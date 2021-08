23 august

HOROSCOPUL LUI DOM' PROFESOR 23 august 2021. A mai căzut o stea…

Pe 23 august s-au născut Gene Kelly, Harry F. Guggenheim, Rita Pavone, Andrei Pleşu, Ion Biţan, Mircea Iorgulescu, Paul Everac.

În calendarul creștin-ortodox, pe 23 august: Sf. Lup şi Irineu.

Tradiţional, în ”Kalendar”, Martirul Lupu. Se ţine cu stricteţe pentru a nu supăra pe strămoşul lup. Pamfile, 1997, p. 224. „Numele martirului Lupu a fost asociat firesc animalului de pradă”. Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, pagina 377. Julius Lips, (Obârşia Lucrurilor) marele savant german, spune că omul primitiv, primitiv tehnologic, dar la fel de capabil emoţional ca şi oamul de astăzi, admira Natura, puterea furtunii şi a trăsnetului, energia fiarelor, ordinea cosmosului şi misterul stelelor.

Despre 23 August am tot scris. Vedeți, de exemplu https://evz.ro/diverse-aspecte-ale-zilei-de-23-august-1944-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Sau https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-stia-regele-mihai-ca-23-august-este-ziua-lupului.html/2.

Vă sunt dator o explicație, ca răspuns la miile de întrebări ale domniilor voastre. Pe 24 iunie, de Drăgaică, Sânzienele lui Mircea Eliade m-au luat în hora lor. Și am amețit de moarte. Am zâmbit, crezând că atât a fost, zeița Atropos mi-a tăiat firul vieții și o să aflu tainele cele mari ale Înălțării și ale Lumii Celeilalte. Dar și a doua zi de dimineață văzând eu că sunt tot în lumea aceasta, adică în Infernul biblic, am chemat un vecin să-mi dea un pahar cu apă. Vecinul a chemat Salvarea. Ambulanța a venit în două minute și jumătate, ca într-un film prost regizat. Apoi sistemul sanitar m-a înghițit după cum Iona a fost înghițit de chit, probabil, o balenă. O să vă povestesc multe, și bune și rele, dacă Bunul mă mai ține, am fost martor. RMN-ul a stabilit ”importantă atrofie cortico-subcorticală difuză sub/supratentorială”. Eu am înțeles, în prostia mea funciară, că s-a ”ars” o bucată de creier, din cauza suprasolicitării, a bătrâneții și a diabetului. Amețesc și obosesc foarte repede, am slăbit 28 de kilograme în câteva zile. Vineri, moartea mea cea tânără și sexy nu m-a dus la Ambasada României din visul meu. Nu pentru mine a căzut o stea…

În noaptea de 4 spre 5 august Maria-Denise Theodoru a terminat ”Newsletter-ul” și l-a trimis la Radio. O lucrare săptămânală de o deosebită ținută și importanță în care dădea informații esențiale despre EBU, UE și media, în general. O unealtă prețioasă pentru CA, management și un ghid foarte necesar pentru redactori. Apoi s-a pregătit de culcare. Infarctul a ajuns-o în pragul dormitorului. S-a culcat, pe jos, cu mâinile sub cap, păzită de credincioasa ei cățelușa, Urechitz, o dorgi, ca a reginei.

Maria-Denise Theodoru a fost, nu… nu a fost, ESTE soția mea. Pentru că nu suntem corpuri care avem un suflet, ci suflete nemuritoare care avem, temporar, un trup. O prințesă printre femei – inteligentă, frumoasă, cultivată, rafinată, elegantă, energică – omul cu care împărtășesc viața mea, ideile, cultura, aventurile, călătoriile, emoțiile și tragediile. Un suflet bun și blând, credincios și gata să ajute pe toată lumea. Nu o să plâng în fața domniilor voastre, de fapt nu mai am lacrimi. Poate o să revin altă dată, acum durerea este prea mare. Dar știu prea bine că astfel de nenorociri sunt ca arsura de acid, nu se vindecă niciodată și dor din ce în ce mai tare.

Mulțumim din inimă, și pe această cale, Familiei Regale a României, Majestății Sale Margareta, Custode al Coroanei, și ASR Principele Radu pentru vorbele frumoase și sincerele regrete prezentate. Regalitatea, nobilimea, știe să recunoască și să răsplătească elita.

Două versuri mi se învârtesc mereu prin minte, o parafrazare după Edgar Allan Poe: ”Corbule, pasăre rea / Unde este fata mea?”

Starețul Cristian a venit după mine să mă ia, cu cățelușe cu tot, la schitul lui sărac. Să nu fiu singur în aceste momente foarte grele. Dar, acolo nu este curent și nici acoperire net.

Două lucruri m-au determinat să revin și să scriu, să scriu, SĂ SCRIU, cât mai pot, întotdeauna v-am spus adevărul și țin mult la domniile voastre. Numai aici, la EVZ și Capital, la prietenii mei buni, care m-au ajutat enorm în această perioadă grea și le mulțumesc din inimă. Cât mi-o mai da puteri Bunul. Denise a lăsat cu limbă de moarte o atitudine jurnalistică constructivă exemplară împotriva discriminării și a dictaturii, de exemplu, ultima ei postare pe pagina ei de Facebook. Nu o să pot termina proiectele ei, scenariul pentru filmul ”Carol al II-lea” continuarea ”Maria, Regina României” nici serialul, pentru Netflix, în zece episoade ”Anul Cometei” despre începuturile serviciilor de informații în România și Războaiele Balcanice, dar pot și sunt obligat să continui atitudinea ei jurnalistică excepțională. Adevărul, cinstea, corectitudinea.

Apoi, sunteți domniile voastre. ”Ne lipsesc articolele dumneavoastra. Va asteptam cu drag si dor.” ”Cui ne lăsați, dom profesor?”. ”Articolele dvs și horoscopul erau singurele ce le citeam din presă” ”Murim de foame, hrăniți-ne!” ”Cafeaua de dimineața și horoscopul lui dom profesor erau singurele plăceri ale zilei. Acum nici cafeaua nu mai are gust, fără dom profesor”. ”Cum se mai simte Dom’ Profesor? Ma gandesc zilnic la el, in fiecare dimineata la cafea simt lipsa vorbelor si sfaturilor sale bune de pe EvZ”. ”A trecut mai bine de o luna de cand nu am mai primit portia zilnica de pilde si invataturi. Este mult, este greu.” ”Mi-aș dori să mai incep diminețile cu Horoscopul lui Dom’ Profesor.” ”Unde vă putem citi horoscopul profesionist pe care îl realizaţi zilnic şi „poveştile” bine documentate?” ”Asteptam revenirea Dvs. la EVZ. Si nu uitati, doar ne-ati invatat ca maine e o noua zi!”

Am citat doar câteva, sunt foarte multe emailurile primite. Și acum, după două luni mai primesc corespondență, cum mă simt, unde scriu, ce mai fac. La unele a răspuns fata Denisei și a mea, Maria-Shirina, rodul dragostei noastre din Iran. În fotografia din titlu, Maria-Denise în fața frizei nemuritorilor, de la Persepolis. În privirea ei era și Maria-Shirina, născută câteva luni mai târziu. Apoi nu a mai putut să răspundă la corespondență nici Shirina, căzuse o stea, steaua mămicii ei.

Puteti să scrieți în continuare la [email protected]. Deocamdată nu cred că am suficientă vitalitate ca să și citesc corespondența și să răspund la ea, dar sper să mă simt mai bine, cândva, cumva. Oricum, cei care mă ajută, îmi spun ce și cum. Am ales ziua de 23 august pentru a reveni în rubrica mea din EVZ pentru că este luni, început de zodie și apoi este 23 August, poate printre ultimile manifestări ale suveranității naționale a românilor. Bun, rău – așa a fost, să ținem minte!

Speranța nu moare niciodată și Natura, ca o ipostază a Domnului, găsește întotdeauna o rezolvare, sunt două corolare în care cred. Așa că vă spun eu, un om strivit de destin, dar niciodată învins, aveți încredere și speranță, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 23 august 2021

BERBEC Unii dintre berbeci pot primi veşti bune de la parinti sau de la rude, în general, in legatura cu o sarbatoare sau o mare reuniune de familie. In orice caz poţi primi o veste sau o informaţie care iti face placere. Astăzi, început de săptămână, evită discuţiile, sau dialogul în contradictoriu, cu partenerul, cu cei dragi, în familie. Zâmbeşte mai mult şi nu da replica imediat, mai bine taci, pacea aduce profit! Tot ceea ce începi astăzi poate aduce rezultate bune. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee, sau un nou tip de proiect. Sănătatea este în limite normale, atenţie la durerile de cap – nu lăsa să-ţi ruineze buna dispoziţie.

TAUR Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Nu exagera cu discuţiile personale la mobil în timpul serviciului. Pereţii au ochi şi urechi! Dacă mai ești în vacanță, nu cheltui pe multe amintiri inutile, cumpără un singur obiect de valoare! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Astăzi ai chef sa maninci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te pacali singur ca poti sa slabesti mancand mult și prost! Mai bine du-te intr-un parc cât mai este timp frumos şi plimbă-te (aleargă) un pic. Sau nu mai mânca aşa de mult, odată! Ce de probleme cu mâncarea!

GEMENI Nu lua de bun tot ceea ce auzi și vezi la televizor! Decât dacă vrei să te păcălești singur. Fii precaut și prudent în tot ce privește domeniul comunicării, informațiilor, zvonurilor și bârfelor. Daca ai putin umor azi, o sa constati ca nu ai dat banii degeaba pe ţinuta ta cea nouă, de firmă. Chiar iti vine bine si te face mai suplu. Seara plăcută, favorabilă dragostei, cu cină cu lumânări şi cearceafuri de mătase. Astazi, armonia si echilibrul acestei veri si conjunctura complexă te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitatile si drumul pe care sa-l urmezi. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite, dar dimineaţa te poţi apleca şi peste treburi mai importante.

RAC Încearcă să găsești în jurul tău aliați, cei care îți împărtășesc ideile. Nu avea grijă, sunt destui, nu ești unicat. Dar, nu vorbi mai mult decât trebuie. Câte un proiect, odată, pe rând! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Avand in vedere si luand in consideratie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renuntat la cura de slabire, dar o sa regreti amarnic la prima petrecere, sau când, poate, te duci la mare!

LEU Nimic care să te îngrijoreze. Dar nici să te bucure. O zi cenușie și călduroasă, care nu promite nimic bun. Sau rău. Sfânta mediocritate, care constituie un ciudat și enervant ”déjà vu”! Fă sinteza ultimelor evenimente. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca daca calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau, sau cu cine vrei tu dintre necuvântătoare. Așa, obții garantat acordul, prin tăcere!

FECIOARĂ Ai avut timp suficient să reflectezi asupra evenimentelor personale din ultimul timp şi astăzi este cazul să acţionezi. Cu politețe și eleganță, dacă ești în stare și te lasă caracterul! Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri, sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii. Poate este ziua ta de naştere, la început de zodie, şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii.

BALANŢĂ Îţi intensifici eforturile pentru ca să găseşti noi rezolvări la problemele tale vechi. Eşti senin şi doreşti să păstrezi această formă bună fără să fii invadat de drobul de sare al altora. Ocupă-te de programul tau obişnuit zilnic, poate du-te la un prieten cu curte, la o îngheţată şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi este una dintre acele zile. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Nu te mai gândi la nimic, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat. Pentru că mereu şi mereu, mâine este o nouă zi…

SCORPION I-auzi brâul trece râul și mândruța potecuța! Cineva te atacă, direct. În public?! Dar, parcă, parcă are dreptate. Totuși dă-i o lecție plină de venin scorpionic, să fie mai discret altădată! Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin! Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia – dacă eşti înţelept şi stai acasă!

SĂGETĂTOR Astăzi, o senzaţie de plictiseală acută. Dar, ceva nu e cum trebuie. Zi mai dificilă în care iei startul greu şi o seară mai filosofică în care te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie! Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supară la sentimente, de aceea ar trebui să te intrebi nu cât de mare e, ci pentru cât timp!

CAPRICORN Planurile tale sunt pe drumul critic, dar ţi se promit mijloace şi ajutor suficient ca să le duci la bun sfârşit. Viitorul îţi apare în nuanţe de roz, nu te grăbi, totul decurge bine! Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea situațiilor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Lucrul bine făcut este o recompensă consistentă. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienta acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si să ai ultimul cuvant.

VĂRSĂTOR Ai mult de muncă la serviciu, sau un plan încărcat de vacanță. Munca sau distracție obosesc la fel de mult, ai grijă. Distracția este bună, dar odihna și mai bună! Nu exagera cu efortul! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca singur. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea este imediat evidenţiată. O zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu te baga inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita: câinele moare de drum lung si prostul de grija altuia! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

PEŞTI Un dușman vechi și periculos te pândește. Nu te speria, sau trebuie să te sperii, e oboseala cronică. Nimeni nu o să-ți ridice o statuie, trebuie să ai grijă de tine, să te cruți mai mult! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor apropiaţi, sau partenerilor de viaţă. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividende plăcute în viitor. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate, nu este nimic personal, treburi cosmice!