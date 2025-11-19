Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 noiembrie 2025. Se îngheață salariile politicienilor 

Pe 20 noiembrie s-au născut Benoit Mandelbrot, Robert F. Kennedy, Selma Lagerlof, Alistair Cooke, Aleksei Batalov, Bo Derek, Maia Pliseţkaia, Dinu Pillat, Mihai Beniuc, Grigore Ilisei, Tudor Postolache.

În calendarul creştin sunt Sfinţii Grigore Decapolitul, Dasie, Proclu. Este Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Tradiţional, în „Kalendar”, Ajunul Ovideniei. Iarăşi trei zile de sărbătoare de tip dacic, centrate pe ziua de mâine, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

„Tot într-o zi de Ovidenii s-a născut Domnul Hristos. Deci zic că cerul se deschide şi vitele vorbesc. În seara de Ovidenii se noroceşte anul ce va să vie. Dacă pe cer sunt stele şi e senin, frumos, anul va fi rău, iar dacă va fi ninsoare, lapoviţă, un ger sec, sau promoroacă, anul va fi bun.

Se pune într-o strachină apă la privegheat. De strachină se lipeşte o lumânare aprinsă. De cu seară oamenii fac o sută de mătănii, la mizul nopţii altă sută şi în zorii zilei alta. Această apă privegheată este de mare ajutor, pentru sănătatea trupului şi pentru adăpost împotriva răutăţii omeneşti.” (Pamfile)

O sărbătoare veche, importantă, tot de trei zile, dacică, care pregătea Anul Nou dacic. Mai îmi amintesc o convorbire dintre marii istorici Constantin Daicoviciu şi Andrei Oţetea la care participau şi tatăl meu şi vărul său, Ștefan Ștefănescu, coordonatorii Istoriei României a Academiei Române - discuţia avea loc la Cluj, în Muzeul Arheologic, cel vechi, cu vitrine din lemn lustruit, dar unde erau expuse minunăţii.

Cei patru discutau, la o cafea adevărată, erau anii '60, despre sursele în istorie. Tata reprezenta a cincea generaţie de arhivari din familia nostră începută cu căpitanul Costică Ştefănescu, "Ţiganul" pentru că era mai "bronzat", fiul marelui clucer Dimitrie Ştefănescu. Unul dintre primii conducători ai Arhivelor Statului. Tata, împreună cu vărul lui, Ştefan, apărau şcoala surselor scrise, a arhivelor. Cei doi academicieni zâmbeau şi îşi beau cafeaua ascultând pe "tineri".

Apoi Daicoviciu m-a mângâiat pe păr şi a spus tatălui mei: "Vezi, băiatul tău o să aibă şi alte surse decât cele pe care le ai tu. O să călătorească, o să vadă, o să înţeleagă. Nu tot ce este important este scris. În "Istoria României" este numai ce este adevărat şi adevărul complet? În istorie trebuie să faci şi legături, să umpli golurile. Aşa cum o trăsură nu poate lua o curbă în unghi drept, din cauza inerţiei există şi o "inerţie istorică" care umple golurile, perioadele fără referinţe, surse istorice. În istorie trebuie să ai şi imaginaţie, nu numai hrisoave şi obiecte dezgropate..."

Aşa că ceea ce vă spun se bazează pe surse scrise, folclor şi legende, dar şi pe povestri auzite aici, sau la mii de kilometri depărtare.

Vedeţi, umblă erezia că dacii nu ştiau să scrie şi să citească. Dacă v-aş spune că ştiu SIGUR că există mai multe cărţi, tomuri, copiate şi răscopiate după cele scrise de daci? M-aţi crede pe cuvânt? Poate că da, poate că nu...

Şi nu este vorba de cine ştie ce "scriere liniară" sau "tabele de plumb", falsuri grosolane, în general, menite să arunce în derizoriu adevărul.

Este foarte convenabil pentru anumite interese străine să nu ştim cine suntem şi de unde venim. Că ne tragem din nişte analfabeţi... primitivi!

Aţi văzut poate filme de aventuri, SF, în care eroul îşi pierde memoria. Dar un amănunt, ceva, face să dovedească calităţi excepţionale să pună jos vreo cinci hoţi în trei mişcări, sau să conducă o navă stelară. Încet, încet îşi reaminteşte cine a fost şi salvează Galaxia!

Deocamdată noi suntem la stadiul când ne-am pierdut memoria... şi avem, deocmadată, doar ”flashuri” scurte!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, iată o informație provenită de la Guillaume Nargue, Radio Praga International:

Înghețarea salariilor personalităților politice de rang înalt (miniștri, membri ai parlamentului, senatori etc.) este planul celor trei partide care ar putea forma noua coaliție de guvernare. Miercurea aceasta, liderii ANO, SPD și Partidul Șoferilor au semnat un acord pentru menținerea salariilor la nivelul din acest an de la 1 ianuarie 2026, pentru o perioadă de cinci ani, chiar dacă în prezent este planificată o creștere de 5% pentru 2026.

„Dorim ca Senatul să se întrunească imediat, unde coaliția de guvernare a lui (Petr) Fiala (actualul prim-ministru) are majoritate. Adevărata față a guvernului Fiala va fi acum dezvăluită”, a declarat Tomio Okamura, liderul partidului de extremă dreapta SPD, în timpul anunțului.

În 2024, o propunere similară, deja înaintată de Andrej Babiš, a fost respinsă de guvern.

Pe când o propunere similară în România?

O să trăim și o să vedem, avem această speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Te bucuri de un moral bun, de sprijinul şi acceptarea celor din jurul tău. Nu că ai avea nevoie de ajutor, dar uneori, când te apucă încăpăţânarea şi “energia” eşti mai greu de suportat! Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului(ei). Eşti într-o perioadă sensibilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

TAUR Astăzi reuşeşti, cu bine, să te strecori printre problemele cotidiene! Chiar mai mult, atragi unele persoane, potenţial ostile, prin argumente şi un dialog din care nu lipseşte umorul! Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară.

GEMENI Emoţiile te pot afecta astăzi mai mult decât vrei. Acest lucru te aduce în situaţia de a alege una dintre alternative. Greu lucru pentru zodia duală a Gemenilor! Ai răbdare, nu te repezi! Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te puţin, pentru că ai o perioada viitoare complexă.

RAC Aspectele Lunii îţi întăresc voinţa şi îţi dau idei bune. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, pregăteşte-te, fă un plan, viitorul dă buzna peste tine! Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cele trei coloane, cei trei stâlpi, ai vieţii sănătoase şi lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!

LEU Posibile dureri de cap, la propriu şi la figurat, indicate de Soare, patronul tău, aspectat complex la 29 grade în Scorpion. Încearcă să rezolvi situaţiile imediat, nu le amâna! Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea ... Inima, of, inima... Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi redu numărul de ţigarete, sigur, dacă fumezi!

FECIOARĂ Desfăşori o energie imensă şi cheltuieşti resurse importante pentru un lucru de nimic! Vrei neapărat să câştigi! Tu singur... şi care armată? Lasă iluziile şi vezi de interesele imediate. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna, Crai Nou, te împunge ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negative trebuie arse, consumate. Sala, sauna, masaje, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România)!.

BALANŢĂ Conjunctura îţi dă câştig de cauză, ai o zi bună. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în carieră, profesie, meserie, ba şi la bani. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Este un timp excelent să demonstrezi că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sală, la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine dar nu mult.

SCORPION Poziţia lui Mercur, în propria ta zodie, în Scorpion, indică să dai atenţie comunicării, mai ales în domeniul sentimental. Trebuie, doar, să exprimi permanent ceea ce vrei, cu claritate! Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Evită băncile. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece profit.

SĂGETĂTOR O veste primita spre sfârşitul zilei te face să speri, dar aşteaptă confirmarea! Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare, nu te repezi! Totuşi, stelele spun că s-ar putea să ai noroc! Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filozofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Nimic neplăcut, însă, simple opinii!

CAPRICORN Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile făcute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Pe total, însă, o zi bună!

VĂRSĂTOR Fii mai ordonat, cu lucrurile şi mai ales la muncă, la serviciu! Astăzi, dinamica planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi carieră. Confiscat de toate aceste acte reflexe zilnice ai uitat tocmai de tine... Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru... Acum, că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

PEŞTI Nu eşti întotdeauna spontan, “pe fază”! Veştile de astăzi te iau pe nepregătite, de fapt, nici nu te gândeai la aşa ceva! Fă un pas înapoi, obţine o perspectivă obiectivă şi vezi ce se vede! Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă: “proştii crede, bolşevicii, sau, după caz, burghezii, verifică”! Ceva-ceva te irită ca un taco prea condimentat! Familia, prietenii, anturajul... Parcă se ascunde ceva de tine! Ia pune-te pe treabă, domnule Hercule Poirot! Foloseşte-ţi micile celule gri!