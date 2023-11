Horoscopul lui Dom’ Profesor – 25, 26 noiembrie 2023.   Experiența Milgram și experimentul Eden.

25,26 noiembrie

Pe 25 noiembrie s-au născut Lope de Vega, Augusto Pinochet, Ioan C. Cantacuzino, George Vraca, Dumitru Carabăţ. Pe 26 noiembrie s-au născut Norbert Wiener, regina Maud, Tina Turner, Eugen Ionesco, Stelian Olaru, Mihail Drumeş, Ivan Patzaichin, Francisc Vaştag, Ella Constantinescu, Ioana Bentoiu, Dana Ciocârlie.

În calendarul creştin-ortodox, pe 25 noiembrie, sunt Sfinţii: Ecaterina, Mercurie. Odovania praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește. Pe 26 noiembrie: Sf. Cuvioşi Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul şi Nicon.

„Ziua de 25 noiembrie, Mucenica Ecaterina, se ţine mai ales de către femei, care nu ţes, nu lucră, nu spală, nu gătesc. Prin Bucovina se crede că această sfântă a fost nebună, de aceea se posteşte negru ca să apere pe cei ai gospodăriei de boli şi nebuneală.” Pamfile, SLR, 1997, pagina 217.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în anii ’60 un profesor de la Universitatea Yale, pe nume Stanley Milgram a făcut o serie de experienţe a căror desfăşurare este cuprinsă în volumul „Obedience and Authority”. Una dintre ele se referea la „efectele pedepsei în procesul de învăţare”.

Procedura cuprindea două persoane, una denumită „profesorul” iar cealaltă „studentul” şi o întragă maşinărie care părea că produce şocuri electrice. „Studentul” era imobilizat pe un fel de scaun electric, iar „profesorul”, după ce era bine ameţit cu cuvinte mari precum „cercetarea ştiinţifică”, „mediul academic” şi ”sacrifciul savanţilor” era pus în faţa unei maşini neliniştitor de mare, cu un tablou de comandă cu 30 de butoane inscripţionate de la 15 la 450 de volţi, vezi fotografia din titlu.

Desfăşurarea era simplă : „studentului” i se puneau întrbări şi dacă nu ştia primea şocuri electrice din ce în ce mai puternice. „Studentul” nu se sinchisea prea mult de şocurile respective, pentru că era un actor, iar pe de altă parte şocurile electrice nu existau, erau simulate.

Adevăratul obiect al experimentului era „profesorul”. Se dorea, ca şi în cazul biblic al lui Abraham să se vadă cât de departe poate ajunge un individ, chiar superior educat, în manifestarea unei cruzimi nefondate, dar pentru „o cauză nobilă”. Pentru „profesor” experimentul este o tortură subtilă. Pe măsură ce experienţa înainta şi intensitatea aşa ziselor şocuri creşte, „studentul” urlă îngrozitor, ba chiar scoate puţin sirop de zmeură pe la colţul gurii.

„Profesorul” se face alb la faţă, transpiră şi ezită. Dar de fiecare dată i se ordonă prin amplificator să continue „în interesul ştiinţei”. Conflictul interior şi tensiunea din „profesor” este imensă, dar ca să renunţe la experiment el trebuie să refuze clar „autoritatea”. 99% din cei supuşi la această perversă experienţă nu au reuşit să fie superiori lui Abraham care se pregătea să-și sacrifice fiul dacă nu-l oprea Domnul Dumnezeu. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=Kzd6Ew3TraA.

Printre cei 1% care au refuzat să continue experienţa acuzându-i pe oranizatori de cruzime inutilă, nazism şi lipsă de profesionalism s-a numărat şi un flăcău american din sud, cu pantaloni evazaţi, pe nume George Wallace Bush. A fost Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Întâmplător? Nu a fost un Einstein, dar a dat dovadă de hotărâre și inițiativă, asta se cere de la un conducător de popoare.

Experienţa Milgram este jumătatea mărului, cum ar spune o irlandeză frumoasă ca păcatul, care a participat la “experimentul Eden”. O parte din acest experiment a fost relatat şi în “American Journal of Psychiatry” numărul 3 din 1964. Pe scurt, maimuţele Rhesus cunoscute sub denumirea de maccaci au fost dresate să obţină mâncare prin acţionarea unei manete. Cum a făcut Pavlov cu căţelul lui, probabil pentru că îl muşcase. Americanii au continuat experienţa introducând în cuşca respectivă o altă maimuţică care primea, pe bune, un şoc electric dureros când prima primată dorea să facă rost de mâncare. În 87% din cazuri maimuţele au preferat să rămână flămânde decât să producă suferinţă “concetăţeanului” din cuşcă. Câteva maimuţe care fusesera mai întâI în rolul victimei, au preferat să rămână flămânde 12 zile decât să producă deliberat durere celorlalte primate.

Maimuţicile nu au fost la liceu, nu au auzit de morală şi etică, nu ştiau de “cele zece porunci” sau “să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi”.

Animalele au, după cum observa superb Carl Sagan, un simţ etic desăvârşit, recunosc exact “binele” şi “răul” şi arată o curajoasă rezistenţă la avansarea “răului”. Animalele nu înşeală, nu trădează, nu mint, nu fumează şi nu se droghează. Decât dacă sunt obligate de oameni.

Sunt animalele, prima creație vie a Domnului, superioare din punct de vedere moral oamenilor? Să ne amintim că accidentele cu căței, urși, etc au fost tot din vina oamenilor și că în cele din urmă TOATE episoadele se puteau evita. Nu animalele sunt de vină…

Dar aceasta este o poveste lungă. Eu mă refugiez în ”De Libero Arbitrio” a Sfântului, sau Fericitului Augustin, o ediție bilingvă, merge extraordinar cu epic music, apoi o să văd un film cu Laurence Olivier, poate chiar ”Hamlet”, mi-e dor de Shakespeare, m-am împotmolit în Omar Khayyam, prea mult, prea bine a scris, prea multe simboluri și imagini, nu o să-l pot dovedi niciodată!

Dar, speranța nu moare niciodată, a rămas pe fundul cutiei Pandorei, este, deci, imortală și îmi sugerează că mâine este, în definitiv, o altă zi.

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 25,26 noiembrie 2023

BERBEC Această dimineaţă de sâmbătă îţi aduce o nouă atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de bunele tale intenţii. Te hotărăşti să nu te mai înduioşezi chiar de la prima strigare. Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi, dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie în casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gasește în activitate, in orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter poate o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Nu ştie nimeni cum să-ţi intre în voie. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Sâmbăta aceasta analizează şi descoperă cauzele înstrăinării tale. Nu este greu! Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie.

Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC O stare plăcută te cuprinde azi, nemotivat. În ciuda vremii reci, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în creştere, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Conjunctura astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Este greu să renunţi la comoditate, putem inţelege, este doar sâmbătă. Dar ai multe de făcut în gospodărie, curăţenie în primul rând. Sfatul stelelor este să ceri un ajutor calificat. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. Poate o să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARĂ Astăzi te cuprinde o dorinţă obsesivă să faci gospodărie, să mergi la piaţă, să cumperi bunătăţi. Imaginezi feluri de mâncare complicate, dar delicioase. Nu te opri, ceva-ceva tot o să iasă! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te poți simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar relativ plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANȚĂ Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. Sâmbătă este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face probleme, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele, cosmosul și pământul, vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION Încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Sâmbătă fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta duminică. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul liber, umple-l cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

SĂGETĂTOR Prieteni sau rude te viziteaza sâmbătă, cu veşti bune. Puneţi la cale împreună un proiect care pare interesant. E vorba despre distracţie sau un câştig virtual, dar şi de multă bătaie de cap. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol, sau la o aniversare.

CAPRICORN Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Sâmbătă ai şansa să accelerezi lucrurile din proprie initiativa şi să încerci să lămureşti situaţia. Fermitatea îţi face bine. În plus, sâmbătă programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere la vreun Săgetător.

VĂRSĂTOR Ai şansa să arăţi partenerului buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi că ai resursele ca să continui, chiar să progresezi. Efortul merită un premiu, aşa că ai o cină tandră cu lumânări. În acest weekend esti intr-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PEȘTI Sâmbătă nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este zi liberă. Poate la un film, sau aranjezi un pic lucrurile prin casă, pentru irană. Vezi unde sunt manușile, cizmele, etc. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în acvariul în care te bălăceşti, adică uneori munceşti, cine nu are un plan este devorat de monştrii! Am văzut eu un film…