HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 martie 2023. Equinox. Rate mai mari de cancer găsite la piloții militari și la echipajele de sol

20 martie

Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, William Hurt, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Topârceanu, Theodor Aman, Constantin Palade.

În calendarul creştin ortodox se pomenesc Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul.

În „Kalendar” nimic, să ne amintim că am pomenit pe 8 martie despre sărbătorile echinocțiului de primăvară. Da, este echinocțiul de primăvară pentru că la ora 23:24:22 (sursă Dr. Harald Alexandrescu) Soarele taie, în ascensiunea lui oblică pe calea lui, pe ecliptică, ei bine, taie ecuatorul celest. Convențional Soarele părăsește Zodia Peștilor și intră în Zodia Berbecului. Începe un alt an astrologic, considerat de mulți autori cel de al 7532-lea de la Facerea Lumii. Tot după unii autori, a fost discuție pe Dimineața Astrologilor, dar până la urmă ne-am înțeles, este anul Mercur.

Pentru multe popoare, populații și îi amintesc numai pe iranieni, azeri, afghani, turkmeni, tadjici, iuguri, gujarati, dari, kurzi, kazahi, kirkizi, osetieni, tati, pashto, uzbeci, georgieni și chiar unii albanezi, ei bine este Anul Nou – Now Ruz. Cam jumătate de miliard de oameni sărbătoresc începerea unui an nou, exact la secunda echinocțiului a fusului orar respectiv, ora locală, nu la miezul nopții. Iranienii, de exemplu intră, pe 21 martie, 1 Farvardin, în al 1402-lea an islamic, sau în al 2582-lea an imperial.

Fiind anul lui Mercur, mesagerul, zeul comunicării, dar și protectorul hoților, mă tem că o să avem un an plin de fake news. De exemplu peste tot în presă se spune că intrăm în primăvara astronomică. Cute, but wrong! – vorba celor doi căței. Acum intrăm în primăvară, pur și simplu, primăvara începe de la echinocțiul de primăvară și ține până la solstițiul de vară. Nu este vina mea că s-a făcut o catastrofă din calendar și că nu mai corespund datele calendaristice cu anotimpurile și fenomenele naturale. Primăvara nu începe la 1 martie, îmi pare rău, ca dovadă – ghioceii au apărut astăzi în curtea mea. Ar trebui o adaptare, o resetare a calendarului, dar nu vreți să știți cât ar costa, așa că s-a renunțat. Rețineți, nu primăvara astronomică, ci pur și simplu primăvara!

Revenim la ceea ce spuneam ieri, pentru că de echinocţiu nu au loc doar banchetele masonice, ci arhimagii şi astrologii pot să spună, nepedepsiţi, unele adevăruri incomode. Doar măreţul Sfinx este poziţionat perfect cu axa, cu faţa, către gradul de zodiac unde răsare Soarele la echinocţiul de primăvară.

Ei bine spuneam că astrologia studiază timpul. „Ce a fost, o să mai fie” este baza de lucru a astrologiei. De exemplu preoţii sumerieni, akkadieni şi babilonieni au studiat timp de 900 de ani „cerul, pământul şi oamenii” şi au scris mult preţuite cronologii şi observaţii ale cerului. Toate pe zeci de mii de tăblite de lut ars cu iscusitele cuneiforme.

Aşa au putut face legătura între anumite poziţii, aspecte, conjuncturi cereşti şi evenimentele care se petreceau în acel timp. De exemplu au observat că la Lună plină erau mai multe accese de isterie decât de obicei. Că la conjunctura Jupiter-Saturn aveau loc evenimente foarte importante. Că dacă între planete era un unghi drept, cuadratură, se întâmplau evenimente negative. Nu și dacă între planete erau 60, sau 120 de grade. Aşa au făcut „cheile de interpreare” pe baza legăturii dintre o anumită configuraţie cerească şi evenimentele de pe Pământ. Cu cât şirul acesta era mai lung cu atât „prezicerile” erau mai corecte.

Aceasta este Astrologia. O ştiinţă care se bazează pe observaţie, pe repetarea fenomenului şi pe enunţarea unui adevăr, a unei supoziţii logice în urma obţinerii unui şir suficient de convingător de aspecte-evenimente.

Dar, astăzi, în lume, marea majoritate a „astroloagelor” şi a „astrologilor” consideră astrologia o telenovelă, sau o limbă străină! Genul ăsta de „astrologie” are mare succes la public. Dar nu este astrologie! Este ca la piaţă. Te duci să cumperi cartofi, dar vânzătorul îţi spune: nu avem cartofi ca să faceţi o mâncare, luaţi ceapă, are mai mult succes!

Pomeneam de asteroizi. Nu pot decât să nu mă bucur tragic că unul dintre oamenii care îmi lipsesc aşa de mult, Harald Alexandrescu, plecat prea de timpuriu să studieze stelele de aproape, ei bine, numele lui a fost dat unui asteroid. Nu este mare asteroidul, vreo 600 de metri în diametru, numai.

Dar asteroidul Alexandrescu va revoluţiona în jurul Soarelui eoni şi eoni, până când Dumnezeu se va îndura şi de el!

WASHINGTON (AP) — Un studiu de la Pentagon a descoperit rate mari de cancer în rândul piloților militari și, pentru prima dată, a arătat că echipajele de la sol care alimentează, întrețin și lansează acele avioane se îmbolnăvesc și ele.

Datele au fost adunate de multă vreme de aviatorii militari pensionari care au tras de ani de zile alarme cu privire la numărul de membri ai echipajului aerian și terestru pe care îi cunoșteau și care sufereau de cancer. Li s-a spus că studiile militare anterioare au descoperit că nu sunt expuși unui risc mai mare decât populația generală din SUA.

În studiul său pe parcursul unui an, pe aproape 900.000 de membri ai serviciului care au zburat sau au lucrat pe aeronave militare între 1992 și 2017, Pentagonul a descoperit că membrii echipajului aerian aveau o rată de melanom cu 87% mai mare și o rată de cancer tiroidian cu 39% mai mare, în timp ce bărbații aveau o rată de cancer de prostată cu 16% mai mare, iar femeile o rată de cancer de sân cu 16% mai mare. În general, echipajele aeriene au avut o rată de cancer de toate tipurile cu 24% mai mare.

Studiul a arătat că echipajele de la sol au avut o rată cu 19% mai mare de cancer la creier și sistemul nervos, o rată cu 15% mai mare a cancerului tiroidian și o rată a cancerului renal sau renal cu 9% mai mare, în timp ce femeile au avut o rată cu 7% mai mare a cancerului de sân. Rata generală pentru cancerele de toate tipurile a fost cu 3% mai mare.

Au fost raportate și vești bune. Atât echipajele terestre, cât și cele aeriene au avut rate mult mai scăzute de cancer pulmonar, iar echipajele aeriene au avut, de asemenea, rate mai scăzute de cancer de vezică urinară și de colon.

Datele au comparat membrii serviciului cu populația generală din SUA după ajustarea în funcție de vârstă, sex și rasă.

Pentagonul a spus că noul studiu a fost unul dintre cele mai mari și mai cuprinzătoare de până acum. Un studiu anterior a analizat doar piloții Forțelor Aeriene și a găsit niște rate mai mari de cancer, în timp ce acesta a analizat toate serviciile și atât echipajele aeriene, cât și cele terestre. Chiar și cu abordarea mai largă, Pentagonul a avertizat că numărul real de cazuri de cancer ar putea fi și mai mare din cauza lipsei de date, pe care a spus că va lucra pentru a le remedia.

Studiul „demonstrează că a sosit timpul ca liderii și factorii de decizie politică să treacă de la scepticism la credință și asistență activă”, a declarat colonelul în retragere al Forțelor Aeriene Vince Alcazar, membru al Asociației Piloților de Luptă din Valea Râului Roșu, care făcuse lobby asupra Pentagonului și Congresului pentru ajutor. Alcazar face parte din comisia de probleme medicale a asociației.

Studiul a fost cerut de Congres în proiectul de lege pentru apărare din 2021. Acum, pentru că au fost găsite rate mai mari, Pentagonul trebuie să efectueze o analiză și mai amplă pentru a încerca să înțeleagă de ce echipajele se îmbolnăvesc.

Izolarea cauzelor potențiale este dificilă, iar Pentagonul a avut grijă să noteze că acest studiu „nu implică faptul că serviciul militar în ocupațiile echipajului aerian sau al echipajului de la sol cauzează cancer, deoarece există mai mulți factori potențiali de confuzie care nu au putut fi controlați în această analiză,” cum ar fi antecedentele familiale, fumatul sau consumul de alcool.

Însă echipajele de aviație au cerut de mult timp Pentagonului să analizeze îndeaproape unii dintre factorii de mediu la care sunt expuși, cum ar fi carburanții pentru avioane și solvenții utilizați pentru curățarea și întreținerea pieselor avioanelor, senzorii și sursele lor de energie din conurile de la nasul avioanelor și sisteme radar de pe punțile navelor pe care aterizează.

Când căpitanul de marina Jim Seaman venea acasă de la o misiune la bordul unui portavion, echipamentul său mirosea a combustibil pentru avioane, a kerosen, a spus văduva sa Betty Seaman. Pilotul A-6 Intruder a murit în 2018, la vârsta de 61 de ani, de cancer pulmonar. Betty Seaman are încă uniforma depozitată și încă miroase a combustibil, „care-mi place”, a spus ea.

Ea și alții se întreabă dacă există o legătură. Betty a spus că echipajele vor vorbi despre cum chiar și sistemele de apă ale navei ar mirosi a combustibil.

Ea a spus că ea și alții au sentimente amestecate despre faptul că au văzut în sfârșit în date ceea ce au bănuit de ani de zile despre cancerele aviației. Dar „are potențialul de a face mult bine în ceea ce privește comunicarea timpurie, detectarea timpurie”, a spus ea.

Studiul a constatat că, atunci când membrii echipajului au fost diagnosticați cu cancer, aveau mai multe șanse să supraviețuiască decât membrii populației generale, ceea ce sugerează studiul pentru că au fost diagnosticați mai devreme din cauza controalelor medicale regulate necesare și aveau mai multe șanse de a avea o sănătate mai bună, din cauza cerințelor lor de fitness militar.

Pentagonul a recunoscut că studiul a avut lacune care au dus probabil la o numărare insuficientă a cazurilor de cancer.

Baza de date a sistemului militar de sănătate folosită în studiu nu avea date sigure despre cancer până în 1990, așa că este posibil să nu fi inclus piloți care au zburat cu avioane de generație timpurie în deceniile anterioare.

De asemenea, studiul nu a inclus date despre cancer de la Departamentul Afacerilor Veteranilor sau registrele de cancer de stat, ceea ce înseamnă că nu a surprins cazuri de la foști membri ai echipajului care s-au îmbolnăvit după ce au părăsit sistemul medical militar.

„Este important de reținut că rezultatele studiului ar fi putut fi diferite dacă ar fi fost incluși suplimentari foști membri ai serviciului”, se spune.

Pentru a remedia acest lucru, Pentagonul va extrage acum date din acele registre pentru a le adăuga la numărul total, arată studiul.

A doua fază a studiului va încerca să izoleze cauzele. Proiectul de lege din 2021 cere Departamentului Apărării nu numai să identifice „toxicele cancerigene sau materialele periculoase asociate cu operațiunile militare de zbor”, dar și să determine tipul de aeronave și locațiile în care au servit echipajele diagnosticate.

După ce soțul ei s-a îmbolnăvit, Betty Seaman l-a întrebat dacă ar fi ales altfel, știind că serviciul său ar putea fi legat de cancerul său.

L-am întrebat categoric pe Jim. Iar el, fără ezitare, a spus: „Aș fi făcut-o totuși”.

Bun, un sfârșit patriotic al articolului pentru o problemă extrem de delicată. Se știe demult că personalul navigant de pe avioanele de pasageri au un risc ridicat să se îmbolnăvească de cancer. Dar în cazul aviației militare americane mai concură și alți factori specifici, ca de exemplu muniția cu uraniu sărăcit și plăcile de blindaj pasiv din același uraniu sărăcit. Din fericire rezistența umană la radiații este foarte diferită, nu se știe încă de ce. Dar studiile ulterioare pot duce la implementarea unui set de proceduri care să depisteze declanșarea unui cancer în faza inițială, care este tratabil cu medicina actuală. Sigur nu în toate cazurile, dar mereu există speranța.

Speranța pentru ziua de mâine, pentru că mâine este o nouă zi!

HOROSCOP 20 martie 2023

BERBEC Echinocţiul de primăvară aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o veste bună, sau o promisiune tentantă. Dar, mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi! Astazi o parte dintre Berbecii de foc, în unele ocazii, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă ! Curiozitatea ta înnăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare ! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

TAUR Este bine să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc. Nu astăzi, eşti obosit şi nici stelele nu sunt favorabile. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Vine în sfârşit căldura, toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge turma ta de taurine, direcţia vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta, sau cum să-ţi îmbunătăţeşti situaţie prezentă.

GEMENI Aspecte favorabile atît sub aspect economic cât şi sentimental. Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să faci ceva progrese. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

RAC Astăzi sunt posibile, din nou, probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. Nu eşti singurul care ai acest tip de probleme. Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Vine glorioasa primavara chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

LEU Ai mare nevoie să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Relaxează-te, fă ceea ce îţi place, poate mişcare moderată în aer curat, respiră adânc! Norocul iti este astazi prietenul cel mai bun, care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultăţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti – să nu fie un dar otrăvit, vorba Agathei Cristie „cutia cu bomboane otrăvite”! O zi foarte bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Poţi să faci mult bine cu bani foarte puţini. Nu ezita! Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie.

FECIOARĂ Eşti în criză de timp ! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai deosebite. Domeniile favorizate astazi sunt cele ale familiei si relatiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢĂ Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi un prieten, sau un coleg. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

SCORPION Astăzi problemele Scorpionilor par să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Sfatul meu este să te grăbeşti încet! În caz contrar poţi să pierzi din vedere amănunte importante. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfarsitul zilei te fac sa speri intr-o posibila imbunatatirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

SĂGETĂTOR În ziua echinocţiului de primăvară nu lua hotărâri importante, mai ales în ceea ce înseamnă situaţii cu active sau imobiliare, gen în ce culoare zugrăvim casa şi când punem parchet nou! Cine se trezeşte de dimineaţă aceluia îi este foarte somn. Asta este toata filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie.

CAPRICORN Astăzi trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respectă regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Astăzi, armonia şi echilibrul echinocţiului de primavara, dar şi steaua fixa Fomalhaut te ajută sa-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitatile şi drumul pe care să-l urmezi. Pastreaza-ti calmul si zambetul pe buze si reprogrameaza toate deciziile importante si intalnirile decisive pentru o zi mai buna!

VĂRSĂTOR Ai ideile foarte clare, dar încă nu găseşti modalitatea, tehnologia, oportunitatea, ca să le aplici. Ai răbdare! Evită să te implici astăzi în orice activitate legată de autorităţi. Poţi să-ţi satisfaci o mică şi nevinovată dorinţă cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire, sau nişte mici în postul Paştelui, că azi nu se pune la socoteală fiind echinocţiul! Sigur, glumeam, sau glumeam serios! Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri.

PEŞTI Se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului! Iar dacă este ziua ta de naştere sărbătoreşte-o cum trebuie, nu face rabat în ziua echinocţiului de primăvară!