Horoscopul lui Dom’ Profesor 31 iulie 2024. Teoria conspirației

31 iulie

Horoscop Pe 31 iulie s-au născut Louis de Funes, John Ericsson, Geraldine Chaplin, Wesley Snipes, Andrei Partoş, Nicu Constantin, Mircea Baniciu.

Pe 31 iulie, în calendarul creştin-ortodox este Înainteaprăznuirea scoaterii Sf. Cruci, Sf. Evdochin şi Iosif din Arimateea. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 31 iulie 1950 a fost deschiderea primului "magazin cu autoservire" european, Sainsburys, la Croydon, în Marea Britanie. Timp de o lună de zile cumpărătorilor, la intrare, li se făcea un întreg instructaj. Primeau şi un mic cadou în valoare de un shiling.

La noi primele magazine cu autoservire (autoDEservire) au fost în București, "Bitolia" în Piaţa Dorobanţilor şi "Piaţa Palatului" în piaţa cu acelaşi nume, deschise la începutul anilor '60. Nu mai îmi amintesc exact, dar parcă în anul 1964 îmi făceam deja cumpărăturile la "autoservirea" de la ”Bitolia” eu stăteam pe strada Av. Ștefan Protopopescu. Nu exista niciun instructaj, dar la ieşire nişte persoane îmbrăcate în halate albe de doctori te controlau în poşetă sau servietă!

O notă specială pentru marele artist francez Louis de Funes, pe care îl pomenim astăzi. Doamne, ce mai râdeam la comediile lui, acum cincizeci de ani, la terasă, seara, la cinematograful „Florida” din Obor. Cu toată familia, străbunici, bunici, părinţi, mătuşi, unchi, veri, fini, etc etc. Cam trei-patru rânduri de scaune din grădina de cinematograf. Familia era numeroasă şi puternică... şi eu mă simţeam tare bine!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ceea ce ar trebui să se reproşeze în primul rând societăţii de astăzi este distrugerea, atomizarea familiei... de aici vin toate relele!

Tradiţional, în "Kalendar" este Macoveiul Ursului. În vechime, de fapt până de curând, în această zi se ducea de mâncare urşilor în pădure, mai ales ursoaicelor cu pui, ca să nu coboare, de foame, spre turme şi sate. Nici „fraţii lupi” nu erau uitaţi şi mai ales Lupul Şchiop cu Filipii lui!

Dar acum şi aceste obiceiuri, hrănirea animalelor sălbatice, altădată sarcini de serviciu ale pădurarilor şi ale asociaţiilor de vânători, astăzi sunt uitate sau neglijate cu o criminală indiferenţă.

Nu vă mai indignaţi când sălbăticiunile, urşii în special, de foame, coboară în oraşe şi se apucă să vanadalizeze tomberoanele de gunoi. O fac de foame, sunt animale, nu academicieni! S-au pierdut obiceiurile şi românul nu mai este „frate cu codrul”, nu mai face parte din natură, ci o distruge! Mai mult, invadează teritoriul animalelor sălbatice, zone protejate, și se miră când sunt atacați de acestea!

Mai nou, au apărut alte surse de poluare. Drujbele și motocoasele. Duminică a fost un infern aici, în pustnicia mea. Muzica țigănească de la o nuntă și cam o duzină de motocoase și drujbe. Un concert infernal de 130 dB. Satana, Doamne iartă-mă, ar fi fugit mâncând pământul. Eu am rămas, nu am încotro, aici este pustnicia mea, cu urechile astupate și tușind din cauza eșapamentului motoarelor în doi timpi, fără filtre.

Țăranii ăștia poluează acum mult mai mult ca toată industria noastră de dinainte. Motoarele motocoaselor sunt niște pocnitori chinezești în doi timpi care poluează mai mult decât camioanele de mare tonaj. Pentru că automobilele și vehiculele grele sunt prevăzute cu filtre și catalizatori, unele sunt chiar ecologice, de exemplu cele electrice, sau cele care folosesc pentru arderea internă alcool, ca în Brazilia. Dar în nesimțirea totală nimeni nu se mai gândește decât la ce le face agenda televizorul și multimedia, smartul. Eu nu am televizor, nici smart, sunt un om liber, gândesc cu mintea mea, bănuiesc că sunt pe o listă ca element subversiv și potențial periculos. Pentru ca să fim bine înțeleși, nu este vorba de informare, nu sunteți informați, ci manipulați!

Adevăratele informații nu ajung la domniile voastre. V-a spus cineva că Europa a fost radiată cu o cantitate de radioactivitate de sute de ori mai mare decât cea normală?

Vă mai amintiți că v-am întrebat dacă nu ați avut amețeli, dureri de cap, tulburări de vedere? Mulți, foarte mulți dintre domniile voastre au răspuns afirmativ, câteva mii. Iar unii nu au simțit nimic!

Despre ce este vorba? Despre radiații!!! De mai multe sute de ori decât nivelul normal. Probabil, s-a repetat incidentul din octombrie 2017! Nu căutați pe net, sau în ziare, presa noastră anarhistă și isterică are alte priorități, nu v-a informat despre ce s-a întâmplat în octombrie 2017.

Pe 2 octombrie 2017 s-a dat alarma în Europa. De la explozia de la Cernobâl există pe tot cuprinsul Europei circa 280 de observatori permanenți ai nivelului radioactivității, legați printro rețea dedicată, care permite schimbul rapid de informații. Două puncte de măsurare a radioactivității aerului de pe teritoriul Italiei au găsit valori de circa 150-160 de ori mai mari decât cele obișnuite. De vină a fost un izotop radioactiv al Ruteniului, Ruteniu-106. Imediat valorile au fost confirmate de Germania Federală, Franța, Polonia și Suedia. Toată Europa a fost iradiată!

Georg Steinhauser, de la Leibniz University Hannover, din Germania Federală, a declarat că a rămas perplex, nu știa ce măsuri să ia. A sunat la Guvern, dar cei de acolo au râs de el. Cum să fie radiații de 150 de ori, decât normal? A făcut fotografii după ce arătau contoarele Geiger-Muller și alte aparate de măsură și control și le-a trimis la Ministerul Mediului. Dupa câteva momente, telefonul fix, mobilul și tot ce se putea au început să sune. ”Ruteniu-106 este o chestie foarte periculoasă. Din fericire are un timp de înjumătățire scurt și sănătatea europenilor nu este pusă în pericol, sau așa îmi place să cred” a declarat Steinhauser ministrului mediului. ”Dar nu este la fel la locul de emisie a materialului radioactiv, acolo pot să fie probleme mari!” a continuat omul de știință.

Acum o să vă dau un fragment din ”Proceedings of the National Academy of Sciences” în original, în limba engleză, ca să nu se facă confuzii, pentru că România a fost bănuită în primul rând ca sursă a iradierii. Iată fragmentul: ”The team excluded Romania as the source of the accident, despite the country’s high radiation levels. Each station in the country detected the radioactive plume simultaneously, which indicated the source was far enough away for it to have grown to the width of Romania.”

După triangulații complexe, și din sateliți, Institutul pentru Radioproteție și Securitate Nucleară din Paris a arătat cu degetul sursa poluării radioactive. Unitatea de cercetări radioactive ”Maiak” din Ural. Nu era pentru prima dată. În mai, 1957, unitatea ”Maiak”, care procesează combustibilul nuclear a avut un accident de gradul 7, al treilea după Fukushima Daiichi și Cernobâl.

Pe 15 octombrie 2017 autoritățile rusești neagă orice implicație, invită pe oamenii de știință occidentali în Urali să măsoare nivelul de radioactivitate. Și avansează ca ipoteză de lucră că poluarea cu Ruteniu radioactiv provine de la arderea unui satelit în atmosfera înaltă. Ruteniu este folosit la acumulatorii sofisticați de pe sateliți.

Occidentalii fac 1.300 de măsurători, toate arată niveluri inacceptabile ale radiației în atmosferă. Ei găsesc de 30-100 de ori mai mult decât normal, dar valorile scad repede. NASA, JAXA și ESA spun că niciun satelit nu a intrat în atmosferă.

Un olandez, mai glumeț, spune pe rețeaua dedicată. ”Nu cumva suntem orbi? Ruteniu înseamnă Rusia, trebuie să cautăm răspunsul în Rusia!”

Intră în funcțiune canalele diplomatice, se activează rețelele de spioni. Până la urmă se descoperă adevărul, în ianuarie 2018. Niște oameni de știință militari din Italia au comandat la ”Maiak” o cantitate de mai multe kilograme de Ceriu-144. “There are several indications that the release of Ruthenium-106 was linked to this order!” spune raportul final.

Teoria conspirației, propusă de câțiva dintre corespondenții mei din Elveția, oameni de știință care lucrează în domeniu, spune că incidentul din 2 octombrie 2017 s-a repetat pe 5 iulie 2024. Dar de astă dată nu a mai fost vorba de Ruteniu, ci de Rodiu-95, cu timpul de înjumătățire de o oră. A fost o iradiere imensă, dar foarte scurtă, spun conspiraționiștii. Câteva minute Europa a fost iradiată cu valori de 400-500 mai mari decât cele normale. Inofensiv pentru majoritatea viețuitoarelor, mai puțin albinele. În Europa, în iulie 2024, s-au pierdut câteva sute de mii de stupi de albine, albine care au murit brusc și misterios! Am mărturia unui apicultor din Basarabia, un cunoscut care își smulge părul din cap, a pierdut în luna iulie 102 stupi din cei 155 pe care îi are!

Amețeala, grețurile, durerile de cap, oboseala permanentă, gura uscată, probleme cu ochii, sunt paleta simptomelor iradierii scurte, inofensive. Inofensive? Mulți nu au simțit nimic, unii au avut unele probleme, dar câțiva… clopotul statistic al lui Bernoulli!

O să aflăm, poate peste câțiva ani, sau, nu, exact ce s-a întâmplat și cui datorăm radioactivitatea. Doar mâine este, în definitiv, o altă zi, iradiată, sau nu!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 31 iulie 2024

BERBEC Bun negociator, sfârşitul lunii iulie îţi oferă unele oportunităţi. Dar, astăzi eşti supărat pe termomentrul afectiv! Ai impresia că nu primeşi la fel de multă tandreţe pe cât dăruieşti tu. În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective.

TAUR Trebuie să ai o răbdare îngerească pentru că cei cu care discuţi azi par că au codiţă şi corniţe. Poate doar căldura este de vină, dar nu încerca să-ţi impui punctul de vedere cu orice preţ! Se apropie timpul când pleci în vacanţă (dacă nu ai fost deja) şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi lasi lucrurile neterminate. Ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi!

GEMENI Ziua este relativ calmă, liniştită, dar te poţi aştepta la unele evenimente sau veşti, aşteptate sau nu, mai pe seară. Nu pleca la drum lung! Lucruri aproape fara importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Domeniile avantajate de stele sunt astazi cele legate de partenerul de viata, pentru cei în duo. Fa-i un mic cadou, asa, fara niciun motiv aparent! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie. Astăzi este ziua concesiilor. Nu, nu sunt cedări în faţa altora – cum este definit termenul. Ci în faţa adevăratelor tale interese!

RAC Aştepţi o veste, o decizie, ca să vezi în ce domeniu sunt avantajate interesele tale azi. Solo, mai faci o încercare să-ţi găseşti "sufletul pereche", în duo amorul este sidefat şi nuanţat. Evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Tu ai, însa, tendinţa să vorbesti mai mult, sa cauti solutii la problemele si incertitudinile tale, în general sentimentale. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur afectat, eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie.

LEU Astăzi eşti pasionat de întreceri, concursuri, curse către succes. În jurul tău, la serviciu, sunt multe locuri goale, se pleacă masiv în concediu, vacanţe, croaziere. Cu cine să te întreci? Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui, ca să te simţi bune!

FECIOARĂ Ai, în cursul dimineţii, o intuiţie bună pe care o pui în serviciul colegilor, anturajului, familiei. Trebuie doar să zâmbeşti, pentru că treci printr-o perioadă în care lumea te place! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie.

BALANŢĂ Primeşti o veste total lipsită de sens. Dacă este de la Fisc este evident lipsită de sens. Poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Eşti aproape de o soluţie pentru o problema financiară. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza și așa vei castiga!

SCORPION Conjunctura te îndreaptă către pace şi armonie, concepte care îţi sunt un pic străine. Dar senzualitatea îţi este proprie aşa că azi ai o zi aşa cum îţi doreşti, toridă la propriu şi figurat! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul.

SĂGETĂTOR Îngroapă securea războiului şi treci la masa tratativelor! Observă situaţia cu atenţie şi apoi, cu multă diplomaţie, trebuie să-ţi joci atuurile pe care le ai. Aşa poţi să ai ultimul cuvânt! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală, care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil că este o întâlnire veselă la un grătar, dacă eşti în vacanţă!

CAPRICORN Atmosfera este plăcută şi destinsă, poţi să împaci munca cu dragostea. Ai o zi mai densă. Ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea, este activitate! Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

VĂRSĂTOR Trădare, şopteşte vântul! Nimic din ce a fost nu mai e, dragostea pare un spin în inimă. Totul apare confuz, dar în definitiv totul s-a născut din haos! Ai răbdare să se clarifice situaţia! În general ai o atitudine defensivă şi cauţi anturajul prietenilor noi în încercarea de schimbare. Pe de altă parte, Mercur şi Marte, arată o perioadă foarte bună sub aspectul casei banilor, a proprietăţilor şi a valorilor personale. Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti puţin la luna august, ce vrei să faci. Vremea toridă trece repede, timpul are o altă viteză. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, zâmbește ca unui vis frumos şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

PEŞTI Zi relativ favorabilă dar, foloseşte ziua de astăzi ca să faci lucrurile acelea neplăcute, dar necesare, pe care le-ai tot amânat. După aceea, pe seară, o să te simţi mult mai bine, eliberat de presiunea obligaţiilor! Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile, în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Este indicat să ai după prânz un program plăcut şi patriarhal. Seara, odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Dragostea este relativ bine aspectată. Nu te lăsa enervat de incidente minore!