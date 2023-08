24 august

Pe 24 august s-au născut Jorge Luis Borges, Jean Michel Jarre, Regele Ferdinand, B. Elvin, Florin Gheorghiţă,

În calendarul creştin-ortodox, pe 24 august, sunt Sfinții Eutihie, Cosma Etolul și Tation. Nimic în ”Kalendar”.

Vedeţi, doamnelor și domnilor, dragi jupânițe și cinstiți jupâni , aici, în Prahova submontană, unde încerc să devin pustnic, deocamdată în rodaj, este o Zonă Liberă. Bun, pustnicia este în primul rând socială, iar în aceasta perioadă a crizelor devine o virtute și un exemplu.

Aici nu este permisă prezenţa teroristului mondial numărul unu, televizorul! În al doilea rând funcţionează numai câteva reguli, simple: să nu ucizi, să nu minţi, să nu furi, să nu râvneşti la… orice, să nu invidiezi, să nu înjuri, să nu asculţi manele, să nu vorbeşti ce ai văzut la televizor, să ajuţi pe… oricine, să… – mai sunt câteva reguli, dar nu mai mi le amintesc acum! Etica este de genul: dacă eşti patruped, eşti bun, dacă eşti biped, trebuie să dovedeşti, dar mai întâi trebuie să-ţi fereşti picioarele! Păsărelele, veverițele, aricii și pisicile sunt exceptate. Aşa că multe legi, reguli şi alte obiceiuri proaste stau în afara gardului meu.

Nu și zgomotele din vecini. Weekendul este o tortură pentru mine. Nefericiții de țărani pun manele țigănești la maximum, fac un grătar și se îmbată ca porcii. Nietzsche avea dreptate când spunea că omul trebuie să dovedească că este om, că respectă condiția umană, restul sunt subumani.

Ce să fac, îmi pun căștile pe urechi și ascult muzică. Cățelușele latră până răgușesc la țăranii beți cuc, apoi se bagă în casă, sub pat. Nici la București nu este altfel, în fiecare bloc este câte un nemernic care terorizează cu manelele date la maximum. Prostia și imbecilitatea sunt distribuite în mod egal.

Dar nu pot să nu-mi amintesc de muzica bună, frumoasă, de petrecere, de pe timpuri, de acum multe zeci de ani.

Anii 50, București, raionul 1 Mai, strada Mașina de Pâine, numărul 52. Nu trebuia să fie petrecere mare ca dom Pascale, bunicul meu, să pună, ritos și cu profesionalism, patefonul ”His Master’s Voice” în funcțiune. În fiecare sâmbătă seara, de fapt și duminica, dacă nu se ducea la meci. Într-un raft de bambus, făcut special, erau vreo cincizeci de plăci de patefon, din acelea ”de piatră”, cred că de o bachelită de bună calitate.

În partea dreaptă a raftului era o cutie mică, de carton, cu ace de patefon. Muzica de dans era compusă din tangouri, blues, valsuri, charleston, konga și jazz. Asta îmi amintește de o replică dintr-un serial. O frumosă cajun, într-un bar din New Orleans, pe nume Minuet, este întrebată ce muzică îi place. Jazz, răspunde ea, dar nu dixiland. De ce? Pentru că pe dixiland nu se poate dansa! Cred că este din Star Trek TNG. Bun mai era și pianul, la care mama cânta fel de fel de muzici de dans, sau de petrecere. Mama era o frumusețe de femeie, mulți o confundau cu Gina Lollobrigida, dar și ea se coafa la fel ca marea actriță italiancă.

Pe la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, la noi în familie a apărut un magnetofon Tesla Sonet Duo, făcut special pentru tata, el lucra la Radio Popular/Electronica și inginerul Lăzărescu a spus că se mai poate scoate ceva în plus din magnetofonul cehesc. Este adevărat, ”magnetofonul meu” se auzea mai bine, decât ceea ce se găsea pe piață, mai ales joasele și foarte înaltele. Benzile erau Agfa, preînregistrate profesional în Occident. Numai muzică de dans la modă, twist, shake, rock, pe viteza 9. ORWO a apărut mai târziu, după 1965, altă poveste. Nu au fost rele. Nu mi-au plăcut benzile BASF, se rupeau des și lăsau praf magnetic.

În anul 1963 am primit din Germania Democrată, de la o prietenă brunetă cu ochii albaștri, o bandă Agfa cu Patsy Cline. V-am mai povestit, de mai multe ori. Din momentul acela am devenit nelipsit de la ”ceaiuri” așa se numeau petrecerile de adolescenți în perioada aceia. Eram ”băiatul cu Patsy Cline”. Vedeți, domniile voastre, se puteau face copii după înregistrările analogice, dar copiile nu erau de aceiași calitate cu originalul. Iar combinația benzilor înregistrate profesional cu magnetofonul meu Tesla, aranjat de inginerul Lăzărescu, dădea o muzică clară, puternică, fără distorsiuni.

Ceaiurile erau în fiecare joi și sâmbătă, în general organizate pe la casele fetelor. Părinții lor doreau să le cunoască prietenii și prietenele și să vadă cu cine s-a încurcat fata lor.

Încet-încet am elaborat o listă de melodii ”heavy duty rotation” un amestec de ever green cu hit-uri de ultimă oră. Aș fi fost un DJ de succes. Predominau melodiile lente, cele care se dansează brațe în brațe, strâns și senzual. Ce vreți, adolescenți!

Perioada 1969-1971, petrecută în Franța, la Paris, mi-a schimbat un pic preferințele către muzica de dans franțuzească. Tot lentă, tot senzuală. Juliette Greco, Aznavour, Jacques Brel, Veronique Sanson, France Gall, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Claude Francois si s-o nu uitam pe Edith Piaf. Mi-au placut întotdeauna șansonetele, cu acordeonul acela bine temperat și ritmul de java.

Au apărut casetele, magnetofonul era depășit, chiar dacă magul Tesla l-am înlocuit cu un Maiak sovietic și apoi cu un Akai vertical. Foarte bine! Eu am avut două casetofoane. Pe primul, un Sharp GH-777, Block Booster, l-am avut doar un an. Într-adevăr, se auzea în tot blocul! L-am vândut, aveam necazuri, îmi trebuiau bani. Pe al doilea, un JVC PC-330 dublu auto-reverse, cumpărat în anul 1987 din Dubai, îl am și astăzi, merge corect, de o fidelitate foarte bună, față de vârsta lui, în orice caz mult mai bun decât porcăriile moderne de pe piață, care nici gând să scoată 20-20.000 Hz, cum face JVC-ul!

Atunci, pe la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, s-a definitivat caseta de patru sute de dolari. Caseta a existat, un TDK 90, bioxid de crom, înregistrată în studioul lui Moțu, dar eu am făcut play list-ul. Nu mai știu unde este, sau cine și de ce i-a spus caseta de patru sute de dolari. Dar îmi mai amintesc unele melodii de pe ea. În general, balade rock, dar și disco.

Animals ”House of the Rising Sun”, Moody Blues ”Night in White Satin”, Procol Harum ”Whiter Shade of Pale”, The Beatles cu ”Michelle” și ”Yesterday”, The Rolling Stones ”Angie”, Creedence Clearwater Revival ”I Put a Spell on You”, Eagles ”Hotel California”, Brenda Lee ”Break it to Me Gently”, Mary Hopkin ”Those Were the Days”, Bee Gees ”Massachusettes”, Scot McKenzie ”San Francisco”, Sylvie Vartan ”La plus belle pour aller danser” și ”La Maritza”, ABBA ”Dancing Queen”, Donna Summer ”I Feel Love”, Munich Machine ”In Love with Love”, Limah ”Never Ending Story”, Blondie ”Heart of Glass”… și mă opresc aici, stârnesc prea multe fantome ale trecutului. Dar, jur pe sufletul meu, muzica de atunci, baladele rock și muzica disco, era o muzică frumoasă, melodioasă, pozitivă, care aducea laolată fetele și băieții, să se distreze, să iubească și să aibă încredere în viitor.

Dar, caseta de patru sute de dolari erau de fapt… două casete. Cea de a doua era cu muzică românească, doar JVC-ul era dublu casetofon, când se termina prima caseta față-spate, începea cea de a doua. Florin Bogardo, Margareta Paslaru, Gică Petrescu, Maria Tănase, Dorina Drăghici, Gigi Marga, Angela Similea, Doina Badea, Frații Petreuș, Malagamba, Luigi Ionescu, Stefan Bănică, senior – un amestec delicios de muzică românească de petrecere!

Muzica bună, foarte bună, a fost și la începutul anilor 90 – techno, house și trance. Sash!, David Guetta, Haddway, Maxx, Enya, Mylene Farmer etc. Apoi… nu mai discutăm, că mă apucă durerea de cap și doctorul meu mi-a interzis să mai iau Tylenol… așa că iau Solpadeine.

Muzica te definește. Spune-mi ce muzică îți place și îți spun cine ești! Ca întotdeauna, ceea ce este important s-a spus mai bine și mai demult. Nietzsche avea dreptate, dar și Prietenii Muzicii: Music Makes You Braver! Sigur, muzica de calitate. Acum ascult o muzică a unui inițiat, Brian Eno, un Prieten al Muzicii, o puteți asculta și domniile voastre, Tema Profeției din Dune 1984, extinsă, este o muzică care te pune pe gânduri, de meditație, lucrează pe chakrele superioare:

Este joi, deie Domnul să avem cu toții un rest de săptămână bună, chiar dacă sunt cinci planete retrograde, inclusiv Mercur, de astăzi – și o mulțime de aspecte nefaste. Dar astrologia indică, nu obligă, destinul este suma alegerilor noastre. Să alegem bunătatea, nu răutatea; lauda, nu invidia; dărnicia, nu lăcomia! Cu toate că este foarte greu în această lume a fricii și a isteriei generalizate, dar încet-încet, gândind de bine, vorbind de bine, făcând bine – putem avea speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 august 2023

BERBEC Trebuie să cauţi persoane din jurul tău care să-ţi împărtăşească valorile, convingerile. Dar, nu exagera inutil şi păgubos problemele tale financiare! Nu pleca la drum lung, mai ales seara. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu raspund la telefon, sau de noi facturi şi creşteri de preţuri. Dar, pe total, balanţa este pozitivă. Posibile veşti despre venituri provenite din afaceri speculative sau din surse alternative. Ia lucrurile uşor, nu te ambala într-o direcţie care pare că se îngustează!

TAUR Aspecte bune la bani! Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Conjunctura arată că poţi să-i împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică, pentru începutul școlii! Ziua de astăzi este bună pentru tine. Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Evită să semnezi acte oficiale, contracte, înţelegeri.

GEMENI Atenţie, azi poţi să fi neglijent în domeniul sentimental, ceea ce nu e de dorit! Ai ceva probleme şi cu băncile, sau altceva financiar. Totuşi, nu este o zi rea, doar densă şi obositoare! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, după cum spuneam în repetate rînduri, forţele trebuie să se regrupeze. Mai pe seară evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei. Trebuie să-ţi dai opinia într-o problemă importantă. Fii mai tare în susţinerea propriilor idei şi interese, sigur, în spaţiul cultural!

RAC Printr-o adevărată magie, graţie temperamentului tău plăcut şi armoniei tale, azi reuşeşti să aplanezi conflicte, să-i calmezi, să-i împaci pe cei din jurul tău. Fericiţi făcătorii de pace! Nu că te-ai pricepe în mod deosebit, dar astăzi ai noroc la împletituri sociale. Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora. Totuşi, în viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile şefilor si ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că poate fi pace şi prietenie. Nu ştii proverbul rusesc: „Pace şi prietenie/ Nu au fost şi n-or să fie!”

LEU Astăzi ai o poftă sănătoasă de libertate personală şi nu accepţi mofturi şi fiţe. Poţi să-ţi arăţi şi colţii, zâmbind cu subînţeles. Fereşte-te de „hiene”, de „şacali” şi de alte lichele! Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizează datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Dar, ai grijă, în mod obiectiv, familia este făcută ca să-ţi frâneze elanurile, are rolul unei frâne permanente, o inerţie imensă conservatoare, în general ca să te apare, considerând noul, aventura, deraparea în peisaj – ca o mare ameninţare! Sigur, dacă ai familie, sau chiar ştii ceea ce este o familie…

FECIOARĂ Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. Astăzi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Fii mai binevoitor decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare! Tu vezi de treburile tale, zâmbeşte şi nu te lăsa provocat sau antrenat în discuţii triste. Mai ales că ai aşa o poftă de râs şi de spus bancuri. Veselia ta este contagioasă şi poţi antrena familia şi chiar prietenii pe drumul bucuriei.

BALANŢĂ Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Noi relaţii umane în perspectivă. Nerăbdarea ta trebuie transformată în energie pozitivă, nu te grăbi când nu trebuie! Ai o perioadă bună în care se pare că ai depăşit obstacolele, întârzierile, piedicile şi capcanele puse la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Se pare că eşti liber, în fine, mai liber, să iei deciziile care îţi convin în viaţa ta profesională ceea ce te motivează să te implici în proiecte de anvergură. Fă-o cu curaj, ziua îţi este favorabilă!

SCORPION Ai sentimente şi dorinţe contradictorii. Fă puţină ordine în gândire! Nu te lăsa păcălit, şantajat sentimental! Nici de cei de la serviciu, nici de cei de acasă. Fi bun, blând, dar nu naiv! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele!

SĂGETĂTOR Eşti gata să asculţi pe cei din jur, pe cei dragi! Dar este bine să fi prudent la cererile şi pretenţiile colegilor de serviciu. Unii ar dori să se folosească de tine ca de o trambulină! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes, sau o perioadă de recuperări ca să măreşti un pic vacanța d vară. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie, fă pauze necesare, când şi cât trebuie!

CAPRICORN Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu! Orice s-ar întâmpla, astăzi păstrează-ţi zâmbetul şi buna dispoziţie. Eşti motivat, în bună formă şi crezi că astăzi poţi rezolva unele probleme cu succes. Calea ta pe drumul material al parvenirii financiare este bine luminată, dar nu vezi obiectivul, nu ajungi încă la destinaţie. Adică, fără mijloace poetice, munceşti şi nu primeşti încă banii! Pregăteşte-te de pe acum pentru perioada toamnei, nu este un motiv de exagerări alimentare ci de constatare că lumea se pune din nou în mişcare, natura rodește, totul pare nou…

VĂRSĂTOR O dimineaţă puţin cam densă şi prea rapidă pentru temperamentul tău. Ai nevoie de puţină relaxare şi de o perspectivă mai îndepărtată, mai obiectivă, ca să poţi rezolva eficient problemele! Nu-ţi face reproşuri, nu te lăsa culpabilizat, mai ales în familie, în duo. Nici nu fă scandal! Amână discuţia, fă-l pe celălat ridicol prin ironii bine plasate şi rupe contactul dacă devine isteric(ă). Apoi, uită! Ca să supravieţuieşti în duo şi în viaţa de familie, relaţii supuse unui bombardament extrem extern trebuie să respeţi una din Legile Mafiei, când era vorba de un conflict întâmplător, de joc: „Uită-mă şi te uit!”

PEŞTI Dinamica, energia ta nativă o poţi folosi astăzi pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind bine aspectat. Ai nevoie de aliaţi, pentru că se pregăteşte ceva! Eşti într-o companie plăcută şi eşti gata să te reconciliezi cu anumite persoane. Poţi să constaţi că a fost doar un defect de comunicare şi că aveţi interese comune, ba chiar poţi conchide o efemeră alianţă, ca mai toate alianţele de pe globul acesta. Totuşi, mare atenţie, nu eşti suficient de prudent astăzi în afacerile de la serviciu. Vezi exact despre ce este vorba, uneori o zi obişnuită de muncă ascunde o mină antipersonal, o capcană aleatorie. Vezi să nu ţi se întâmple chiar ţie…