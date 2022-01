HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 22,23 ianuarie 2022. Speranța, ca o strategie.

22,23 ianuarie

Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu. Pe 23 ianuarie s-au născut Humphrey Bogart, Edouard Manet, Stendhal, Jeanne Moreau, Ileana Mălăncioiu, Aurel Vernescu, Mircea Horia Simionescu.

În „Kalendar” nimic, iar în calendarul creştin-ortodox sunt pe 22 ianuarie Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul, iar pe 23 ianuarie Sfinţii Clement din Ancira, Agatanghel şi un întreg sinod, Sfinţii Părinţi de la al VI-lea Sinod Ecumenic.

Am ales această perioadă a unui weekend considerat de specialiști drept cel mai depresiv al anului. De mult doream să vă împărtășesc despre speranță. Convingerile unor savanți și constatările proprii. Consider că un om este pierdut doar atunci când nu mai are speranță. Dar, speranța nu moare niciodată, spun anticii, doar a rămas pe fundul cutiei Pandorei!

SPERANȚA nu este dorință, optimism sau „puterea gândirii pozitive”. Nu e nimic rău în a fi optimist, desigur. Cercetările arată că optimismul este asociat cu multe rezultate benefice. Dar asta nu înseamnă că este la fel cu speranța. Dicționarul Cambridge definește optimismul drept „sentimentul că în viitor este mai probabil să se întâmple lucruri bune decât lucruri rele”. Psihologii influenți Charles Carver și Michael Scheier, care și-au construit cariere solide studiind optimismul, arată că este tendința de a crede că rezultatele în viață vor fi în general pozitive, favorabile sau dezirabile. Cu alte cuvinte, optimiștii cred pur și simplu că lucrurile vor merge în bine. Viitorul trebuie să fie bun. Din acest motiv, se spune adesea că poartă ochelari de culoare roz, sau văd paharul pe jumătate plin – uneori, cu un vin bun!

Totuși, speranța nu este același lucru cu gândirea cu paharul pe jumătate plin. Speranța este aplicabilă chiar și atunci când paharul este plin doar pe o treime, sau nu are nimic în el. Asta pentru că adevărata speranță nu se referă la a trăi într-o lume fantastică; este vorba de a viețui în acestă lume. De exemplu, nu neagă suferința și durerea.

Cartea Supersurvivors (2014) – prezintă 16 supraviețuitori ai traumei și tragediilor care au continuat să facă lucruri care au făcut lumea un loc mai bun. O linie comună în poveștile lor a fost ceva numit „speranță întemeiată”. Chiar dacă toți acești supraviețuitori au exemplificat un spirit plin de speranță și de perspectivă, ei erau, de asemenea, ferm ancorați în realitățile situațiilor lor.

Când oamenii au speranță, este mai probabil ca obiectivele lor să devină realitate.

Oamenii care luptă pentru cauze importante nu o fac neapărat pentru că văd lumea prin ochelari de culoare roz. De asemenea, oamenii de știință care se luptă cu curaj să pună capăt pandemiei de COVID-19 sau pacienții cu cancer care aleg să se supună unor tratamente cu efecte secundare dureroase știu că drumul va fi greu, dar merg înainte pentru că au găsit obiective pentru care merită să-și păstreze viața. Aceasta este sursa speranței lor.

Speranța, în definitiv, este o percepție. Spre deosebire de majoritatea percepțiilor, însă, aceasta are posibilitatea de a crea realitate. De cele mai multe ori, ne gândim la realitate ca la crearea percepțiilor noastre. Privește în jurul tău chiar acum și observă obiectele din mediul tău. Toate există în realitate înainte de a le percepe. Dar speranța este un tip special de percepție: este o percepție a ceva care încă nu există. Speranța este o percepție a ceea ce este posibil . Speranța face viitorul posibil.

Iar cercetările arată că, atunci când oamenii au speranță, este mai probabil ca obiectivele lor să devină realitate. Într-un articol din Jurnalul de Psihologie Socială și Clinică din anul 2009, Feldman și colegii sai au cerut studenților să numească șapte obiective pe care doreau să le atingă în următoarele câteva luni. Apoi elevilor li s-a dat un scurt test psihologic, cunoscut sub numele de Scala Speranței, specifice scopului, pentru fiecare dintre aceste obiective. Trei luni mai târziu, li s-a cerut să se uite înapoi la lista lor de obiective și să evalueze cât de mult progres au făcut pentru fiecare. Rezultatele au fost simple, dar concludente: cei care au avut mai multe speranțe pentru un obiectiv, la începutul studiului au fost mai probabil să raporteze că au îndeplinit acel obiectiv până la sfârșitul studiului.

Asta nu pentru că speranța are puteri magice. Pentru că, atunci când oamenii cred că un obiectiv la care țin este posibil de atins, este mai probabil să ia măsuri pentru a-l realiza.

Nu sunt de acord cu o zicală pe care probabil ați auzit-o, uneori: „Speranța nu este o strategie”. Este adevărat, desigur, că simplul sentiment de speranță nu este o strategie: deși sentimentul ne poate încuraja atunci când suntem în dificultate, nu ne va rezolva problemele.

Dar speranța este mai mult decât un sentiment, speranța ESTE o strategie. Este un mod de a gândi care ne împinge să luăm măsuri. Actrița Jane Fonda a exprimat cu siguranță această perspectivă când a spus: „Speranța este activism”.

Afirmația ei este în acord cu cel mai larg cercetat model de speranță din literatura psihologică, cunoscut pur și simplu sub numele de Teoria Speranței. Deși este numit „teorie”, acest model a fost susținut de sute de studii de când a fost propus pentru prima dată de psihologul C.R. Snyder în anul 1989.

Snyder a adoptat o abordare de bază. Pe parcursul unui an sabatic de lucru la slujba sa de la Universitatea din Kansas, el a abordat lideri locali, inclusiv politicieni, clerici, educatori și lideri de afaceri, cerându-le să numească persoanele cele mai pline de speranță pe care le cunoșteau, folosind orice definiție a speranței pe care și-o doreau. Apoi, a intervievat cât a putut de mulți oameni de pe listele lor. Ceea ce a descoperit a fost o viziune surprinzător de simplă, dar puternică, asupra speranței.

Și anume, și-a dat seama că oamenii plini de speranță împărtășesc trei lucruri în comun – obiective, căi și motivație . Deși Snyder le-a numit cele trei „componente” ale speranței, poate fi mai util să ne gândim la ele ca fiind cele trei condiții pentru ca speranța să se materializeze.

În primul rând, intervievații săi plini de speranță au avut o idee clară a obiectivelor lor și s-au simțit dedicați acestor obiective. Cu alte cuvinte, aveau ceva în care să spere. Deși cuvântul „obiectiv” tinde să evoce imagini ale obiectivelor formale, cum ar fi obținerea unei mariri de salariu sau absolvirea școlii, Snyder a observat că obiectivele oamenilor sunt adesea distribuite în multe domenii ale vieții, de la rezultate legate de carieră la aspirații sociale, sau chiar spirituale. De fapt, obiectivele inspirate de valorile noastre personale cele mai prețuite tind să dea naștere la mai multă motivație și satisfacție.

În al doilea rând, intervievații plini de speranță ai lui Snyder aveau căi – cunoscute mai mult ca planuri sau strategii – despre care credeau că le-ar permite să-și atingă obiectivele. Cu alte cuvinte, ei credeau că există măcar ceva ce ar putea face pentru a se îndrepta către atingerea obiectivelor pe care le-au îmbrățișat. Potrivit Hope Theory, așa sună în limba de origine, atunci când oamenii nu acționează, este adesea pentru că nu cred că există vreo modalitate de a-și atinge obiectivele sau, dacă există o cale, pur și simplu pare prea lungă, costisitoare, sau dificilă. Dar oamenii plini de speranță tind să descompună căi complexe sau dificile într-o serie de pași mai mici care pot fi abordați unul câte unul. Totuși, nu-și fac iluzii că toate căile lor vor funcționa. Ei înțeleg că lucruri rele se pot întâmpla și se întâmplă, adesea. Așadar, realizând că unele dintre planurile lor ar putea fi blocate, ei tind să încerce o mulțime de căi diferite.

În cele din urmă, intervievații lui Snyder aveau o credință constantă în capacitățile lor, ceea ce el a numit „motivație”. Deși au recunoscut că ar fi dificil să lucreze pentru atingerea obiectivelor lor, ei tot credeau că – în adâncul sufletului – ar putea fi capabili să le împlinească dacă ar continua să încerce. Ca și în populara carte pentru copii a lui Watty Piper, The Little Engine That Could (1930), credințe precum „Cred că pot” le-au alimentat speranța și i-au motivat să acționeze.

Cu alte cuvinte, departe de a fi o gândire pozitivă naivă, speranța este un set de convingeri realiste, dar orientate spre viitor, care ne determină eforturile de a crea un viitor mai bun.

După cum a exprimat Hussein Barack Obama în titlul cărții The Audacity of Hope (2006), speranța este îndrăzneață. Implică o privire rece și dură asupra realității, dar totuși să fii suficient de îndrăzneț pentru a crede că un viitor mai bun este posibil. Unii l-ar putea numi nesăbuit (un sinonim ușor peiorativ pentru îndrăzneală), dar multe obiective pe care oamenii le credeau cândva imposibile s-au dovedit a fi posibile. În secolul trecut, ființele umane au învățat să zboare, au mers pe Lună, au conectat globul și au eradicat sau au redus dramatic bolile odinioară răspândite, cum ar fi poliomielita și variola.

De la începutul anilor 1990, sute de studii au arătat că această formă de speranță este puternic legată atât de bunăstarea psihologică, cât și de cea fizică.

Este relativ simplu, pentru cine vrea să cerceteze, să examineze legătura dintre speranță și sănătatea mintală. Poate nu este surprinzător, astfel de studii constată că o speranță mai mare este legată de un nivel mai scăzut de depresie și anxietate. În multe privințe, speranța este inversul unor astfel de sentimente. În timp ce depresia îi face adesea pe oameni să creadă că nu pot face nimic pentru a-și îmbunătăți viața, atunci când oamenii experimentează speranță, ei tind să creadă exact contrariul. Prin același motiv, dacă anxietatea ar putea vorbi, ar putea spune ceva de genul: Lucrurile rele vin spre tine și nu există nicio modalitate de a le opri . Speranța, pe de altă parte, ar putea răspunde: chiar dacă se întâmplă lucruri rele, vei putea să le faci față și, eventual, să atingi obiectivele care sunt cele mai importante pentru tine .

Un număr tot mai mare de cercetări leagă speranța și o sănătate fizică mai bună. Oamenii cu speranțe mari au mai multe șanse decât omologii lor cu speranțe mai mici să fie nefumători, să renunțe la fumat, să facă mișcare fizică și să mănânce diete mai sănătoase. După o problemă gravă de sănătate, este mai probabil să se angajeze pe deplin în recuperare și să obțină o funcționare fizică mai bună după aceea.

Speranța poate fi investită în scopul vindecării, desigur. Având în vedere progresele recente în tratamentele oncologice, speranța de vindecare strălucește puternic pentru mulți oameni. Mai mult decât atât, oamenii trăiesc uneori mai mult decât se așteaptă medicii. Dar, când vindecarea nu este posibilă în ciuda eforturilor depuse de medici, pacienți și familii, asta nu înseamnă că nici speranța nu mai este posibilă.

Un pacient, „Nicu”, ilustrează poate cel mai bine speranța în acest context. Un bărbat cu un simț al umorului extraordinar, își petrecuse toată viața colecționând glume. De fapt, Nicu cunoștea mai mult de 1.000 dintre ele. „Și asta nu le include pe cele fără perdea”, spunea adesea zâmbind. La vârsta de 84 de ani, când insuficiența cardiacă cu care trăia de câțiva ani a început să progreseze mai rapid și nu a putut să se îngrijească acasă, a intrat într-un azil pentru pacienți internați. Într-o seară târziu, un membru al personalului l-a descoperit plângând în liniște în camera lui. Când ea l-a întrebat cu blândețe pe Nicu de ce plânge, acesta a răspuns: „Toate glumele mele vor muri odată cu mine. Nepoții mei nu vor putea să le audă niciodată.”

Ca răspuns, asistenta i-a sugerat lui Nicu să înceapă să le scrie, împrumutându-i un caiet și un pix. Cu bucurie și entuziasm, Nicu a umplut fiecare pagină cu glume. În momentul în care i s-a dat un al doilea caiet, totuși, devenise prea slab pentru a scrie. Așadar, personalul medical s-a așezat pe rând lângă patul lui, la o ședință de dictat. Apoi, aproximativ o săptămână mai târziu, Nicu a făcut o cerere neobișnuită. „Vreau să ofer un spectacol de stand-up comedy”, a spus el. Echipa de îngrijire a fost de acord, cu entuziasm. Vitalitatea i-a crescut substanțial în următoarele zile, în timp ce se pregătea. Apoi, 72 de ore mai târziu, a venit momentul cel mare. Aproape întregul personalul medical s-a adunat împreună cu alți pacienți pentru a auzi glumele lui Nicu. Din patul său, care fusese transportat pe hol, a oferit o performanță uluitoare. Publicul lui era în al noulea cer, râdeau ca nebunii, iar lui Nicu chipul îi strălucea de bucurie. În acel moment și în zilele care au precedat, el avea toate condițiile pentru ca speranța să prospere: un obiectiv care a fost cu adevărat semnificativ pentru el, o modalitate de a ajunge acolo și motivația pentru a realiza acest lucru. Deși Nicu a murit doar o săptămână mai târziu, știa că le-a oferit publicului său – și lui însuși – cel mai semnificativ cadou pe care și-l putea imagina.

Speranța activă este motorul psihologic care conduce eforturile de a atinge obiective importante.

Cei mai mulți dintre noi nu pot înțelege cum trebuie să fie pentru Nicu și alți pacienți cu boli terminale. Dar faptul că pot experimenta speranță ne arată că cunoașterea adevărului, chiar și atunci când este sumbru, nu împiedică experimentarea speranței. Speranța este posibilă chiar și în circumstanțe groaznice.

Este o perspectivă poate mai importantă acum decât oricând. Nu există nicio îndoială că ultimii doi ani au fost printre cei mai traumatizanți din memoria recentă pentru mulți oameni. La 11 martie 2020, COVID-19 a fost declarat pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății. De atunci, milioane de oameni au căzut pradă acestei boli oribile. În acest context, lumea noastră a fost confruntată cu distopia sanitară, violența minorităților, tulburări politice și dezastre naturale, printre multe alte calamități. Puțini ar folosi cuvântul „speranță” pentru a descrie vremurile în care trăim. În schimb, cuvinte precum „tragic” și „groaznic” vin în minte. Oamenii sunt speriați, triști, furioși și îndurerați.

Pentru a fi clar, speranța nu va pune capăt în mod magic foametei, violențelor rasiale iconoclaste, nu va eradica COVID-19, nu va vindeca cancerul sau nu va aduce instantaneu orice alte obiective importante. Dar speranța activă este adesea motorul psihologic care determină eforturile oamenilor pentru a face acest lucru. După cum a scris eseistul și activista Rebecca Solnit în The Guardian în anul 2016:

”Adversarilor tăi le-ar plăcea să crezi că totul este fără speranță, că nu ai putere, că nu ai niciun motiv să acționezi, că nu poți câștiga. Speranța este un dar pe care nu trebuie să-l predați, o putere pe care nu trebuie să o aruncați.

Indiferent cine sau care sunt adversarii tăi în viață, speranța nu este ceva la care trebuie să renunți niciodată.

Ori de câte ori te simți fără speranță, întreabă-te ce poți face pentru a stabili condițiile speranței în viața ta și în lumea din jurul tău. Ce obiective sunt semnificative pentru tine? Ce căi puteți adopta – chiar și cele mici – pentru a vă îndrepta spre aceste obiective? Și, ce inspiră motivația ta, dorința de a continua chiar și atunci când lucrurile sunt inimaginabil de dure?” Bune întrebări, nu-i așa?

De aceea vă spun mereu că trebuie să aveți speranță, doar mâine este o nouă șansă, o altă zi!

HOROSCOP 22,23 ianuarie 2022

BERBEC Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. În weekend ia o pauză, odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe mai târziu! Oare nu ai suferit destule decepţii şi trădări ?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – acesta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar poate că rămâi acasă, este mai prudent. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

TAUR Aspecte favorabile, mai puţin în ceea ce priveşte călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit, sâmbătă seara uită-te la un spectacol, poate online, la o cafea şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit în acest weekend pentru o activitate obişnuită, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată. Odihneşte-te, relaxează-te, dă curs comodităţii şi simte-te bine!

GEMENI Sâmbăta o zi neaşteptat de bună, în care toată lumea te întreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent! Tot ceea ce începi duminică poate aduce rezultate. Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apeşi pe frâna, alteori pe accelerator. Astazi – ambreiajul! Adică, deconectează-te de la toate sursele de toxicitate, materială sau spirituală şi fă în aşa fel ca să fie sărbătoare în jurul tău!

RAC Se pare că nu eşti deloc convins că ceea ce faci în weekend este în interesul tău. Prea mult efort, chiar dacă te distrezi! Oferă-ţi o pauză, să vezi cum poţi să ieşi convenabil din situaţie. Sâmbăta aceasta, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru Timpul găseşte cele mai bune soluţii! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva!

LEU În acest weekend carisma ta funcţionează. O persoană importantă pentru tine, Geamăn, sau Scorpion, promite că te va ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, duminica este pentru odihnă! Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordin. Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme, dar mai tot ce faci ar trebui să-ti iasă în puţinul timp cât eşti treaz. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe.

FECIOARĂ Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te exprima se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Viaţa, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia. Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, şi conform modului tau de a fi, iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este mai bună, dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte.

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, pentru asta este weekendul. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, casnice, solidaritatea familiei este importantă. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute în casă, sau pentru casă. Nu uita că suntem ceea ce ştim. Iar pentru marea majoritate a populaţiei inseamnă că, ei sunt, ceea ce văd ei la televizor! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

SCORPION Sâmbătă, o zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Duminică supraveghează cu atenţie cheltuielile şi nu exagera. Nu lua decizii importante, relaxează-te şi odihneşte-te! Nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una – aşa şi aşa. Nu uita că ai nişte proprietăţi aici, sau aiurea, casa în care stai, care au nevoie de atenţia ta. „Ochiul stapanului îngraşe turma de oi” – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji!

SĂGETĂTOR Ai probleme mai greu de rezolvat, acasă. Abordarea logică a situaţiilor îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, în familie, cu pratenerul, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar pe de altă parte ai vrea să zaci în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă tine! Parcă mai bine stai acasă! Cu pisica.

CAPRICORN Ai nevoie de certitudini, ca să te simţi în siguranţă. În weekend evită deciziile care duc la schimbări. Nu judeca cu asprime, lucrurile, persoanele pot întârzia din cauze obiective, meteo. În acest weekend horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice preţ, să termini ceea ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie, să nu devină prea târziu!

VĂRSĂTOR Sâmbătă te cuprinde dorinţa să faci gospodărie, să mergi la piaţă. Imaginezi o mâncare delicioasă şi chiar porneşti la fapte, dar, atenţie, nu exagera cu cheltuielile şi căută marfă bună! Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi… Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta! Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă. Organizează mici distracţii şi mici petreceri-surpriză, ca în perioada sărbătorilor de iarnă, așa nu se simte depresia!

PEŞTI Prudenţa si diplomaţia trebuie sa te caracterizeze în weekend, fiind comportamentul oficial preventiv pe drum, sau faţă de anturaj, în general. Dedică cele două zile relaxării şi odihnei. Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură!