Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 22 aprilie 2025. A treia zi de Sfintele Paști







22 aprilie

Astăzi sunt favorizate zodiile Berbec, Taur, Rac, Leu, Scorpion, Capricorn.

Pe 22 aprilie s-au născut Michael Wittmann, Immanuel Kant, Vladimir Ilici Lenin, Aleksandr Kerensky, Robert Oppenheimer, Jack Nicholson, Yehudi Menuhin, Pascal Bentoiu, Ion Lucian, Eugen Taru.

Planetele sunt strânse într-o emisferă a zodiacului. Nicio planetă retrogradă. Atrage atenția conjuncția exactă dintre Venus și Saturn, în Pești.

Săvârșirea din această viață a Papei Francisc m-a impresionat, dar nu m-a mirat. Încă din septembrie anul trecut am scris pentru ”Horoscopul 2025” că ”...Vaticanul va trece printr-un eveniment major”. Iar fata mea este martoră, acum două săptămâni, după o analiză horoscopică, i-am spus că Papa de la Roma se va săvârși curând, cel mai probabil în Lunea Luminată, și o să meargă direct în Paradis. O pregătesc, o învăț astrologie, nu strică.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Teodor Sicheotul şi Natanail. În cel mobil este a treia zi de Sfintele Paști.

Iată ce spune doamna Antoaneta Olteanu, regina folclorului românesc, în Calendarele Poporului Român:

Marțea Albă; Marțea Dracului; Mătcălăul; Marțile Oprite; Oloagele

Deschide o serie mai amplă de sărbători centrate pe ziua de marți ce succede sărbătorii Paștelui (trei, șapte sau nouă marți), ce au în principal aplicare în calendarul agricol (ferirea semănăturilor, viilor și livezilor de furtuni, brume, grindină și înghețuri târzii); funcționau de asemenea interdicții de muncă pentru sănătatea oamenilor și pentru prosperitatea turmelor de vite.

Tradiții: Se serbează trei marți succesive după Paști, pentru sănătate, pentru câmp, pentru semănături. Nu se lucrează de viermi, de secetă etc. (Speranția, I, f. 130 v).

✦ Nouă marți după Paști, cunoscute sub numele de Oloagele, se țin pentru necazuri. Oloagele se țin fiind foarte primejdioase. Copiii părinților care n-au ținut Oloagele au ologit de picioare (Speranția, VI, ff. 26 v; 104 v).

✦ Oamenii spun că păstrează această sărbătoare, fiindcă au pomenit-o din bătrâni ca ruptă din Înviere (Speranția, I, f. 44).

✦ Marți după Paști femeile slobod Păresimile, adică citirea pomelnicului în timpul postului, fac pomeni în curtea bisericii cu colaci, băutură și mâncare pentru săraci (Speranția, I, f. 169).

✦ Marți după Paști se ține sărbătoare de popor, căci atunci se duc cu toții la biserică cu diferite prinoase, unde se face pomenire atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți. Pun cu toții o masă comună, la care, după ce împart la cei săraci din prinosul lor, se așează toți titorii bisericești cu femeile și copiii lor, ospătându-se până aproape de seară, iar cei mai bătrâni merg la biserică, luând parte la serviciul divin (Speranția, I, f. 381 v).

✦ Marțile după Paști se țin pentru ca să nu fie trăsniți. Nu lucrează nici oamenii la câmp, nici femeile în casă. O femeie, care a cârpit în această zi, ducându-se la câmp la secerat și fiind îmbrăcată cu cămașa aceea, s-a întâmplat o furtună cu trăsnete și tunete. Femeia, împreună cu copiii, a stat la adăpostul căruței, și tunetele și fulgerele erau numai împrejurul lor. Atunci femeia, reamintindu-și că este îmbrăcată cu cămașa cârpită marți după Paști, a scos-o după ea și a alergat de a aruncat-o pe o claie de grâu. Imediat ce a lăsat-o din mână, cămașa a fost trăsnită (Speranția, VI, f. 38 v).

✦ Se spune că o femeie a prășit la porumb cu copiii ei în această zi. Acești porumbi prășiți în această zi s-au făcut foarte buni. La nimeni nu se făcuseră așa. Tocmai când le era dragul mai mare a bătut piatra așa de tare, încât i-a făcut praf. Piatra a sfărâmat numai porumbii prășiți în acea zi (Speranția, I, f. 118 v).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Faptul sau facerea sării în foc în marțea din urmă a Paștilor; sarea preparată în foc este bună de multe fermecătorii și de datul vitelor de mâncare pentru sănătatea lor (Mangiuca, 1882, p. 15).

Apărător de rele și durere: Nu se lucrează; pentru boli, semănături, grindină, ger (Marian, 1994, II, p. 233). Nu se toarce (Speranția, I, f. 228).

✦ Marți după Paști se ține pentru pârleală (pelagră). Dacă cineva lucrează în această zi, se îmbolnăvește de pârleală și înnebunește (Speranția, III, f. 153 v).

✦ Marți după Paști nu se umblă cu mâinile prin apă, ca să nu se umfle buricele degetelor (Speranția, VI, f. 236 v).

✦ Nu e bine a lucra în cele trei marți după Paști, căci le crapă mațele celor ce lucrează (Speranția, I, f. 309).

✦ Marți după Paști se ține de teamă să nu se înțepe vara cu ghimpi ori cu mărăcini, fiind obișnuiți a umbla desculți (Speranția, III, f. 73 v).

✦ Se ține marți după Paști, ca să nu facă porumbul tăciune. Se ține ca să nu mănânce gândacii grâul (Speranția, VII, f. 191 v; VIII, 313).

✦ Nu e bine să vadă omul frânghii, căci în acea vară vede mulți șerpi (Speranția, VIII, f. 53 v).

✦ Marțea Albă se ține, pentru că se crede că e zi luminată și cel ce lucrează orbește (Speranția, II, f. 190 v).

Astăzi începe o mare sărbătoare în calendarul vânătorilor, cel agricol şi pastoral, cel de la daci. Ca mai toate sărbătorile populare, dura trei zile.

Se pare că se numea "Mănicătoarea". Mănicătoarea este o plantă magică care, consumată, dă energie inepuizabilă, iar dacă omul se spală cu ea devine harnic toată viaţa. Se pare că este doar o plantă iluzorie din atlasul botanic al lui Voynich... dar nu aş fi aşa de sigur! C.S. Nicolaescu-Plopşor şi nu era singurul, credea că este vorba despre mac, care intră în ciclul de vegetaţie în această perioadă. Cunoşteau oare dacii virtuţile plantei iubirii la persani, macul cel celebru prin opiul care îl secretă? Cu siguranţă, da! Seminţele de mac sunt binecunoscute în farmacopeea populară, iar macul este considerată o plantă de leac, de puternică magie!

Peste vechea sărbătoare dacică s-a calchiat sărbătoarea creşină, ca, de altfel, la aproape toate sărbătorile vechi europene. Aşa avem Ajunul Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe şi Calul lui Sf. Gheorghe. Trei zile, întotdeauna dacii sărbătoreau trei zile!

Este un moment de mare importanţă magică, a ritualurilor de vrăjitorie domestică, mica magie ţărănească, cum o denumea Rene Guenon, adică Shaykh `Abd al-Wahid Yahya, după iniţierea sufi. Începe jumătatea caldă a anului şi acest lucru trebuie marcat printr-un reper.

Sunt multe practici magice, de la daci şi de la cei dinaintea lor. Dar, pentru că doi ani am căutat comori în deşert, o să vă spun odată şi acea poveste, să vedem ce face noaptea săpătorul de comori.

După cum spune înţelepciunea populară, săpătorul de comori se culcă pe malul unui iaz, lac sau apă curgătoare şi se uită neclintit în apă, până ce vede un şarpe alb, căruia trebuie să-i taie capul cu un ban de argint. Îl îngroapă apoi în pământ şi pe el sădeşte usturoi. Dacă va mânca din acel usturoi, copt înainte de Sf. Gheorghe, înţelege graiul păsărilor, al animalelor şi poate auzi chiar cum creşte iarbă. Dar mai mult decât orice ştie unde s-au ascuns comorile. Iar banul de argint se va întoarce mereu la el, oricât l-ar cheltui. (Marian, Gorovei, Olteanu).

Cam dificilă procedura, aproape imposibilă, dar credeţi că este uşor să găseşti comori îngropate cu mii de ani în urmă? Surse aproape sigure spun că, de exemplu, mare parte din aurul şi argintul dacilor este în continuare undeva, bine ascuns şi că profeţia se va îndeplini şi comoara se va dezvălui numai omului potrivit. Se spune că ar fi zeci de tone de aur sub formă de sfere şi “sloiuri” (pepite uriaşe) şi încă de două ori pe atât argint în bare. Este vorba de comoară scerdotală, jertfele în metal nobil pe care dacii le aduceau zeilor lor. Se ştie că era vorba de o peşteră, meşteşugit ascunsă...

În noaptea asta “se deschid cerurile”. Şi flăcările albastre arată locul comorilor...

Tot în noaptea asta vrăjitoarele rele fură somnul copiilor, visul fetelor şi norocul băieţilor. După cum ursitoarea, “naşa” face farmece bune spre norocul copiilor şi ca fetele să fie frumoase şi băieţii harnici.

Dacă nu ştiaţi, aţi fost minţiţi! Nu există magie albă şi magie neagră! Clasificarea asta este pentru proşti. Există oamni răi şi oameni buni care folosesc magia şi stăpânirea efemeră asupra puterilor ascunse ca să facă bine, sau rău! Aşa cum un brici poate fi folosit ca să-ţi razi barba şi să arăţi bine, sau să tai cu el gâturi, ceea ce, în nicio cultură, nu este bine...

Dcă va tuna înainte de Sf. Gheorghe, ceea ce s-a petrecut deja, am auzit personal, vor umbla vremi tari peste vară, se vesteşte căldură mare, dar şi dezastre şi nenorociri!

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, parcă niciodată în istoria noastră nu am fost blestemaţi cu o clasă politică mai bicisnică, aşa că profeţia este deja îndeplinită, o asemenea "conducere luminată" nu poate să ne ducă decât la dezastre şi nenorociri pe lângă cele naturale. "The damage was done!"

Dar să ne mai sfătuim puţin, citiţi horoscopul pentru a treia zi de Sf. Paşti, pentru că nu au intrat zilele în sac şi mâine este, o-bli-ga-to-riu, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 aprilie 2025

BERBEC Numai cu Mercur şi Neptun în zodie, în a treia zi de Sf. Paşti, se pare că apar oportunităţi: o schimbare în bine, o întâlnire plăcută, sau o veste favorabilă despre o călătorie viitoare. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani, sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte...

TAUR Astăzi dispui de o eficienţă ieşită din comun, aşa că poţi rezolva repede şi bine problemele întârziate. Ca să echilibrezi relaxarea cu distracţia, poţi să te duce pe seară la un spectacol! O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, cu ce se îmbracă.

GEMENI Mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele situaţii întârziate sau să iei decizii inspirate. Fii realist în ceea ce priveşte banii tăi, evită cheltuieli exagerate! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună. Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „...o să avem de câştigat cu toţii...”! Foarte bune aspecte în amor. Fii moderat, dar insistent, în afacerile sentimentale - toate trebuie să iasă astăzi!

RAC Ai nevoie de mai multă mişcare. Programul obişnuit te sufocă, ai vrea ceva, altceva, cu multă adrenalină. Astăzi poţi încerca mişcare în aer liber, sau dacă vremea nu permite, în sală! Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm poți evita neplăcerile. Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei poți realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

LEU Astăzi sunt posibile, din nou, probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. „Ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă!” O zi bună, mai ales pentru leoaice. Ziua este favorabilă leilor care lucrează cu cărţi, sau sunt implicaţi în media şi educaţie. Vorbeşte, discută cu cei dragi, nu-i lăsa să se înstrăineze. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

FECIOARĂ Lasă lucrurile aşa cum sunt, nu interveni în niciun fel. Anturajul pare dispus să te ajute, în orice caz nu îţi pune piedici. Este momentul să iniţializezi proiectele la care te gândeşti! Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelor fixe nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

BALANŢĂ Dimineaţa se pare că ai rezerve mari de energie. Este încă vacanţă pentru unii, care au vrut să respete ca la carte! Totuşi, faci impresie şi, mai pe seară, poţi avea o surpriză plăcută, dacă nu o veste bună! O zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Dimineaţa poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea!

SCORPION Nu lăsa treburile tale să le facă alţii. E comod, dar s-ar putea să ai surprize neplăcute. “Ochiul stăpânului îngraşă turma!” spune o vorbă. Dar e a treia zi de Sf. Paşti - relaxează-te! Vezi de problemele tale! O dimineaţă bună, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în circulaţie, sau în mijloacele de transport în comun! După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

SĂGETĂTOR Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că nu ai făcut mai mult: “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să iei azi orice decizie, evită orice este legat de viitor. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze.

CAPRICORN Conjunctura îţi spune că în a treia zi de Sfintele Paşti trebuie să te gândeşti la famailie, la părinţi şi bunici. Dacă îi ai, eşti norocos, fă-i să se simtă bine, fă-le o vizită! Să nu spui că nu ai fost prevenit! Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă. Lucrurile trebuie să iasă natural, de la sine, nu forţate. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie.

VĂRSĂTOR Dacă ai început lucrul, atenţie la noile probleme! Dacă nu, tot atenţie la noile situaţii pe care poţi să le întâlneşti astăzi. Chiar dacă e a treia zi de Sfintele Paşti, nu toată lumea e favorabilă! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Azi este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantină populara – sugestie pentru masa de prânz. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti din familie nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus!

PEŞTI Aspecte favorabile atît sub aspect economic cât şi sentimental. Eşti mai dispus să te apleci asupra problemelor altora, fapt care este foarte apreciat de membrii familiei, sau de prieteni. Dimineaţa, la serviciu, poţi începe ceva nou, orice, iar dacă nu ai nicio idee - poţi finaliza proiecte mai vechi. Astăzi în special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!” Pe seară oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit de vreme şi vremuri şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!