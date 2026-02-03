Hermannstadt - Rapid, ora 20.30. Sibienii trag tare să iasă din zona retrogradării, giuleștenii vor să redevină lideri

Hermannstadt și Rapid se întâlnesc în etapa a 25-a a campionatului intern, în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). O confruntare ce se anunță foarte interesantă, pentru că ambele echipe trag tare pentru a-și îndeplini obiectivele, total diferite. Gazdele au 17 puncte și sunt pe penultima poziție a clasamentului (15).

Elevii lui Dorinel Munteanu nu-și mai permit pași greșiți în tentativa de a ieși din „zona minată”.

În timp ce rapidiștii, care visează la titlu, sunt pe poziția a 3-a cu 45 de puncte și ar putea să redevină lideri în această seară. Universitatea Craiova are 46, Dinamo - 45.

Hermannstadt (4-3-3): Căbuz - Stancu, I. Stoica, Issah, K. Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Chițu, Afalna, Neguț Rezerve: Muțiu - Pop, Bârstan, Bejan, Oroian, Ritivoi, Jair, Buș, Gjorgjievski, Zargay, Simba Absenți: Căpușă (suspendat), Kujabi, Balaure (accidentați), Karo, Antwi (incerți) Antrenor: Dorinel Munteanu

Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Moruțan Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Paraschiv Absenți: Hromada (suspendat) Antrenor: Constantin Gâlcă

Arbitru: Flueran Viorel Nicusor (Craiova) A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa) A2: Bîrdeş Romică (Piteşti) Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi) Arbitru AVAR: Slabu Stelian (Braşov)

„Jucătorii care au fost accidentați, Karo și Nana revin în lot. Din păcate, deși a intrat foarte bine la Slobozia, Zargari acuză probleme la genunchi și nu mă pot baza pe el, dar am un lot de 20 jucători valizi pentru marți. Căpușă este suspendat, are cumul de cartonașe galbene, dar au revenit Karo, Stoica și Bejan.

Trebuie să găsesc cea mai bună soluție, cel mai bun unsprezece cu care încep, iar jucătorii care sunt pe bancă trebuie să ajute echipa. Am nevoie de forțe proaspete, ținând cont că avem trei meciuri în șapte zile”, a spus Dorinel Munteanu înaintea confruntării.