Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 septembrie 2024. Despre Starlink 

24 septembrie

Pe 24 septembrie s-au născut F. Scott Fitzgerald, Jim Henson, Grigori Potemkin, Albrecht von Wallenstein, Aurel Giroveanu, Nicolae Licareţ, Corneliu Omescu. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Tecla, întocmai cu Apostolii şi Siluan Athonitul.

Tradiţional, Teclele, Teclele Berbecilor. Sărbători de toamnă foarte vechi, din neolitic, destinate „înfrăţirii cu lupii”. Definitiv, sărbători ale dacilor, probabil preluate de la agatârşi şi cabiri!

„Încep sărbătorile de toamnă consacrate lupilor” (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 416.)

Prin alte părţi Teclele se numesc Filipi, de exemplu în judeţul Prahova şi ţin trei zile. În aceste zile nu se mătură prin casă, nu se râşneşte, nu se macină, nu se coase, nu se spală, nu se umblă cu frigări, ţepoaie, furci, topoare sau alte unelte ascuţite. (Pamfile, SLR, 1997, pagina 177.)

Lupul Şchiop şi cu a lui haită de nouă Lupi de Foc (iniţial au fost şase, dar au furat lupoicele tăciuni aprinşi pe Lună Plină şi au zămislit încă trei Lupi de Foc, că s-a stricat tare poporul) ei bine Filipii şi cu Lupul Şchiop se pregătesc să-i muşte de inimă pe cei care sunt pe lista lu' Sân Petru. (Speranţia)

Tradiţia orală, folclorul, spune că până prin secolul XIX exista la români, în unele sate, un „voievod al lupilor”. Desenele de epocă îl arată îmbrăcat în alb şi cu o căciulă arătoasă, specifică. Seamănă până la identificare cu un „tarabostes”, cu un nobil dac. "Bărbaţii tari", cei care se trăgeau din lupi. Numai voievodul lupilor ştia cuvintele, formula, care îi făcea pe lupi să asculte şi să nu mai atace animalele oamenilor. Pentru că lupii nu atacau pe daci şi pe urmaşii lor atâta timp cât erau din aceiaşi rasă, miroseau la fel ca strămoşii. Erau „fraţi”!

Pe 24 septembrie, la o zi-două de la echinocţiu, voievodul lupilor pleca singur, cu „daruri” pentru lupi. De obicei, un stârv de berbec, de unde Teclele Berbecilor. Se întâlnea cu haita, oferea darul şi „vorbea” cu şeful haitei, cu lupul alfa. Niciodată voievodul nu a fost atacat de lupi şi niciodată haita nu a rupt legământul. Sigur, atacau lupii turme şi cirezi, dar nu din satul voievodului.

"Probabil că a existat şi un voievod al urşilor, un alt voievod al zimbrilor, dar nu se mai ştie. S-a uitat şi limba lupilor şi nici lupi nu prea mai sunt. Pentru că lucrurile importante, naturale, de aici, de la noi, au fost uitate, au fost înlocuite cu altceva, ce ne este străin şi lucrul acesta ne face slabi şi neputincioşi.” A spus, mai demult Corneliu Decebal Vulpe, un ţăran înţelept din Prahova submontană, Dumnezeu să-l odihnească, a fost ”ține-calul” mareșalului Antonescu, Dumnezeu să-l odihnescă și pe el.

În era digitală de astăzi, rolul furnizorilor de servicii de internet (ISP) este mai critic ca niciodată. În calitate de gardieni ai accesului la internet, furnizorii de servicii de internet tradiționali au dominat de multă vreme piața, oferind o gamă de servicii care variază ca viteză, fiabilitate și cost. Cu toate acestea, peisajul trece printr-o schimbare seismică odată cu intrarea Starlink, un ISP bazat pe sateliți susținut de SpaceX. Acest serviciu revoluționar își propune să redefinească la ce ne putem aștepta de la conexiunea noastră la internet, în special în zonele slab deservite de furnizorii de servicii de internet tradiționali. Această postare va analiza o comparație cuprinzătoare între Starlink și ISP-urile tradiționale, examinând diferiți factori, cum ar fi viteza, costul și calitatea serviciului, pentru a vă ajuta să luați o decizie informată.

Peisajul în schimbare al furnizorilor de servicii de internet

De ani de zile, ISP-urile tradiționale au fost opțiunea ideală pentru conexiunea la internet. Acești furnizori, care oferă adesea servicii prin conexiuni DSL, cablu sau fibră optică, au un bastion în zonele urbane, dar deseori nu oferă servicii de încredere în regiunile rurale. Piața a strigat după o alternativă și aici intervine Starlink .

Starlink, o afacere a SpaceX, nu este doar un alt ISP; este un proiect ambițios care își propune să ofere internet de mare viteză la nivel global folosind sateliți. Deja operațional în Statele Unite, Canada și Regatul Unit, Starlink este gata să-și extindă acoperirea. Această extindere nu se referă doar la adăugarea unui alt nume la lista ISP-urilor; este vorba de a oferi o alternativă viabilă, poate superioară, serviciilor tradiționale.

Când vine vorba de conectivitate la internet, viteza și fiabilitatea sunt adesea în fruntea listei preocupărilor consumatorilor. ISP-urile tradiționale oferă în general o gamă de viteze, adesea de până la 100 Mb/s, dar aceste numere pot induce în eroare. Factori precum congestionarea rețelei și distanța față de hub-ul de servicii pot avea un impact semnificativ asupra vitezelor reale, ceea ce duce la o experiență de utilizator mai puțin decât ideală.

Intră în Starlink, cu promisiunea sa de viteze de până la 100 Mb/s și o latență impresionant de scăzută, de până la 20 de milisecunde. Ceea ce diferențiază Starlink este tehnologia din spatele acestor numere: o constelație de sateliți pe orbită joasă a Pământului care funcționează în tandem pentru a oferi internet constant și de mare viteză. Nu este vorba doar de potrivirea vitezelor oferite de ISP-urile tradiționale; este vorba despre stabilirea unui nou punct de referință pentru ceea ce se pot aștepta consumatorii de la serviciul lor de internet.

Factorul de cost

Costul este adesea un factor decisiv atunci când alegeți un ISP. ISP-urile tradiționale oferă de obicei o gamă largă de planuri, pornind de la pachete de bază care pot costa până la 50 USD pe lună. Cu toate acestea, aceste costuri pot escalada rapid cu funcții suplimentare, viteze mai mari și, uneori, taxe ascunse. În plus, prețul anunțat adesea nu include taxele de instalare, ceea ce poate fi un alt obstacol financiar pentru consumatori.

Starlink, pe de altă parte, oferă un model de preț simplu. Pentru 99 USD pe lună, utilizatorii au acces la internet de mare viteză, cu o taxă unică de instalare de 499 USD. Deși costul inițial poate părea enorm, este esențial să luați în considerare ceea ce obțineți: viteze potențial mai mari, latență mai mică și libertatea de a configura oriunde. Pentru mulți, în special cei din zonele rurale sau îndepărtate, acest preț ar putea fi o investiție utilă pentru o experiență de internet mult îmbunătățită.

Pro și contra: O viziune echilibrată

Alegerea unui ISP nu este o decizie universală; depinde de diverși factori, cum ar fi locația, utilizarea și bugetul. În timp ce furnizorii de servicii de internet tradiționali au punctele lor forte, cum ar fi o serie de planuri și uneori servicii combinate, cum ar fi televiziunea prin cablu, au și dezavantaje, cum ar fi acoperirea limitată în mediul rural și viteze diferite. Starlink, de asemenea, vine cu propriul set de avantaje și dezavantaje pe care potențialii utilizatori ar trebui să ia în considerare.

Cel mai semnificativ avantaj al Starlink este capacitatea sa de a oferi internet de mare viteză în zonele rurale și îndepărtate, un domeniu în care ISP-urile tradiționale au eșuat adesea. Mai mult, serviciul promite viteze impresionante și latență scăzută, făcându-l un competitor puternic pe piața ISP. Cu toate acestea, serviciul nu este lipsit de dezavantaje. Cel mai notabil este costul, cu o taxă lunară relativ mare și o taxă unică semnificativă de instalare. În plus, acoperirea actuală a Starlink este limitată la anumite țări, ceea ce înseamnă că nu este încă o soluție globală.

Reducerea decalajului rural

Decalajul digital dintre zonele urbane și cele rurale este o preocupare tot mai mare. ISP-urile tradiționale au neglijat adesea regiunile rurale, invocând costul ridicat al infrastructurii drept motiv principal. Această neglijență a lăsat comunitățile rurale cu opțiuni limitate, fiind adesea nevoite să se descurce cu conexiuni la internet lente și nesigure. Starlink își propune să reducă acest decalaj prin furnizarea de acces la internet de mare viteză în aceste zone deservite.

În prezent, în faza sa beta, Starlink și-a arătat deja promisiune în a-și îndeplini pretențiile. Cu viteze de până la 100 Mb/s și latență scăzută, serviciul echitează condițiile de joc, permițând utilizatorilor din mediul rural să se bucure de aceeași calitate a internetului ca și omologii lor din mediul urban. Acesta este un pas semnificativ înainte în reducerea decalajului digital și ar putea avea implicații de amploare pentru comunitățile rurale, de la un acces îmbunătățit la educație și asistență medicală până la deschiderea de noi căi pentru afacerile locale.

Calitatea serviciilor: mai mult decât viteză

Quality of Service (QoS) este un termen care depășește doar viteza; cuprinde diverși factori, cum ar fi fiabilitatea, latența și limitele de date, care contribuie la experiența generală a utilizatorului. ISP-urile tradiționale oferă o gamă de QoS, cu planuri premium care oferă viteze mai mari și, uneori, o fiabilitate mai bună. Cu toate acestea, aceste servicii vin adesea cu limitare de date, ceea ce poate fi o limitare semnificativă pentru utilizatorii pretențioși.

Starlink promite nu doar viteze mari, ci și latență scăzută, oferind un QoS care ar putea schimba jocul. Mai mult, Starlink oferă date nelimitate, o caracteristică care devine din ce în ce mai mult o necesitate în era digitală de astăzi. Atunci când luați în considerare consistența și fiabilitatea oferite de tehnologia prin satelit, Starlink prezintă un caz convingător pentru cei care solicită un QoS ridicat de la serviciul lor de internet.

Implicații viitoare

Intrarea Starlink pe piața ISP nu este doar un eveniment actual; este o privire asupra viitorului conectivității la internet. Cu planurile sale ambițioase și tehnologia de ultimă oră, Starlink are potențialul de a redefini peisajul ISP-ului, forțând furnizorii tradiționali să-și îmbunătățească jocul. Această competiție ar putea duce la servicii mai bune și, eventual, la prețuri mai competitive de la furnizorii de servicii de internet tradiționali.

Cu toate acestea, nu este vorba doar despre aici și acum. Pe măsură ce Starlink continuă să-și extindă constelația și acoperirea sateliților, implicațiile pe termen lung ar putea fi monumentale. Imaginați-vă un viitor în care internetul de mare viteză este accesibil din fiecare colț al globului, echitând condițiile de joc în moduri pe care mulți doar încep să le înțeleagă. Deși este prea devreme pentru a prezice impactul total, un lucru este clar: Starlink este un perturbator pe care ISP-urile tradiționale nu își pot permite să-l ignore.

Vei trece la Starlink?

Sunteți gata să vă regândiți opțiunile de internet? Starlink zguduie jocul ISP, oferind viteze uimitoare și acoperire globală care ar putea face ca serviciul dvs. actual să arate ca o relicvă a trecutului. Nu este doar o nouă alegere; este un semnal de alarmă pentru furnizorii de servicii de internet tradiționali și un coș de posibilități pentru consumatori. Nu vă mulțumiți; explorați, comparați și pregătiți-vă pentru o revoluție a internetului care ar putea schimba modul în care vă conectați la lume!

Mi se pare că România nu este o piață pentru Starlink. Personal, aici în Prahova submontană am două legături pentru net. Una este de peste 100 Mb/s, cât oferă X, dar la un preț de șase ori mai mic, lunar. Noaptea, când lucrez și corespondez, viteza crește simțitor. Și cunoscând foarte bine capriciile și excentricitățile lui Elon Musk, patronul SpaceX, deci și a Starlink, nu mi-aș lega mijloacele prin care muncesc și supraviețuiesc de mofturile lui. Nici pentru un milion de dolari.

Acum vă rog să mă scuzați, de șapte ani de zile urmăresc un subiect, sper să vi-l povestesc, poate în weekend, poate nu, corespondenții mei din Germania și din State au găsit documentele pe care i-am rugat să le caute. Pur și simplu nu cred ce am citit, o istorie adevărată de mare mirare, dar trebuie să mai verific datele, am timp, mereu am speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 septembrie 2024

BERBEC Îţi stăpâneşti enervarea, ceea ce este elegant, dar nu este bine! Astăzi pune lucrurile la punct, adună-le către normalitate, nu-i lăsa pe cei duşi cu pluta să consfinţească regulile haosului! Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Astfel de perioade sunt favorabile unor schimbări bruşte, neaşteptate, ale unor situaţii sau evenimente, sau apariţia unor evenimente ce nu puteau fi prevăzute prin deducţie logică.

TAUR Astăzi, în special, dar şi în general treci printr-o perioadă mai dificilă, ai nevoie de sprijin. Prietenii, familia, cei dragi te înconjoară cu gânduri bune. Te poţi baza pe ajutorul lor! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte dimineaţa zilei de astăzi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Evită aglomeraţia şi orele târzii.

GEMENI Dimineaţa încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nu este nou, ai mereu aceleaşi probleme! Atenţie la ce-ţi doreşti, să nu se îndeplinească! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere, sau casa ta, cu tehnologie avansată, tehnică de calcul.

RAC Îţi plouă în gânduri, dar din fericire cei dragi, care nu sunt puţini, vor să te înveselească şi să te scoată din borcanul cu melancolie! Bucură-te de toamnă... Un telefon sau o informaţie pe net îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lant, si din fericire, sunt numai din cele placute. Astazi ai o veste foarte buna de departe, care şi ea te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă!

LEU Alegerile tale sunt astăzi clare şi precise. Aşa cum stă bine unui vânător care vede numai ceea ce se mişcă! Nu pierde ocazia să sari la gâtul unui nefericit care nu ştie că eşti... Leu! Totul o să fie OK, vorba cântecului, esenţial este să nu faci paşi prea mari, să nu faci schimbări care să-ţi dăuneze. Confucius spune că esenţial în viaţă este să ştii când să te opreşti, adică, tot el comentează, să ştii când viaţa îţi oferă maximum şi să te agăţi „cu dinţii şi ghearele” de situaţia respectivă. Lipsa de dinamică este Nirvāna, spune dialectica budistă. După atîta înţelepciune internaţională poţi să te duci la un film, ca apoi să visezi frumos şi colorat.

FECIOARĂ Se întâmplă lucruri, care te avantajează începând chiar de azi. Capacitatea ta de a ajuta pe alţii, hărnicia şi genul detaliului dau rezultate. Favorurile merg către domeniul sentimental! Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, şi un sfat competent.

BALANŢĂ În propria zodie, nu te grăbi să dai un răspuns sau să iei o decizie. Eşti stresat şi ai nevoie de odihnă, corpul tău dă semne că trebuie să încetineşti ritmul. Oamenii de succes sunt odihniţi şi zâmbitori! Un colaborator mai vechi, pe care aproape că îl dăduse-i uitării, te caută astăzi pentru ca să-ţi spună ceva, poate o propunere interesantă. Sunt prea multe lucruri neclare ca să accepţi imediat. Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute, în a doua parte a zilei.

SCORPION Dimineaţa perseverenţa ta trebuie să ţină cont de resursele materiale limitate pe care le ai. Şi de oboseala cronică. În general ţi-ai atins obiectivele profesionale, nu poţi lua o pauză? Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme despre viitorul şi siguranţa locului tău de muncă. Totul se va rezolva cu bine, din fericire, dar este bine să ai întotdeauna un plan de salvare, planul „B”. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci.

SĂGETĂTOR Astăzi ai tendinţa să vorbeşti prea mult, să baţi lumea la cap. Rişti să fii admonestat de colegi sau prieteni. Mai lasă şi pe alţii să vorbească, nu ai monopolul vorbelor! Fii mai elegant! Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama relaţiilor sociale, dar necesare, în economia cotidiană a supravieţuirii. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care în perioada menţionată pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă astăzi, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la afacerile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

CAPRICORN Astăzi cineva îţi solicită sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar pe care o poţi rezolva convenabil. Poţi obţine bani, dar şi recunoştiinţa persoanei respective! Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii, în general cu semnele de aer şi de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere minoră. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

VĂRSĂTOR O zi nu foarte favorabilă, dar dacă vei evita intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, nimic notabil nu se poate întâmplă. Planurile făcute astăzi se pot dovedi în viitor foarte profitabile. Ai energie, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Mai sunt şi nişte praguri de trecut, poate întîlniri, poate probleme în familie. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente şi atenţie să nu uiţi ceva important. Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este călăuza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii.

PEŞTI Neptun, retrograd, la sfârșitul zodiei, spune că pare a fi o zi bună, poţi să te concentrezi pe problemele noi personale, sau ale casei. Nu lăsa lucrurile neclare. La serviciu, sau la şcoală, ai un mic răgaz ca să-ţi aranjezi o agendă logică. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Nu da şi nu primi bani cu împrumut, nu trebuie sa faci speculatii financiare – este un sfat prietenesc, nu o prezicere! Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, ţi se cere din nou ajutorul, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.