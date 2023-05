HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  24 mai 2023. Despre seriale

24 mai

Pe 24 mai s-au născut Regina Victoria, Bob Dylan, Jean-Paul Marat, Gary Burgfhoff, Mihail Şolohov, Fory Etterle, Radu Voinea, Anghel Rugină, Benone Sinulescu.

În calendarul creștin ortodox este Sf. Simeon cel din Muntele Minunat. Nimic în ”Kalendar”. În metropolă este ”ziua mamei”, poate ar fi bine să o preluăm și noi, este un exemplu bun.

Totuşi, în gromovnicul pentru anul 1786 se spune că, din bătrâni, ziua de 24 mai era dedicată îngrijirii florilor din grădină. Şi îngrijirea domniilor voastre, frumoase doamne!

Așa cum m-ați rugat am văzut primele două episoade din ”Spy/Master”. Am văzut multe seriale, mai ales în perioadele din Orient, în Iran în special, unde altă distracție decât vizionarea de seriale pe VHS, nu era.

Dar de prima întâlnire cu un serial, îmi amintesc perfect. La începutul anilor 60, am văzut la televizor un serial, pentru prima dată.

Noi aveam televizor, un ”Temp-2”, dar nu-l deschideam aproape niciodată. Mama mea dorea să meargă la teatru, operetă, mai ales și la toate premierele de filme. Vara mergeam de câteva ori pe săptămână la ”Terasa Privighetorilor”, sau ne plimbam prin oraș, prin parcuri. Bucureștii erau un oraș curat, frumos și sigur, cu căsuțele lui și cu multă verdeață, mulți pomi și parcuri. Era lume puțină, dar mai curată, la propriu și figurat. Mașini, aproape deloc, totuși puțină poluare exista, de la marile uzine și fabrici. Pe atunci lumea muncea, nu glumă.

Eu, un adolescent care nu știa ce să facă cu mâinile, de aceea le ținea mereu în buzunarele pantalonilor. Ce fac adolescenții? Învață, se distrează, iubesc. Cam asta făceam și eu. De două ori pe săptămână, joia și sâmbătă, eram invitat la ”ceaiuri”. În general, la casele fetelor. Părinții lor supravegheau astfel prietenii și prietenele fetiței lor, vedeau cu cine s-a încurcat Mihaela, Rodica, sau Ioana. Eu eram primul pe listă pentru că eram fericitul proprietar al unui magnetofon Tesla Sonet B-3, cel metalic cu colțuri rotunjite. Aranjat la ”Electronica” cu o putere mărită, 50W și o acustică mai clară și mai bună. Un cadou de la tata pentru Olimpiada de Fizică, o minune tehnică pentru acele timpuri. Mai mult, aveam două benzi BASF (ORWO a apărut mai târziu) preînregistrate profesional în Germania de Est cu toate melodiile internaționale de succes ale momentului. Beatles, sigur că da! Eu eram cu muzica, deci nu puteam să lipsesc la nicio petrecere. Se dansa twist, dar aveam suficiente piese lente, de ținut partenera în brațe.

Într-o sâmbătă am fost invitat pe undeva, prin Vatra Luminoasă, într-o casă spațioasă, făcută între cele două războaie, pentru familii, ca să se bucure de viață. O casă cu etaj. Jos era un living imens, cu glassvanduri către curtea interioară, o grădină bine pusă la punct. Gazdele, părinții fetei, stăteau pe o canapea de piele cu spatele la noi și se uitau la televizor. Nu, nu era Temp-2 era altceva, străin din Vest, parcă ”Universum”. Ecran mare, imagine clară. După Teleenciclopedie, adulții ne-au invitat: haideți, începe ”Sfântul”! Nu știam ce este Sfântul, dar întotdeauna m-a caracterizat curiozitatea. Probabil, că, pe undeva, am ADN de pisică. Așa că am oprit magnetofonul, am luat un taburet și m-am așezat lângă tatăl Mihaelei. Care, m-a mângâiat protector pe spate ca pe un motan prețios. Nu știu de ce, dar toți părinții de fete vedeau în mine un posibil ginere!

Și… serialul a început! 55 de minute am stat nemișcat. Nu știu dacă am răsuflat, sau nu. Personajul, Simon Templar, Sfântul, jucat cu admirabil talent și umor de Roger Moore m-a fascinat. Corespondea filosofiei mele de viață. Să faci bine, să îndrepți lucrurile, să iei atitudine împotriva celor răi, hoți și ticăloși, chiar dacă metodele nu erau întotdeauna tocmai legale. Un justițiar, asta doream să fiu și aveam modelul în față! De atunci am fost nelipsit din fața televizorului în fiecare sâmbătă când se difuza ”Sfântul”! Sigur că eram invitat în continuare la ceaiuri, la petreceri, dar singura condiție era să mă pot uita la ”Sfântul”.

Dacă îmi aduc bine aminte după ”Sfântul” au fost ”Răzbunătorii” cu John Steed și Emma Peel, interpretați perfect de actorii Patrick Macnee și respectiv Diana Rigg. Diana a fost cea mai liberală actriță din anii aceea, dintr-un serial, cu cizmele ei lungi și fustița de o palmă. Plus că bătea, de strica! Un serial plăcut cu agenți secreți care luptau cu răutatea mondială. Astăzi s-ar spune cu teroriștii. Atât ”Sfântul” cât și ”Răzbunătorii” aveau ștaif, umor și scenarii bine făcute, Made in Great Britain. La un moment dat a apărut ”Mannix” un detectiv armean din State. Calitativ așa-și-așa, nu mi-a plăcut în mod deosebit. ”Columbo” a fost bun, Peter Falk a știut să joace cum trebuie. Știați că locotenetul cel jerpelit a lăsat în urma sa o mare avere? Actorul, nu personajul! Dar cel mai mult mi-a plăcut mie și întregii Românii ”Kojak”, asta pe la începutul anilor 70! Telly Savalas, grecul care s-a întâlnit cu fantome, a dat o notă de umor fin și duritate americană unui serial bun, bine făcut, bine jucat, cu scenarii interesante. În România mult timp anumite țigări s-au numit ”Kojak”, ca și acadelele.

Seriale străine erau destule în România războiului rece, sâmbăta seară un serial de aventuri, polițist sau cu detectivi dar au fost și ”Invadatorii” și ”Evadatul” – duminica dimineața ”Daktari”, de exemplu, iar pe la ora 18 un serial general, pentru toată familia. Vă mai amintiți de ”Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea?” O comedie spumoasă și fără pretenții, populară și inofensivă. Marți și joi erau seriale SF, sau de aventuri. ”UFO”, ”Space 1999” – dar ”Planeta Giganților” și ”Pierduți în sațiu” au fost distribuite tot duminica seară.

Mai târziu, ”Dallas” a spart plafonul de popularitate. Nu. Nu mi-a plăcut, nu l-am văzut, decât câteva episoade. Cred că a fost o școală perfectă pentru ticăloșii de astăzi. Nu mi-a plăcut și pentru că, cum intra unul într-o cameră, își turna un pahar de băutură și își aprindea o țigare. Reclamă, reclamă, dar prostul de român a înțeles că așa se face la casele mari!

Dar să revenim la ”Spy/Master”. Mie mi-a plăcut. Luat ca un serial, un produs artistic cu spioni. Scenariul, de până acum, este bun, meseriaș. Actorii joacă bine, corect. Se vede un regizor capabil care știe ce și cum să conducă. Dar, serialul, nu prea are nimic comun cu realitatea din care s-a inspirat. Poate că așa este bine, în definitiv este un film artistic, o creație, nu un documentar politic. Un exemplu, personajele reale, în anul 1978, erau trecute de 50 de ani. Iar pe străzi, fie în România, fie în RFG, nu era așa de multă lume. O spun cu toată răspunderea ca unul care am trăit vremurile și am cunoscut personajele. Nu uitați că am absolvit Liceul nr. 24, întrebați-l pe Vlady Tismăneanu, dacă nu știți ce înseamnă. Și el a absolvit Liceul nr. 24.

Iar eu vă spun din înțelepciunea lui Scarlett O’Hara că mâine este, în definitiv, o altă zi!

