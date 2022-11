Hocus pocus cu facturile la energie. Cât vom plăti până la urmă pentru curentul electric

Haosul facturilor la energie a făcut ca mulți românii să se trezească că au de plătit sume uriașe, deși nu au consumat mult curent electric. Legislația a fost schimbată de mai multe ori în acest an, iar unii furnizori nu au mai emis facturi de luni bune.

O nouă variantă

Marea problemă a fost o ordonanță care prevedea că prețurile plafonate se aplică la consumul de anul trecut și nu de anul acesta. Astfel, persoanele care anul trecut au avut un consum mare, au ajuns să plătească anul acesta sume uriașe. Asta, deoarece tarifele practicate de furnizori erau mult mai mari decât cele stabilite de autorități. În plus, aceștia au profitat și au început să facă regularizări pe perioade foarte mari, deși aveau obligația să citească contoarele o dată la trei luni.

Guvernul vrea să schimbe acum acest lucru, pentru ca românii să scape de facturile uriașe. „Ultima discuție pe care am avut-o în coaliție a fost să raportăm la consumul din luna în curs (noiembrie) anul 2022, nu la anul trecut pentru că au fost probleme legate de modul în care s-a desfășurat activitatea pe timpul pandemiei. A fost o discuție tehnică. Așteptăm propuneri de la ANRE și vom lua o decizie.

Am convenit-o cu toții să avem asigurată această predicție pentru doi ani. Inițial am afirmat că ne dorim pentru un an că așa a fost stabilit în ordonanțele pe care le propuseserăm până în sfârșitul săptămânii trecute”, a spus Nicolae Ciucă.

O altă variantă de lucru a fost menținerea raportării facturilor ca consumul de anul trecut, urmat de o regularizare în februarie 2023. Atunci românii care au plătit prea mult ar fi urmat să își primească banii înapoi.

Vor fi eșalonări

Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege a anunțat că mulți români, mai ales cei care în 2021 au avut un consum mare de energie, se vor trezi acum că vor primi o factură uriașă pe mai multe luni. Premierul spune că acești consumatori sunt obligați să o achite, dar că vor beneficia de eșalonări la plată.

„Pentru furnizorii care nu au fost în măsură să transmită facturile la timp este absolut anormal ca orice consumator final să primească factura după cinci luni sau după șase luni și să plătească întreaga sumă. Ca atare, am solicitat ca acea sumă să fie eșalonată astfel încât cetățenii să își poată permite să achite facturile. Dacă se întârzie factura cinci luni trebuie să fie o plată eșalonată pe cinci luni. Așa mi se pare normal”, a explicat premierul Nicolae Ciucă, potrivit antena 3.ro.