a fost învinuit adesea de misoginism şi că nu a acordat femeii locul meritat. Prostii atee și o să vă spun de ce. Iată, astăzi, o pomenim pe Sf. Mc. Agata. „Era în cetatea Panormului o fecioară foarte frumoasă, anume Agata, născută din părinţi de neam bun şi bogat”. (Vieţile Sfinţilor)

Ce frumos nume, Agata! Care religie, spuneţi-mi una dintre cele 137 de pe Pământ sau măcar numai din islam sau budism, ei bine, care religie mai spune că unul din motivele sanctificării a fost că femeia, fecioara respectivă, a fost foarte frumoasă!

Studiul frumuseţii feminine, căutarea stadardelor perfecţiunii, a fost o permanenţă în istoria umanităţii. Dar, după cum se arată în "Het Laatste Nieuws", cotidianul neerlandez (adică de limbă flamandă) care apare în Belgia, au fost multe mode în istorie în ceea ce priveşte frumuseţea feminină. Vă povesteam, recent, despre Ivan Antonovici Egremov și de ”Coroana Neagră” unde sunt menționate canoanele frumuseții feminine. Spuneam că nu mai găsesc cartea prin bibliotecile mele de pe două continente. Așa că unul dintre domniile voastre mi-a trimis cartea PDF. Ii mulțumesc tare mult, este o placere rara sa citești, sau să recitești a suta oară, aceasta carte.

Totuşi sunt câteva particularităţi se pare, universale, spune cotidianul flamand: simetria feţii şi a corpului, proporţie plăcută a membrelor, a trunchiului şi a capului. Ochi mari, sprâncene şi gene dese, păr abundent, dar fără urmă de păr pe corp. Figură triunghiulară, gură mică, buze cărnoase, dinţi perfecţi. Nas caucazian, grecesc sau luteţian - este vorba de un nas fin, dar nu mic, teşit ca la africani, nas care lasă o cantitate mare de aer să fie aspirată. Mâini şi urechi mici, tălpi proporţionate, fără platfus. Greutate potrivită, dar nu trebuie să se vadă "nici oasele, dar nici muşchii". Piele catifelată! Unghii roz, lucioase, tari! Atitudine muşchiulară tonică. Atribute sexuale evidente şi ferme. O atitudine dreaptă, cu coloana vertebrală bine cambrată, miros corporal plăcut, sănătos.

Sunteţi frumoase, dragi lupine, padawane şi hobbite?

Despre astrologie și frumusețe, sau altfel spus despre cuplurile astrologice mai interesante, atenție, nu cele mai potrivite, autorul comunicării, astrologul David din Paris le-a numit ”de șoc”, pe DOA (Dimineața Astro(logilor)nomilor). Iată:

Berbec – Varsator. Independența creativa

Berbecii și Vărsătorii au aceste particularități în comun: gustând fără încetare lucruri noi, poziționându-se în acțiune și îndreptându-se spre viitor. Natura înflăcărată a Berbecului este în permanență stârnită de natura aeriană a Vărsătorului, care parcă suflă mereu pentru a întări focul, o pune într-o stare de emoție nervoasă pozitivă. Eul lor se înțelege de minune, deoarece calitatea cerebrală a Vărsătorului, niciodată în lipsă de o idee originală, alimentează capacitatea Berbecului de a fi dinamic și mereu în acțiune. Nu sunt niciodată plictisitori: duo-ul lor este fundamental optimist, plin de umor și mereu gata să-și împingă limitele mai departe.

Tendința lor de a fi pe deplin în momentul prezent îi face să fie fără griji și mai fericiți decât alte cupluri. Această atitudine, sporită de partea strălucitoare a lucrurilor le atrage oportunități deosebite pe care le vor culege din zbor pentru a le folosi. E suficient să spunem că merg întotdeuna la risc! Ei vor trebui totuși să învețe să măsoare posibile capcane pe drum, pentru a evita necazurile și decepțiile. În ceea ce privește îmbrățișările, au multă imaginație și fiecare știe să-l îmblânzească pe celălalt în intimitatea lor.

Gemeni-Săgetător. Atenție, duo șoc!

Focul generos al Săgetătorului și aerul entuziast al Gemenilor formează o combinație dintre cele mai dinamice, chiar puțin prea mult pentru un anturaj care uneori ar avea nevoie de o pauză Zen, departe de orice posibilă agitație. Ambele semne sunt ultra-independente, vizând mereu noi țărmuri, spații sociale sau geografice pentru a descoperi orizonturi necunoscute. Se adoră reciproc pentru că împărtășesc aceleași valori ale explorării de idei noi și întâlniri neprevăzute. Plictiseala nu este chiar punctul lor forte: ei preferă să lase acest obicei prost celorlalți. Și fiecare respectă libertatea celuilalt.

Nu este nicio problemă atunci când programele lor respective nu se îndeplinesc: știu foarte bine că este mai bine să se regăsească într-o intimitate revigorantă: absența partenerului nu le-ar fi stimulat decât reîntâlnirea. Poate că acest punct este secretul duetului lor. În ceea ce privește îmbrățișările, le place fantezia, exotismul și favorizează proiectele de viitor care sunt întotdeauna foarte entuziasmate și pline de energie.

Leu – Balanță. Farmec nesfârșit

Leul și Balanta sunt de acord cu multe lucruri, primul semn fiind cultul strălucirii imperiale; iubesc lucrurile frumoase și cultivă apariții atractive. Sunt de acord perfect între ei și dau strălucire în timpul petrecerilor și adunărilor sociale. Gustul Leului pentru frumusețe și eleganță vine din apetitul său pentru farmec și armonie care trezesc sentimentul de estetică și pofta de creativitate. Un domeniu în care se regăsește Balanța: romantismul. Îți place să iubească, să fie mai tot timpul cu partenerul și să-și declare sentimentele unul față de celălalt ca și cum ar fi prima dată de fiecare dată.

Acolo unde ar putea exista apă în vin, este tendința Leului care vrea să seducă anturajul și, de fapt, să trezească gelozia partenerului. Amândoi știți cum funcționați: această nevoie de farmec este scrisă în genele voastre, deoarece concepția voastră despre viață este profund epicureiană. Deci nu are rost să flirtați pe ici, pe colo, dacă aveți încredere unul în celălalt.

Fecioara – Taur. Forța este cu ei

Iată un duo cu valori comune. Le place să trăiască relaxat, ordonat și confortabil ca o simfonie de Mozart. Elementul lor comun, Pământ îi face pe amândoi foarte sensibili la problema securității personale, de unde și tendința lor de a privi spre viitor și de a se proteja de orice problemă financiară. Cu toate acestea, dacă Fecioara poate neglija unele lucruri, Taurul va putea contrabalansa îngrijorarea partenerului său datorită unei atitudini prevenitoare. O asigurare? Este suficient să spunem că împreună, vor ști să își combine imaginația și simțul practic pentru a desfășura o viață pașnică, liniștită și inspirată. Statistic, Fecioara va desfășura comori de ingeniozitate pentru a-și satisface partenerul Taur, iar acesta din urmă, amabil, va înapoia favoarea învățându-i plăcerile vieții. De altfel, natura senzuală a Taurului se întâlnește cu nevoia permanentă de curățenie fizică și spirituală a Fecioarei.

Cancer – Scorpion. O fuziune liniștită

Racul și Scorpionul au această caracteristică comună: ele comunică în substantive și mai puțin în verbe. Apa care este elementul lor comun urmărește o legătură invizibilă între ele acolo unde se întâlnesc sentimentele permanente și puternice. Emoțiile lor sunt atât de puternice încât oferă o energie aproape palpabilă care îi face să fie împreună. Pasiunea lor comună le reunește într-un singur impuls, iar dacă Scorpionul poate fi uneori neplăcut pe anumite detalii ale vieții de zi cu zi, Racul știe să facă viața acceptabilă calmându-l, datorită prezenței sale învăluitoare și liniștitoare. Aceștia au o astfel de nevoie de securitate emoțională, încât nu pot face nimic unul fără celălalt.

Cu toate acestea, uneori instabil, Scorpionul poate declanșa întrebări existențiale aducând energia Yang care este uneori necesară, în timp ce Racul, care, datorită inimii sale empatice, va putea produce o energie de tip Yin, plină de finețe și delicatețe. Și în ceea ce privește intimitatea lor romantică, atmosfera este adesea electrică, bubuitoare, supraîncălzită, dar niciodată lipsită de sensibilitate.

Capricorn – Pești. Completarea ideală

Iată o asociere în timp și spațiu: elementul Pământ al Capricornului este hrănit de elementul apă al Peștilor și atunci când acesta din urmă nu are sprijin pragmatic pentru a-și realiza visul, Capricornul este acolo pentru a-i oferi un cadru solid. Acest duo se completează perfect, mai ales că fiecare apreciază calmul și singurătatea de a medita a celuilalt. Aceștia vor putea trăi sub același acoperiș, comunicând unul cu celălalt, deoarece sunt conectați prin inimă și minte. Este o uniune care are multe șanse să crească, să devină durabilă.

Dacă Capricornul, prin perfecționismul lui duce la întărirea anumitor principii, Peștii ar știi să-l relaxeze datorită moliciunii și umanității sale. Și dacă Peștii visează puțin prea mult în dimensiunea sa paralelă, Capricornul i-ar putea oferi un sentiment fiabil și lucid al realității pentru a se întoarce în realitate. În această asociație, Capricornul va lua frâiele și acest lucru se va potrivi foarte bine cu Pești. În ceea ce privește sexul, Peștii nu au pereche pentru a-i da legăturii o notă de nebunie și senzualitate.

Cam atât pentru noaptea asta, de fapt este încă noapte, avem mereu speranța, pentru că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 februarie 2025

BERBEC O zi bună, în care ai unele oportunităţi. Cinstit şi naiv, Berbecul alege întotdeauna cu multă modestie! Fă o excepţie, eşti dinamic, agresiv chiar, arată că poţi mai mult decât se crede! Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.

TAUR Atenţie la o posibilă discuţie legată de încetineala ta taurină. Nu îţi place cercul în care te afli şi vrei să schimbi ceva. Fii prudent şi nu exagera, cel puţin azi, nu da vrabia din mână! Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni sau la anturajul apropiat! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism, dar oferă-ţi mici obiecte care să-ţi facă plăcere.

GEMENI Nelinişte existenţială s-ar putea putea numi această zi de miercuri. Ai foarte multe gânduri şi planuri. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te şi la relaxare. Nu pleca la drum lung! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pentru un procent dintre nativi, succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu. Acum, nu mâine! Nu exagera cu mesele, supraveghează-ţi, deci, regimul alimentar.

RAC Nu este nevoie să faci eforturi, totul este la îndemâna ta, gândeşte-te puţin! Mai multă diplomaţie, mai multă prudenţă, nu face destăinuiri, confesiuni, care te pot costa scump mai târziu! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale.

LEU Eşti într-o situaţie care se numeşte cerc vicios. Problemele abia acum încep. Trebuie să te linişteşti şi cu mult calm să găseşti „ieşirea” din situaţie. Probabil, o vei lua de la capăt! Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de, şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la inccidente şi accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la schimbarea vremii.

FECIOARA Neînţelegerile, defectele de comunicare pot avea urmări foarte însemnate! Începi să înţelegi că ai mai mult de construit pentru viitor decât măruntele griji pentru gospodărie şi ai tăi. Reinventează “ceaiul de la ora cinci”, de fapt britanicii primesc la ora patru, sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau pur şi simplu mergi mai rapid într-un parc. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

BALANŢA Noua ta poziţie îţi creează o mare problemă. Trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar timpul ţi se pare prea scurt şi obligaţiile prea mari. Mai aşteptă puţin până să iei o hotărâre. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune - deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva momente plăcute. Prânzul te găseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la frigul încă prezent şi la inccidente!

SCORPION În plan material începe să scârţâie câte ceva din anatomia ta, semnale deocamdată, dar care te avertizează că trebuie să încetineşti ritmul şi să îi mai laşi şi pe alţii să facă efort! De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, întârzie sau se reprogramează, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Aspectele arată şi cumpărături inspirate. Cheltuieşti, deci existi – chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

SĂGETĂTOR Ai sarcini şi griji noi de astăzi pentru câteva zile şi nu prea îţi convine! Dar trebuie să te obişnuieşti şi să te organizezi, nu ai de ales. Pe seară primeşti veşti bune de departe! Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Şi ca să fii într-adevăr dibaci nuanţează-ţi regimul alimentar în funcţie de zodie şi de grupa sanguină.

CAPRICORN Profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie figurile noi din anturaj! O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie să fie!

VĂRSĂTOR Unele divergenţe de opinii induc nervozitate la locul tău de muncă. Nu te implica, dă-te foarte ocupat şi absorbit de activitatea ta! Nici tu nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare! Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea foarte complicată. Pentru cine se pricepe nu a fost deloc complicat. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie primăvara şi nu trebuie să te găsescă nepregătit.

PEŞTI Dorinţă de evadare? Sigur că da, treci printr-o perioadă în care obligaţiile zilnice îţi par mai grele! Oferă-ţi momente plăcute, muzică, artă, ce îţi place, ca să treci peste punctul mort! In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general şi unii dintre Peşti pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi!