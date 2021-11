HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  16 noiembrie 2021. Cometa ”rața de cauciuc”

16 noiembrie

Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D’Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu.

Nimic important în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Ap şi Evanghelist Matei.

Continui subiectul de ieri, despre comete. Astăzi despre cometa ”rața de cauciuc”.

Cometa 67P, care a găzduit în 2014 prima coborâre pe suprafața ei, a făcut cea mai apropiată apropiere de Pământ vineri (12 noiembrie). Cometa, care este acum suficient de strălucitoare pentru a fi observată cu telescoape de amatori, nu se va întoarce pe planeta noastră în următorii 200 de ani.

În timpul celei mai apropiate trecere, la 7:50 pm EST (0050 GMT), cometa 67P se afla la o distanță de 39 de milioane de mile (62,8 milioane de kilometri) de planeta noastră, pe orbita lui Marte , potrivit ”Astronomy Now”

Cu nouă zile mai devreme, cometa a trecut de periheliu, cel mai apropiat punct de Soare pe orbita sa eliptică în jurul stelei noastre. În acest moment, cometa se afla la aproximativ 181 milioane km de Soare.

Potrivit presei de specialitate, calea cometei, pe care o vede completând o orbită în jurul Soarelui la fiecare șase ani și jumătate, va începe acum să se abate de cea a planetei noastre, iar bulgărele de zăpadă ceresc nu va mai trece pe aproape până în anul 2214. Deci, acum este cel mai bun moment pentru observatorii cerului să încerce și să-și îndrepte telescoapele în direcția cometei. Poate fi găsită aproape de Pollux, cea mai strălucitoare stea din constelația Gemeni, a spus EarthSky.

Cometa 67P a devenit centrul atenției media internaționale în 2014, când o misiune europeană numită Rosetta, a început să orbiteze corpul înghețat după o călătorie de 10 ani prin sistemul solar. Rosetta a orbitat îndeaproape în jurul cometei timp de mai bine de doi ani și jumătate, după ce a făcut măsurători și observații detaliate ale suprafeței cometei și împrejurimile sale imediate.

Scopul principal al misiunii a fost aterizarea unei sonde mai mici numite Philae, pe care Rosetta o adusese cu ea. ”Aterizarea” din decembrie 2014 a fost prima pe o cometă, dar nu a mers fără probleme. La prima atingere, Philae a sărit de două ori și a ajuns într-o locație mult mai puțin convenabilă decât au ales-o oamenii de știință. Accidentul a fost mai târziu atribuit eșecului a două harpoane care au fost concepute pentru a atașa dispozitivul de aterizare de cometă la primul contact.

Din păcate, Philae s-a instalat sub o stâncă unde panourile sale solare nu vedeau Soarele. După două zile, sonda a rămas fără curent și a adormit. S-a trezit pentru scurt timp în iunie 2015, când unghiul cometei față de soare s-a schimbat.

Misiunea lui Rosetta și Philae face din Cometa 67P cea mai bine studiată cometă dintre toate. Oamenii de știință încă cercetează comoara de date furnizate de misiune.

La sfârșitul misiunii sale, nava Rosetta s-a prăbușit pe suprafața cometei, făcând mai multe fotografii și măsurători de aproape. Asta înseamnă că bulgărele de zăpadă în formă de rață (forma ciudată fiind una dintre cele mai faimoase descoperiri ale misiunii) se îndepărtează acum cu viteză de Soare cu două obiecte create de om la bord.

Rosetta. Numele este inspirat. Rosetta înseamnă o descoperire capitală, dar neașteptată. În orașul egiptean Rosseta s-a descoperit, în timpul campaniei lui Napoleon o stelă egipteană, datând din anul 196 înainte de Hristos. Dinastia Ptolemeilor. Pe stelă erau trei texte care spuneau același lucru. Unul cu hieroglife, altul în demotică și al treilea în greacă. Acest lucru a permis savantului Jean Francois Champollion să traducă, pentru prima dată, hieroglifele.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aş dori să închid ochii şi să mă trezesc într-o lume normală, a păcii, a frumuseţii şi a lucrurilor inteligente. O lume care preţuieşte știința, cultura şi arta. O lume în care Mozart este cel mai ascultat pe YouTube. Sunt un om al păcii. Am prieteni peste tot în lume. Sau, cel puțin am avut, mulți dintre ei negociază acum cu îngerii. Am fost scos din jocurile mari după 911, când nu mai era nevoie de oameni ai păcii “cu o conversaţie interesantă”! Dar nu m-am supărat, eram deja obosit de efortul pe care îl făceam ca să-mi fac bine profesia. 7/7 și 24/24, așa am înțeles eu că trebuie slujită România.

Dar este o altă poveste, eu trebuie să vă mai spun doar că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 16 noiembrie 2021

BERBEC În această zi de marți, trei ceasuri rele, nu trebuie să exagerezi cu efortul, în special cel fizic. Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere, să obiectivizezi. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Nu te pierde în rezolvare treburilor “urgente” dar care nu te interesează. Dar nu uita să te disimulezi inteligent, cum spune înţeleptul din Orient. Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Nu discuta problemele tale personale, mai aşteaptă.

TAUR Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în această zi de luni. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi! Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Drumurile scurte sunt bine aspectate, probabil pentru aprovizionarea generală de iarnă, sau săptămânală, de asemenea, micile schimbări in dispunerea obiectelor la birou sau acasă. Schimbă ambianţa şi te vei simţi mai bine. Monotonia plictiseşte şi nu este productivă.

GEMENI Utilizează orele de lumină pentru treburile cotidiene. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita cantităţile mari de cafea, tutun, piper, orice te-ar irita şi mai mult. Notează că s-a precizat „cantităţile mari”! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearcă să te gandesti la lucruri placute si vesele. Poţi şi trebuie să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul etc. Poţi să spui nu vulgarităţii şi prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

RAC Ziua e bună pentru cumpărăturile de completare, după consumul din weekend și de ieri. Dar ai trecut de jumătatea lunii şi trebuie să începi să faci economii, să strângi bani pentu sărbătorile de iarnă. Cu toate ca esti o fire prudenta pe linga prudenta trebuie sa adaugi vigilenta, tact, foarte multa diplomatie si chiar şi un zambet! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca naivitatea este păguboasă pe termen lung. Ai o zi bună, dacă ţii seama de sfaturi, o zi de relaxare şi distracţie.

LEU În această zi eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile în familie, la serviciu, sau cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat, stăpâneşte-te! Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile, dar în registrul drăguţ, binevoitor.

FECIOARĂ Un zvon, o informaţie, o promisiune! Eşti pe calea cea bună. Nu renunţa tocmai acum, nu schimba nimic. Ai potenţial, poţi să reuşeşti şi acum ştii acest lucru! Eşti motivat în ceea ce faci! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea!

BALANŢĂ Trebuie să te preocupi mai mult de familie. Implică-te în treburile de acasă, dar nu neglija programul tău de serviciu. Echilibrul, calea de mijloc, cumpătarea, este drumul de urmat! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit, fie că este pe Wall Street, sau, în bucătărie, în garsoniera din Rahova. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime, dar acordă familiei mai mult timp. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi, dar sprijiniţi întotdeauna de familie.

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp, în weekend, iar acum, marți, încă începutul săptămânii, poţi să acţionezi. Nu rata momentul, conjunctura nu se repetă! Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte poate merge barca vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Da, măcar să te gândeşti. Nu faci în viaţă ceea ce vrei, dar poţi să speri. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astăzi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni!

SĂGETĂTOR Ai un control bun asupra emoţiilor, reacţiilor tale. Chiar ai nevoie, pentru că ziua îţi rezervă situaţii complicate, din care poţi să ieşi doar prin rapiditatea şi optimismul tău de centaur. O zi obositoare, dar destul de plăcută. Astăzi, la serviciu sau la acasă, unde activezi dimineaţa, evită schimbările bruşte de program şi mai ales nu lăsa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. Ai impresia că ai intrat in criză de timp şi că nimic nu te mai poate salva – se apropie ameninţător un termen, dar totul este doar o impresie. O să te descurci şi de data asta!

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil în această zi. Nu te risipi, nu risca în proiecte ambiţioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături generale de iarnă, sau cumpărăturile obişnuite, săptămânale, de completare, după consumul din weekend. Ceea ce cumperi astazi îţi foloseşte sau va face mare placere celor dragi. Deci o zi buna pentru făcut cumpărături aşa cum iţi place ţie, să pipăi fiecare obiect, să te uiţi atent şi să-l întorci pe toate părtile. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o suma de la inceput. Seară plăcută în compania celor dragi.

VĂRSĂTOR Viaţa ta sentimentală nu este suficient de intensă pe cât ai dori. Conjunctura astrologică indică un timp favorabil lămuririi unor relaţii sentimentale… călduţe. Ori la bal, ori la spital! Domeniul sentimental este relativ bine aspectat, insistă! Nişte mici ambiţii personale, mai curând niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulată. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : „totul sau nimic”! Aceasta, sigur, mai ales în domeniul sentimental.

PEŞTI În această zi de marți ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi. De dimineaţa se declanşează o mică criză, ai uitat să cumperi cafea… Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca să iei o hotărâre greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Proiectul se poate numi “armonie, înţelegere şi iubire”!