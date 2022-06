Lumea teatrului este în doliu! A murit actorul Alexandru Lulescu. Povești savuroase cu marele artist, într-un interviu acordat pentru EVZ

Actorul Alexandru Lulescu a decedat, la vârsta de 90 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Duminică, 19 iunie, trupul actorului va fi depus la Teatrul Constantin Tănase din București, iar ceremonia de înmormântare va avea loc la Cimitirul Bellu din capitală.

Preotul Emil-Nedelea Cărămizaru anunță trista veste despre actorul Alexandru Lulescu. „Astăzi, dimineață la ora 6 m-a sunat la telefon, Doamna Maria Lulescu, să-mi spună că a plecat dintre noi maestrul Alexandru Lulescu.

A rânduit Bunul Dumnezeu, ca ieri, 16 Iunie, să-i dau Sfânta Dumnezeiasca Împărtășanie, venerabilului meu prieten și fiu duhovnicesc, marele actor, Alexandru Lulescu.

Despre un asemenea om, ca maestrul Lulescu, pot vorbi ore întregi la superlativ! Tata Lulu, așa cum îi spuneam, avea sufletul poleit cu aur, zâmbetul de-a pururi pe buze, iar chipul plin de bunătate… Talentat, înțelept și iubitor de oameni, avea grijă, întotdeauna, de cel puțin de două ori pe săptămână, să mă sune, să mă întrebe de vorbă și să-și exprime bucuria de a mă auzi, și că aceasta îi umple inima de bucurie”, spune părintele Emil-Nedelea Cărămizaru.

Actorul și-a prevestit momentul morții

Actorul Alexandru Lulescu se afla internat într-un centru de îngrijire, el însuși presimțind cu o zi faptul că va muri și cerând să fie împărtășit.

Acesta a fost actor al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București, fiind coleg de scenă cu actorul Nicu Constantin, în diferite spectacole de comedie. Cu doar câteva zile înainte de a muri, colegii actorului Alexandru Lulescu l-au felicitat pe acesta cu ocazia zilei de naștere.

„La mulți ani, Alexandru Lulescu. Astăzi, venerabilul domn Alexandru Lulescu, cel mai longeviv actor al Teatrului de Revistă, împlinește… 90 de ani! Îi dorim din toată inima multă sănătate, bucurii și încă mulți ani liniștiți și fericiți alături de cei dragi! Alexandru Lulescu, actor care a strălucit o viață pe scena de la Revistă, a fost omagiat la Teatrul „C.Tănase”, în cadrul primei ediții a GALELOR SAVOY, care a avut loc în luna octombrie 2021″, transmiteau reprezentanții Teatrului de Revistă.

Fragmente din viața actorului Alexandru Lulescu

Artistul a petrecut 70 de ani pe scena teatrului, prima sa prestație artistică în calitate de membru al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” având loc în anul 1952, atunci când a interpretat rolul unui solist de balet, din premiera numită „Primul spectacol”.

Comicul Alexandru Lulescu făcea spectacole de stand-up înainte ca acest trend să prindă contur, încă din anii 1960-1970. În cariera sa prodigioasă, actorul a interpretat roluri în zeci de spectacole, cu reprezentații atât în țară, cât și în străinătate.

În urmă cu mai mulți ani. Alexandru Lulescu acorda un interviu pentru EVZ. „Eu trăiesc din glume! Nu dorm nopțile să găsesc poante bune. Textieri de «revistă» nu prea mai sunt.

„A format un cuplu vestit și cunoscut atât pe scenă, cât și la TV, cu regretatul Nicu Constantin. Cât de mult îi lipsește fostul său camarad? Oftează: „Sigur că sufletește îmi lipsește. Nu e ușor să pierzi un partener de cuplu cu care ai avut succes 20 de ani. Dar, profesional, am reușit să mă descurc binișor”. Ei se despărțiseră, totuși, înainte de Revoluție. De ce? Dă din umeri: „Pentru că așa am simțit. Neam separat pentru că am găsit femeile, copiii și problemele…”, reda dialogul cu actorul, la acea vreme, regretatul ziarist Mihnea-Petru Pârvu.

