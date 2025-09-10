Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 septembrie 2025. Poziția Cehiei față de dronele rusești din Polonia







Pe 11 septembrie s-au născut O. Hanry, Pierre de Ronsard, D.H. Lawrence, Carl Zeiss, Lola Falana, Gherman Titov, Ferdinand Marcos, Lev Oborin, Franz Beckenbauer, Moby, Alexa Visarion, Ion Panţuru.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 septembrie sunt Sfinții Teodora din Alexandria și Eufrosin bucătarul. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 11 septembrie 2001 este cel mai cunoscut eveniment din toate timpurile. Nu ne mai pierdem timpul cu rememorarea lui, sau cu fel de fel de interpretări şi comentarii. Un sondaj Gallup a arătat că 97,23% din populaţia globului ştie ce s-a întâmplat la 9.11.2001!

Îmi pun, doar, o întrebare: cine şi de ce a avut interesul să difuzeze aşa de mult acest eveniment?

Sunt multe întrebări, prea multe, dar probabil că este prea devreme pentru răspunsuri! Să ne amintim că nici adevărul despre complotul asasinării preşedintelui John Fitzgerald Kennedy, adevăr promis că va fi făcut public după 50 de ani, a intrat sub incidenţa Patriot Act, iar dezvăluirile promise au fost amânate „sine die”!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi dacă stai mai mult timp în State şi ai unele surse de informaţii corecte, la un moment dat realizezi marea tensiune, conflictele mai mult sau mai puţin îngheţate din societatea americană.

Te şi întrebi cum pot exista în acelaşi timp şi cât de pricepute sunt autorităţile care ţin capacul pe oală!

Din când în când câte un tânăr se urcă într-un turn cu o carabină şi omoară câteva zeci de trecători. Un elev intră cu un pistol-mitralieră în clasă şi îşi ucide colegii şi profesorul. Un sergent intră în baza militară de care aparţine şi descarcă încărcătorul revolverului din dotare în alţi militari. Faptele sunt prezentate sec, atacatorul este de regulă ucis de poliţie şi se fac insinuări că nu ar fi fost tocmai sănătos la cap. Nicio explicaţe despre adevăratele motive, despre ce şi cum a determinat actul reprobabil!

Apoi mai sunt revoltele, ”festivalurile coloraților”. Nu mai pomenesc de nesupuneri civile, neplata taxelor şi impozitelor statale şi federale, care au atins cote alarmante.

Toate aceste „afaceri interne” ale Statelor Unite sunt, de fapt se încercă să fie ţinute, sub un control şi o supraveghere strictă.

911 a aruncat lumea într-o altă dimensiune a răului, a războiului şi a înarmării. Poate voi, tineri lupi, padawani şi hobbiţi, sau poate copiii voştri au să afle şi de ce, adevărul!

La Bilderberg s-a spus că este din cauza suprapopulaţiei, la care nu s-a găsit o altă soluţie convenabilă!

Ce-i de făcut! De mult România nu a fost condusă mai prost, mai incopentent şi mai fără viziune. Nu bazele străine de pe teritoriu apără ţara, ci propria armată. Bazele străine expun ţara, o fac mai vulnerabilă, ţara devine ţintă. O bază străină este o garnizoană înaintată cu scopuri precise. În niciun caz, nu apără o ţară străină, unde este amplasată! Niciodată în istorie tratatele nu au fost respectate şi puternicii zilei nu şi-au ţinut cuvântul. Decât dacă avea un interes!

Nimic nu este ceea ce pare a fi! În altă ordine de idei, sau în aceiași, Cehia a luat poziție în ”afacerea dronelor”. Iată:

Republica Cehă susține ferm Polonia și este pregătită, dacă este necesar, să ajute la apărarea frontierelor Europei împotriva provocărilor rusești, a declarat premierul Petr Fiala (Spolu) după ședința de cabinet de miercuri, în cadrul căreia miniștrii au discutat despre atacul cu drone rusești asupra Ucrainei, care a lovit și teritoriul polonez.

Prim-ministrul ceh a subliniat că Republica Cehă este pregătită să asiste la orice măsuri convenite în cadrul NATO. Potrivit lui Petr Fiala, regimul lui Vladimir Putin își testează sistematic limitele și reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă.

Dronele rusești în Polonia: NATO trebuie să își consolideze apărarea aeriană la granițele sale, potrivit Ministerului Afacerilor Externe ceh

În timp ce Polonia a anunțat miercuri că a doborât mai multe „obiecte ostile” în spațiul său aerian, denunțând un „act de agresiune”, ministrul ceh de externe, Jan Lipavský (Spolu), a declarat că „NATO [trebuie] să consolideze imediat apărarea aeriană la frontierele sale” și a cerut sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. „Încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești este o dovadă suplimentară că războiul Moscovei împotriva Ucrainei ne amenință pe toți”, a adăugat el prin intermediul rețelei de socializare X.

Într-o postare pe rețeaua X, premierul ceh Petr Fialal (Spolu) a denunțat acțiunile Rusiei și a lăudat buna funcționare a apărării aeriene a Poloniei, amintind totodată de alegerile care vor avea loc în Republica Cehă la începutul lunii octombrie. Șeful guvernului ceh a menționat astfel eforturile depuse de extremiști pentru a convinge alegătorii că Rusia nu este un inamic.

Președintele ceh Petr Pavel a reacționat și el, spunând că Republica Cehă, vecinii săi și Europa nu sunt în siguranță. „Nu ne putem preface că acest război nu ne privește”, a subliniat el, înainte de a-și exprima sprijinul pentru Polonia, țara vecină.

„Încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești este o dovadă clară că războiul declanșat de Rusia afectează în mod direct toate țările din regiune. În fiecare zi, Rusia desfășoară acțiuni provocatoare în statele baltice, decimează populația civilă și infrastructura ucraineană, boicotează negocierile de pace și continuă să comită atacuri agresive. Nu există altă modalitate de a ne opune acestui lucru decât prin noi sancțiuni sau prin forță”, a declarat ministrul Apărării, Jana Černochová (ODS).

Doar un răspuns clar din partea Alianței Nord-Atlantice poate pune capăt aroganței și expansionismului președintelui rus, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de interne Vít Rakušan (STAN), tot la rețeaua X. „De aceea nu vom accepta niciodată ca apartenența noastră la Alianță să fie pusă sub semnul întrebării”, a subliniat el.

Ce să zic, se pregătește lumea de pace... Dar întotdeauna există speranță, cât timp mâine este o altă zi!

BERBEC Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jurul tău. Astăzi eşti prea încăpăţânat, după părerea lor! Se ştie că, dacă crezi că ai dreptate, mergi până în pânzele albe! Dacă poţi, astăzi lasa grijile pentru alţii, nimic nu este mai important pentru sănatate decat o conştiinţă liniştită, o judecata clară şi echilibrul interior. Astăzi ai o ocazie de parvenire socială, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

TAUR Astăzi eşti distrat, dar, chiar dacă nu eşti atent la prezent, ai o bună capacitate să vezi lucrurile în perspectivă! Viitorul imediat te fascinează şi îţi absoarbe toate energiile. Speranţa! n dragoste este ca in politica: este relativ usor sa pui mana pe putere, dar este foarte greu sa-ti respecti promisiunile facute in prima zi! Astăzi un buchet de flori pot ţine loc de respectarea unei promisiuni. În general domeniile care te intereseaza cel mai mult, adica dragostea, sanatatea şi banii sunt astazi bine, merci. Evită cheltuielile inutile.

GEMENI Aspectele bune ale Lunii din Berbec te fac să ai o atitudine inspirată. Dar şi mai rebelă. Îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri sau satisfacţii imediate! Vine Soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de răbdare. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile.

RAC Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, a celor de la serviciu, dar şi grija pe care trebuie s-o acorzi întreţinerii corpului şi bunăstării sufletului! Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Daca prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorbă din popor. Astazi şi intotdeauna poti sa faci bani speculand prostia altora. Astăzi poţi să faci un cadou unui membru junior al familiei, se apropie şcoala!

LEU Nu te pregăti degeaba! Aşteaptă să ai toate informaţiile, aprobările, tot ceea ce îţi trebuie. Ocupă-ţi timpul, imaginaţia şi gândurile cu scenarii şi planuri alternative. Planul B,C,D...Z! Încercă să-ţi păstrezi calmul şi dacă întâlneşti o opoziţie organizată, nu ai altă soluţie decât să amâni pentru o zi mai bună. Însă, nu lasa situaţia să degenereze, să te depăşească. Un aspect particular al conjuncturii iti indica sa ai grija de propriile buzunare mai ales cind esti in transportul în comun sau într-un magazin aglomerat.

FECIOARĂ Dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul potrivit! Timiditatea ta este receptată ca lipsă de politeţe, fă-ţi stereotipuri de comportament! Ai o pofta teribila de lucruri bune si de calitate. Cu bani multi poti sa gasesti ceva mancare, cat despre marfuri si oameni să nu mai vorbim! Este cazul să limitezi cheltuielile extravagante şi să mai pui ceva bani deoparte, banuti albi pentru zile negre, ca nu se stie niciodata! Care zile negre, bat la uşă!

BALANŢĂ Mercur, nu te ajută foarte mult în comunicare, mai ales în colective, în public. Poţi să înţelegi greşit ştiri şi reclame. Nu-i nicio pagubă! Primesti o veste sau te intalnesti pe neasteptate cu cineva care-ti povesteste despre o cunostiinta comuna care te poate ajuta foarte mult. Trebuie neaparat sa te gandesti la evenimentele din ultimul timp. Sigur, este inutil, pentru ca rezolvarea problemelor nu tine numai de tine, dar parcă poţi să nu te consumi şi să-ţi faci griji!

SCORPION Zi-lumină densă, dar cu unele progrese. Astăzi lasă ironiile şi cinismul deoparte, încearcă cât poţi, fără să fii fals, să lauzi pe cei din jur. Exerciţiu absolut necesar de relaţii publice! Astazi evita schimbarile bruste de program si mai ales nu lasa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerata si excesiv obositoare pentu gustul tau. Simti nevoia sa fi lasat in pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poti sa scapi şi să te simţi bine.

SĂGETĂTOR Nu exagera cu nimic, nu abuza. Calea de mijloc, cumpătarea creştină şi echilibrul energetic te pot duce tot acolo unde cer interesele tale, dar, cu mai puţin efort şi risipă de resurse. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Sigur, fii atent dacă în aceste semne nu este şi soacra ta. Dacă eşti în situaţia de a avea o soacră!

CAPRICORN Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Îţi pui întrebări fără răspuns. Pentru că te consumi mult şi fără rost, ai nevoie de relaxare, de mşcare, înot, poate de un masaj! Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regaseste-ti echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumparaturile in general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de configuratia planetelor.

VĂRSĂTOR Ai o problemă! Ridicolă, comică, de tot râsul! Dar rezolv-o bine şi complet, astfel de situaţii minore, se pot dezvolta în necazuri greu de gestionat, mai ales dacă este vorba de sănătate! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Influenţele solare benefice aduc nativilor din Zodia Vărsătorului multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă.

PEŞTI Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental, dar contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Ai mai multă imaginaţie şi curaj, aşa că poţi rezolvi unele situaţii. Regaseşte-ţi buna dispoziţie! Înca nu ai inceput să pierzi bani, dar vremea aceea nu este departe. S-ar putea să începi să arunci cu banii chiar din seara aceasta. Nu prea ai ce face ca să limitezi hemoragia financiară. Aşa este felul tău, când ai emoţii devii cheltuitor!