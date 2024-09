Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 septembrie 2024. Regulile jurnalistului ale lui Roald Dahl







17 septembrie

Pe 17 septembrie s-au născut Konstantin Ţiolkoski, Chaim Herzog, Stirling Moss, Anne Bancroft, George Bacovia, Valentin Teodosiu, Gica Iuteş, Alexandru Cosmovici, Nicolae Ioana.

În calendarul creştin ortodox, sâmbătă, 17 septembrie, este pomenită Sf. Sofia, cu ale ei trei fete: Pistis, Agapis şi Elpis.

În "Kalendar": "Dacă păsările călătoare nu se duc înainte de Sf. Sofia, atunci iarna va fi caldă înaintea Crăciunului” (A.Olteanu, după Mangiuca). Este vorba de "mica vară a Sf. Martin" de care ne-am bucurat şi în decembrie 1989.

Îmi lipseşte călugărul Cristian, astăzi stareț la lavra lui, care, sfătos cum îl ştiţi, mi-a spus odată: „dom’ profesor ştiţi că dacă nu există viaţa de apoi şi tot ce scrie în Biblie, aţi încurcat-o? Aţi renunţat la averi şi onoruri, sunteţi mai sărac ca mine şi căutăţi înălţarea. Dacă nu există?” Apoi şi-a făcut trei cruci mari şi uitându-se în cer a spus: „Doamne, iartă-mă, dar şi Toma se îndoia şi tare mă întristez când văd că netrebnicii se îmbogăţesc şi oamenii buni sărăcesc şi se pustnicesc!”

L-am asigurat că din câte ştiu şi am văzut în toate colţurile Pământului, averea, banul, strică omul, îi schimonoseşte caracterul, îl face neom. Nu numai pentru că aşa a spus Iisus. Este o realitatea obiectivă. Bogatul nu are milă şi nu crede săracului. Pentru că un bogat sărăceşte zeci de mii de oameni. Pe o piaţă, într-o ţară, de exemplu, suma valorilor, a banilor, este constantă şi limitată. Depinde cum sunt distribuite, valorile. La noi, foarte puţini au foarte mult, foarte mulţi au foarte puţin.

Dar nu despre teoria bogatului care nu poate trece printr-o bortă de ac doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am primit un frumos eseu de la un fost coleg de la „Le Figaro”, Pierre, astăzi pensionar și el. Se referă la cele şapte porunci, regulile de aur, ale scriitorului, ale jurnalistului, ale autorului. Prieteneul meu îmi spune că sunt adaptări ale poruncilor scriitorului de excepţie care a fost Roald Dahl, cel sărbătorit pe 13 septembrie. Roald Dahl, în fotografia din titlu, celebrul pilot britanic de vânătoare în WW2, Wing Commander, autor citit de peste un sfert de miliard de oameni are o cugetare, în versuri, care mi-a plăcut mult: “So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your tv set away, and in its place you can install, a lovely bookcase on the wall.” Ceea ce eu am făcut de mult, toată viaţa, de fapt!

Ei bine, scriitorul britanic care a scris ”scenariul” lui “Willy Wonka & the Chocolate Factory” a enunţat cele şapte comandamente, porunci, reguli de aur, ale autorului, scriitorului, jurnalistului:

Să ai o imaginaţie debordantă, dar să nu te laşi cuprins de fantasme. Imaginaţia este absolut necesară scriitorului de romane de ficţiune, dar şi jurnalistului de la ştiri. Vizualul este bun, dar ce gândesc oamenii pe care nu-i vezi? Trebuie să enunți adevărul, dincolo de orice interes.

Să scrii bine. Roald Dahl spune că ai, sau nu, darul acesta. Se numeşte talent. Nicio Universitate, nicio bibliotecă nu ţi-l poate da. Îl ai, sau nu! Dacă nu-l ai, mimează-l!

Să ai rezistenţă. Trebuie să înduri, să accepţi, să faci de milioane de ori acelaşi lucru şi totuşi să-ţi păstrezi prospeţimea şi capacitatea de inovare. Trebuie să-ţi placă ceea ce faci şi să rezişti săptămâni, luni, ani, zeci de ani.

Să fii perfecţionist. Roald Dahl spune că nu trebuie să fii niciodată mulţumit de ceea ce scrii. Trebuie să-ţi perfecţionezi neîncetat stilul, metaforele, sursele de informaţii şi de inspiraţie, să scrii astăzi, mai bine decât ieri şi mai prost decât mâine.

Să ai o mare disciplină personală. Autorul de romane, poetul, jurnalistul, sunt creatori care lucrează singuri, nu sunt în serviciul nimănui. Sigur, îşi vând produsele, scrisul, ca şi ţăranii cartofii. Dar, la fel ca şi ţăranii, autorul trebuie să respecte munca, un orar precis, calendarul impus de ziar, sau de editură.

Să ai umor. Într-o lume tristă, constipată, conflictuală şi profund nefericită, autorul, mai ales jurnalistul, trebuie să dea dovadă de umor de bună calitate. Poate, în ultima frază. Să dea curaj şi un zâmbet celor care îl citesc.

Să dea dovadă de umilinţă. Autorul care crede că tot ceea ce a scris este grozav şi minunat, de obicei se înşeală. Jurnalistul, scriitorul, nu este nici Ioana d’Arc, nici Nero, este un muritor care face multe greşeli, un om obişnuit, nu un semizeu.

Prietenul meu mă întreabă ce fac şi când ne mai întâlnim la Paris, la un petit blanc, la restaurantul lui Titi, ”Doina”. Ce să fac, încerc să respect regulile lui Roald Dahl, cât despre Paris, în niciun caz. Nu am bani și nici echilibru, abia merg şi apoi cu cine să le las pe cele cinci cățelușe? Nu mă plâng, nu mă supăr, bun canon mi-a dat bunul Dumnezeu, în pustnicia mea!

Mai am ceva să vă rog: gândiţi-vă că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 17 septembrie 2024

BERBEC Patron, sau salariat, ești îngrijorat de creșterea enormă a prețurilor. Ești strivit între inflație și taxa de protecție pe care o cere statul. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele informații de excepţie. Nu le pierde! Conjunctura astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor date, sau știri.

TAUR Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din anul acesta! Nu te duce la bancă astăzi, superstiția spune că marți sunt trei ceasuri rele, dar nu se spune care! S-o referi și la plățile elctronice? Bună întrebare!

GEMENI Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale, sau ale proiectelor tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore, pe termen scurt. Dacă cauți de lucru, astăzi ai o zi favorabilă, insisită până găsești ceea ce îți place. Seară plăcută - la un film, online?!

RAC La serviciu vrei să fii popular, să-i ajuți pe toți, în aşa fel ca să fie toată lumea mulţumită! Totuşi, trebuie să faci o alegere mai grea. Nu poţi să mulţumeşti mereu pe toată lumea, trebuie să alegi! Dar, vezi-ți de treaba ta și execută ce ți-a spus șeful, oricum nimeni nu-ți mulțumește pentru ajutor!

LEU Ai o eficență sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Reflectezi că, cine nu riscă, nu câştigă! Dar, fii discret, nu trâmbița noua ta atitudine către colegii de serviciu. Lasă-i să constate singuri, dacă mai au timp de așa ceva.

FECIOARĂ Persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, toată ziua, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne ale zodiacului de apă şi pământ. Ești în criză de timp, totul pare că este împotriva intereselor tale. Nu exagera, organizează-te și cere ajutor calificat.

BALANŢĂ Conjunctura astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Dar, atenție, nu tot ce este nou este și mai bun, mai ales dacă este vorba de produse finite. Un nou produs se impune greu pe piață, are nevoie de cheltuieli suplimentare de lansare, promovare și reclamă.

SCORPION Eşti mai filosof decât de obicei, astăzi îţi place să spui maxime şi proverbe. Dar, nu pierde timpul, ești la birou, nu în forumul roman! Circulă zvonul că se organizeză cursuri de perfecționare. Fă ce faci și pune-te și tu pe listă, dacă firma cheltuiește bani cu tine, nu te dă afară!

SĂGETĂTOR Îţi faci iluzii, eşti un pic în afara realităţii. Munca ta ți se pare mai grea decât de obicei și foarte puțin interesantă. Nu ești singurul, puțini dintre persoanele active declară că le place munca lor, activitatea curentă. Zâmbește și continuă, ai nevoie de bani, nu faci patinaj artistic!

CAPRICORN Ai unele probleme profesionale şi ai impresia că ești pe un drum greșit, mai mult, că ai derapat în peisaj! Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă, încearcă cu un prieten care se pricepe, nu cu colegii de la serviciu. Apoi, trebuie să dregi busuiocul, să salvezi ce se mai poate.

VĂRSĂTOR La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă, dar nu lăsa lucrurile nelămurite, ține frânele bine! Nu vinde, nu cumpăra, nu specula la bursă, nu negocia titluri de valori, nu semna nimic la bancă. Jupiter spune că poți avea astăzi o oportunitate, o ocazie, un noroc.

PEŞTI Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă, ai dubii și întrebări fără răspuns. Ai unele îndoieli, dar trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu te aşteaptă pe tine să-ți lămurești starea confuză! Evită să iei hotărâri importante și amână tot ceea ce înseamnă implicare răspunderii firmei, sau, a ta, personală.