Facturi mai ieftine la curent. Când va intra în vigoare Ordonanța și cine va beneficia de ea

Dacă ordonanţa va fi adoptată, cel mult 70% din piață va fi reglementată și asta pentru că deja o treime din producția de energie electrică pe anul 2023 a fost vândută. Distribuitorii și furnizorii sunt de acord cu această idee, dar ar opta mai degrabă pentru o piaţă administrată decât pentru una reglementată.

Ordonanţa va reglementa piața energiei începând de la 1 ianuarie 2023 pentru o perioada de 2 ani. Mai exact, piața va fi reglementată pentru un an, iar în cazul în care la capătul primului an se menține situația de criză energetică, există posibilitatea prelungirii pentru încă un an.

Potrivit OUG privitoarea la reglementarea pieţei de energie, prețul fix pentru consumatori casnici va fi de 0,68 de lei/kw pentru un consum de 100 kw pe lună, respectiv de 0,80 de lei/kw pentru un consum de până la 255 de kw pe lună. Depăşirea pragului de 255kw/h va fi tarifat cu preţul fix de 1 un leu/kwh. Pentru industria mare, un preț fix de probabil 1,3 lei/kwh.

Familiile cu trei copii minori ar putea plăti un preț mai mic pe kw?

Familiile cu trei copii înscriși într-o formă de învățământ ar putea plăti un preț mai mic pe kW. Pentru cei care au acasă echipamente medicale pentru tratamente și pentru familiile care au trei copii înscriși într-o formă de învățământ, plafonul este de 0,68 lei pe kW indiferent de consum, potrivit amendamentului.

Ion Lungu, director executiv al Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România, spune, însă, că nu are astfel de informaţii referitoare la familiile cu trei copii introduse în schema de compensare.

„Ar fi absurd să avem asemenea date despre componența familiei. Când au avut în vedere aceste modificări privind aceste categorii de consumatori, ar fi trebuit să aibă în vedere și o modalitate de a fi transmise informațiile necesare la furnizorii care trebuie să modifice sistemele de calcul și să introducă aceste noi categorii. În relația directă cu consumatorul, furnizorii vor fi din nou puși în situații neplăcute, nu au nicio vină pentru aceste noi amendamente. După ce vor fi definitivate și propunerile la nivel european, sigur vor fi și alte modificări. E puțin haos acum”, a spus Lungu pentru Digi24.