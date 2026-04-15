Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 aprilie 2026. Din Cehia

Pe 16 aprilie s-au născut Charlie Chaplin, Anatole France, Peter Ustinov, Henry Mancini, Octave Cremazie, Grigore Grigurcu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: fecioarele Agapia, Irina şi Hionia.

Pe 16 aprilie cădea în „Kalendar” o sărbătoare foarte veche, de la începutul lumii. Numai bunul Dumnezeu mai ştie cum se chema. Cu siguranţă era o sărbătoare a femeilor, poate chiar din matriarhat, poate de aceea episcopii creştini au calchiat sfinte fecioare peste vechea sărbătoare feminină! Nu se mai ştie ce se sărbătorea, şi cum se făcea!

Totuşi, în popor, se spune că în această zi ielele se prind în horă neîncheiată şi joacă pe verdeaţă. Iarba unde au dănţuit spiritele aerului se topeşte ca şi când nu ar fi fost. Odată cu echinocţiul de primăvară spiritele aerului încep să prevaleze şi până la solstiţiul de vară sunt în elementul lor. Mai târziu, unde au dansat ritual ielele, creşte o iarbă de o frumuseţe rară, dar nu o mănâncă niciun dobitoc. (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 194, citând pe Gorovei).

Joia aceasta, cea din Săptămâna Albă, precum și cea dintâi după Rusalii formează o treime nefastă (uneori este vorba de șase, șapte sau chiar nouă joi). Joile de după Paști și până la Duminica Mare sau Rusalii se serbează mai cu seamă de către femei, pentru ca grindina să nu le bată holdele, pentru a nu chema seceta, pentru boli, pentru înflorirea sau rodirea pomilor etc. Tradiții: Joile după Paști se mai numesc și Joi Domnești (Speranția, I, f. 130).

✦ Joile după Paști sunt ținute pentru boale. S-a întâmplat odată cu o femeie că a cusut și a fost apucată de a boală (boala copiilor, boala-rea), astfel povestește o babă, iar unul a arat într-o joi după Paști și i-a murit boul pe loc (Speranția, I, f. 144).

✦ Joile după Paști sunt în număr de nouă. În aceste joi nu torc femeile și nici nu înțeapă, sub cuvânt că e rău de boale și de bătut piatra. Dacă se întâmplă să bată piatra și să le strice bucatele, apoi încep să blesteme pe acea femeie care a îndrăznit să lucreze în aceste zile. – Dacă toată lumea ar ține aceste sărbători, n-ar mai cădea piatra, zic mătușile (Speranția, I, f. 368).

✦ Dacă cineva iese cu plugul la arat, dacă merge la prășit sau muncește orice pe câmp, acea muncă va fi bătută de piatră. Femeile nu cutează să spele sau să bată rufe cu maiul, căci bate piatra. Piatra aceasta e făcută de diavoli în cele nouă joi. Ei o bat cu ciocanele, ca să n-aibă oamenii pâine. Acest lucru se întâmplă numai când joile sunt nesocotite prin muncă; dacă se serbează, diavolii nu mai au putere de a face piatră și, prin urmare, peste vară nu vor mai avea cu ce bate câmpurile (Pamfile, 1997, pp. 15-16).

✦ Dacă muncește cineva, îi rămân bucatele pe câmp nerăsărite (Speranția, I, f. 6).

✦ Să nu intri în vie cele nouă joi după Paști, că-ți taie gândacii vița („Ion Creangă“, an V, nr. 2, 1912, p. 48). ✦ Cine lucrează în această zi se îmbolnăvește de o boală oarecare. Nu se lucrează în prima joi după Paști, că e rea de tifos (Speranția, I, f. 32; 190).

✦ Nu se lucrează o săptămână, pentru ca să fie ferit omul de boale rele (Speranția, I, f. 65 v).

Magie: În noaptea Vinerilor Scumpe oamenii se duc în pădure și se culcă la frasini, ca să-și viseze leacul (Speranția, II, f. 62).

✦ Foca se sărbătorește în prima joi după Paști. Atunci se fac colaci, se duc la biserică și se pomenesc morții. Osebit dimineața, până a nu se duce cu colacii la biserică, se pune foc sub pomi, cu scop ca să moară viermușii și omizile de printr-înșii (Speranția, II, ff. 210-210 v).

✦ În zori se face focul în fața casei cu nouă bețe de alun uscate (buciumei), din convingerea că vor veni sufletele celor morți să se încălzească, fapt pentru care sunt invitați și vecinii, pe scăunele, în jurul focului, dându-se focuri de pomană, colăcei și ulcele frumos împodobite cu flori de primăvară (Chicet-2, p. 32).

✦ Femeile fac pomeni la cimitire, cu colaci, băutură, vase și haine noi, precum și ouă roșii aruncate peste mormânt. Are loc și slobozitul ritual al apei pentru morți (Slobozitul Păresimilor), pe la fântâni, după ce anterior o fată căra cele patruzeci și patru de găleți pline. Când apa era cărată pentru o femeie decedată se punea martoră o fată, iar pentru un bărbat, un băiat. O altă femeie întreabă fata: „Ești martoră că ai cărat apa lui...? Pe cine ai martoră că ai cărat apa lui...?“ Fata răspunde: „Eu, luna și soarele!“ Imediat după aceea se încrucișează două lumânări și se aprind la cele patru capete, pentru a fi slobozite în fântână, puse într-o troacă. Lumânările rămân slobozite în fântână până când se sting. Fata care a cărat apa primește un cadou dat peste fântână (găleată, cană, cearceaf). În final se organizează mese la iarbă verde, cu patruzeci și patru de colăcei, corespunzător celor patruzeci și patru de găleți. Uneori se obișnuiește ca în final o femeie să mai scoată câteva găleți de apă din fântână, pentru a uda împrejurimile contra secetei (Chicet-2, p. 32).

Din Praga, Olla Pospichalova mi-a trimis următoarele:

Azerbaidjanul a fost anul trecut cel mai mare exportator de petrol către Republica Cehă, reprezentând peste 42% din importurile totale de petrol ale țării, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Industriei și Comerțului din Cehia.

Poziția de lungă durată a Rusiei ca principal furnizor de petrol al Republicii Cehe a ajuns la sfârșit; cota sa a scăzut la 7,7% în 2025 (doar în primele două luni ale anului), în timp ce mai mult petrol a venit și din țări precum Norvegia, Kazahstan și Arabia Saudită.

Această schimbare se datorează în principal creșterii capacității conductei TAL și suspendării livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba la începutul lunii martie 2025.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va călători joi în Republica Cehă, unde se va întâlni cu prim-ministrul Andrej Babiš, a anunțat Alianța Atlantică. O conferință de presă comună este programată pentru ora 18:35. Motivele vizitei neanunțate anterior a șefului NATO, precum și conținutul discuțiilor sale cu prim-ministrul ceh, nu au fost cunoscute imediat.

Dl. Rutte a participat miercuri, la Berlin, la o reuniune ministerială a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (UDCG), la care au participat personal și ministrul britanic al Apărării, John Healey, și ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a primit marți pe ministrul ceh de externe, Petr Macinka, mulțumindu-i pentru sprijinul semnificativ pe care Republica Cehă îl oferă Israelului. Cele două națiuni au stabilit „un parteneriat moral important, testat de timp, în ultimul secol. Și acum încercăm să-l ridicăm la un nivel și mai înalt”, a declarat Netanyahu.

Potrivit lui P. Macinka, discuțiile au arătat că „eliminarea programului de rachete balistice (iraniene) este de o importanță vitală” atât pentru Israel, cât și pentru țări mai îndepărtate. Israelul a efectuat atacuri împotriva Iranului în acest an, în cooperare cu Statele Unite.

„Am reafirmat soliditatea relațiilor noastre și sprijinul pe care îl exprimăm (Israelului) bilateral, în cadrul Uniunii Europene și la ONU”, a declarat ministrul ceh de externe cu privire la rezultatul vizitei sale. El a confirmat că firmele de armament cehe și israeliene sunt în discuții. „Nu știu dacă va implica drone; nu vreau să intru în detalii”, a răspuns el când a fost întrebat despre posibile proiecte. „Republica Cehă poate servi drept poartă de acces pentru Israel către piețele europene”, a adăugat ministrul de externe.

Potrivit președintelui Petr Pavel, mai mult decât forma specifică de finanțare a radiodifuziunii publice, garanțiile de neamestec din partea autorităților politice vor fi decisive. Din această perspectivă trebuie evaluată orice propunere, a declarat el jurnaliștilor cehi marți, în timpul vizitei sale în Argentina.

Ministrul Culturii, Oto Klempíř, a prezentat marți un proiect de lege care ar transfera finanțarea pentru Česká televize (Televiziunea Cehă) și Český rozhlas (Radioul Ceh) la bugetul de stat începând de anul viitor. P. Pavel și-a exprimat dorința ca versiunea finală a proiectului de lege să fie discutată cu cât mai multe părți interesate.

„Voi acorda o atenție deosebită asigurării, mai presus de toate, a absenței interferențelor politice în funcționarea mass-media de serviciu public. Acest lucru mi se pare mult mai important decât forma specifică de finanțare a acestora”, a declarat șeful statului. Potrivit acestuia, finanțarea din bugetul public nu înseamnă neapărat un atac la adresa independenței mass-media, așa cum demonstrează exemplele Finlandei și ale țărilor scandinave.

„Salariul minim decent” în Republica Cehă s-a ridicat anul trecut la 48.336 CZK brut pe lună (aproximativ 1.930 EUR), o creștere de 2.500 de coroane față de 2024, potrivit experților de la Platforma pentru un Salariu Minim Decent.

Pentru orașele mari, Praga și Brno, această sumă a ajuns la 59.912 coroane brute (aproximativ 2.390 EUR), ceea ce reprezintă cu aproape 3.000 de coroane (≈ 120 EUR) mai mult decât în ​​anul precedent.

Un „salariu minim de subzistență” este definit ca un nivel de venit suficient pentru a acoperi nevoile unui adult care crește un copil, permițând în același timp activități de agrement și posibilitatea de a economisi.

Este ceva diferență între nivelul de trai din România, față de Cehia și nu-mi explic de ce, dar poate gasesc răspunsul, avem mereu o speranță, șansa că mâine este o altă zi!

Astăzi trebuie să fii de un calm olimpian. Oricum, nu ai alternativă! Nu contrazice şeful, patronul, sau soacra, în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos! Totuşi, o veste bună! O zi parcă dedicată pentru pregătirile de weekend şi rezervărilor pentru mica vacanţă de 1 Mai. Dar şi durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemână! Ai o idee, un proiect, sau ceva important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti!

Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluezi situaţia şi să faci alte planuri pentru azi. Invită-ţi prietenii, rudele, la o cafea. Ai nevoie să fii admirat, îţi trebuie un public binevoitor! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din Taur veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi, mai ales pe seară.

Dimineaţa ai de rezolvat unele probleme urgente, treburi de rutină, cum ar fi unele lucruri pe care ai uitat să le faci. Timpul distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei, pe seară. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. În joia luminată poţi să faci tratamente de întreţinere şi cosmetice. Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, pe 16 aprilie trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza!

Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile. O zi aproape monotonă, pentru că nu ai de ce să te temi! Zi placută şi favorabilă pentru mai toate activităţile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi plăcută!

Nu te poţi împiedică să gândeşti cu voce tare, adică să vorbeşti direct şi fără menajamente. O să realizezi, în curând, repercusiunile sincerităţii tale! Zi favorabilă cumpărăturilor. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea că toata lumea are ceva de împarţit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este că nu te poti concentra, eşti obosit şi îţi scapă aspecte esenţiale.

O mică neînţelegere. Ia partea comică a situaţiei, nu fi balaur când nu trebuie! Eşti în postura plăcută nativilor din zodie să analizeze detalii, să taie firul în patru, ziua e favorabilă! Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni! Oricum, este momentu să iei o decizie!

O zi densă, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de meserie, sau profesie. Nu pierde timpul! Pe seară, o posibilă veste. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe.

Nu te mai zbate degeaba, afacerile personale sunt aspectate favorabil. Dar, evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Interesele tale de astăzi se pot rezolva cu bine! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul, original! Pe 16 aprilie trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai!

În ciuda comodităţii tale, accentuată astăzi, trebuie să faci faţă unor provocări la care nu te aşteptai. Într-o chestiune care te priveşte, ai prea multe scrupule şi reţineri. Îndrăzneşte! Astăzi - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, sau altceva care te apasă pe conştiinţă. Fără regrete...

Aspecte favorabile în domeniul în care îţi desfăşori activitatea, meseria, profesia. De asemenea, o zi benefică, sub aspectul realizărilor intereselor tale, pentru că găseşti nota potrivită! Primesti o veste… total lipsita de sens! Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Pe 16 aprilie ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală.

O decizie, importantă, azi! Care priveşte imaginea ta, fizică şi spirituală. Te pregăteşti pentru o etapă nouă. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale! Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut, ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi din joia luminată. Atenţie, chiar nu merită!

Lasă planurile, oricum nu te ţii de ele! Reacţionează în timp real, la provocările cotidiene. Atât, e suficient! În discuţiile cu cei din jurul tău zâmbeşte mult şi nu da replica imediat! Ai mult de muncă şi niciun chef. Ofera-ti ceva bun şi da telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoaşte de dimineaţă - daca este buna sau.. nu! Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Azi, zi de cumpăraturi (cu prietena pe care ai chemat-o) şi mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de echilibru mic burghez, de bine, pentru viitor!