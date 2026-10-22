Hillary Clinton, scoasă din sărite de Matthew McConaughey

Fosta șefă a diplomației americane Hillary Clinton a criticat un videoclip publicat de actorul Matthew McConaughey, în care acesta îi îndeamnă pe americani să ia în considerare votul pentru candidații independenți, potrivit Fox News.

Disputa are loc cu aproximativ două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, într-un moment în care democrații încearcă să mobilizeze alegătorii împotriva republicanilor și a președintelui Donald Trump.

Clinton a făcut declarațiile în cadrul podcastului „High Stakes”, realizat împreună cu jurnalista Kara Swisher. Ea a susținut că mesajul actorului riscă să afecteze eforturile Partidului Democrat în competiția electorală, în timp ce McConaughey a pus sub semnul întrebării ideea potrivit căreia votul pentru un candidat independent ar fi unul irosit.

Duminică, Matthew McConaughey a publicat pe Instagram un videoclip în care le-a cerut urmăritorilor să reevalueze rolul candidaților independenți în politica americană.

Actorul a contestat argumentul, folosit de mult timp în dezbaterile electorale din SUA, potrivit căruia voturile acordate candidaților din afara celor două mari partide nu ar avea un efect real.

„De ani de zile ni se spune că votul pentru un independent este un vot irosit. O întrebare foarte bună pentru vremurile noastre este: acest vot care nu a fost irosit a funcționat pentru voi?”, a spus McConaughey în videoclip.

El a susținut că și un număr redus de parlamentari independenți ar putea influența semnificativ echilibrul de putere de la Washington. Mesajul său readuce în discuție rolul candidaților care nu reprezintă Partidul Democrat sau Partidul Republican într-un sistem politic dominat de cele două formațiuni.

În timpul discuției din podcast, Kara Swisher a prezentat videoclipul lui McConaughey și a afirmat că actorul nu a explicat suficient de convingător atractivitatea candidaturilor independente.

Hillary Clinton a mers mai departe și a criticat momentul ales pentru publicarea mesajului, considerând că acesta poate complica eforturile democraților înaintea alegerilor intermediare.

„Cred că este cu adevărat regretabil ca cineva atât de cunoscut, un actor cu o asemenea audiență, să sugereze, cu două săptămâni înaintea unor alegeri intermediare menite să oprească ceea ce eu consider a fi corupția, impunitatea și prejudiciile extreme provocate țării de Trump, că orice candidat independent ar fi o alegere mai bună”, a declarat Clinton.

Fosta secretară de stat a afirmat că Partidul Democrat are candidați care reprezintă o gamă largă de categorii ale populației americane.

„În acest moment, avem o gamă largă de democrați care candidează și care, cred eu, reprezintă toate categoriile de americani în aceste alegeri”, a adăugat ea.

Clinton a avertizat, de asemenea, că lipsa voturilor pentru candidații democrați ar putea permite republicanilor să păstreze controlul politic fără suficiente constrângeri asupra administrației Trump.

Alegerile intermediare din Statele Unite au loc la jumătatea mandatului prezidențial și determină componența Congresului, inclusiv a Camerei Reprezentanților și a Senatului. Rezultatele influențează capacitatea administrației de a-și promova agenda legislativă și de a obține sprijin pentru prioritățile sale.

În acest context, mesajele publice ale unor personalități cu audiențe mari pot deveni parte a dezbaterii despre participarea electorală și distribuția voturilor.

Hillary Clinton și fostul președinte Bill Clinton au participat în ultimele săptămâni la eforturi de susținere a candidaților democrați. În timp ce fostul președinte a apărut în public la evenimente de campanie, Hillary Clinton a folosit inclusiv aparițiile în podcasturi pentru a transmite mesaje politice.

Totuși, potrivit publicației Fox News, unii strategi democrați și-au exprimat îndoielile privind capacitatea foștilor lideri de a atrage atenția unui electorat care primește mesaje din numeroase surse.

Strategul democrat Mally Smith a declarat pentru Fox News că Hillary și Bill Clinton pot rămâne relevanți pentru o parte a alegătorilor, în special pentru baza partidului și pentru persoanele implicate activ în politică. Acesta a remarcat însă dificultatea de a obține vizibilitate într-un mediu mediatic aglomerat.

Potrivit Fox News Digital, publicația a solicitat un punct de vedere reprezentantului lui Matthew McConaughey, însă nu primise un răspuns în momentul publicării articolului.

Până la acel moment, informațiile prezentate nu indicau o reacție directă a actorului la criticile formulate de Hillary Clinton.

Disputa evidențiază diferențele de abordare privind votul pentru candidații independenți înaintea alegerilor intermediare din SUA: McConaughey a pus sub semnul întrebării eficiența votului exclusiv pentru candidații celor două mari partide, în timp ce Clinton a insistat asupra importanței mobilizării alegătorilor democrați pentru a contrabalansa puterea republicanilor.