Fotbaliștii Haaland și Salah, alături de cântărețul Harry Styles, intră în elita celor mai mari plătitori de taxe din Marea Britanie

Fotbalul spectacol și industria muzicală nu produc doar divertisment de clasă mondială, ci și venituri colosale pentru statul britanic, anunță Sky News. Lista anuală „Sunday Times Tax List 2026” a dezvăluit o nouă realitate economică în care starurile din Premier League și vedetele pop stau umăr la umăr cu magnații industriei și baronii fondurilor de investiții.

Erling Haaland, Mohamed Salah și Harry Styles se numără printre noile intrări spectaculoase în topul celor mai mari 100 de contribuabili din Regatul Unit al Marii Britanii, într-un an în care aportul total al elitei financiare a atins un record absolut de 5.758 miliarde de lire sterline.

Deși podiumul este ocupat de giganți ai lumii afacerilor, atenția publicului s-a îndreptat imediat către numele sonore din sport și divertisment care au contribuit cu sume amețitoare la bugetul public. Pentru prima dată, doi fotbaliști de top din Premier League au pătruns în acest clasament exclusivist, subliniind salariile astronomice și contractele de imagine uriașe care guvernează fotbalul modern. Atacantul norvegian al celor de la Manchester City, Erling Haaland, a debutat în listă direct pe locul 72.

La doar 25 de ani, Haaland deține titlul de cea mai tânără persoană din topul celor 100. „Vikingul” de pe Etihad Stadium a plătit statului britanic o sumă estimată la 16,9 milioane de lire sterline în ultimul an fiscal, o dovadă a succesului său fulminant pe teren, dar și în afara lui.

Nu departe de el, pe locul 81, se află „Regele Egiptean” al lui Liverpool, Mohamed Salah. Atacantul a contribuit cu aproximativ 14,5 milioane de lire sterline, confirmând statutul său de unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din istoria clubului de pe Anfield.

Industria muzicală britanică este reprezentată la cel mai înalt nivel de Harry Styles. Fostul membru al trupei One Direction, transformat într-un artist solo de succes global, este o altă intrare nouă notabilă. Styles s-a clasat pe locul 54, cu taxe plătite în valoare de 24,7 milioane de lire sterline. Cu un al patrulea album de studio programat pentru lansare în luna martie, analiștii se așteaptă ca contribuția sa să crească și mai mult în anul următor.

El se alătură veteranului Ed Sheeran, care ocupă locul 64 cu o contribuție de 19,9 milioane de lire sterline, demonstrând că muzica pop rămâne un motor economic vital pentru Marea Britanie.

Totuși, regina neîncoronată a contribuabililor din lumea artistică rămâne J.K. Rowling. Autoarea celebrei serii Harry Potter continuă să genereze venituri masive din drepturile de autor, francize și adaptări teatrale. Rowling s-a clasat pe un impresionant loc 36, plătind taxe în valoare de 47,5 milioane de lire sterline, o sumă care depășește bugetele multor instituții publice mici.

Lista vedetelor este încheiată de pugilistul Anthony Joshua, care a prins la limită locul 100, cu o contribuție fiscală de 11 milioane de lire sterline.

Dincolo de strălucirea vedetelor, vârful clasamentului este dominat de industria jocurilor de noroc. Frații Fred și Peter Done, proprietarii imperiului de pariuri Betfred, au ocupat primul loc pentru prima dată în istorie. Cei doi au plătit o sumă record de 400,1 milioane de lire sterline, depășindu-i pe toți ceilalți competitori. Creșterea taxelor lor, cu aproape 50% față de anul precedent (de la 273,4 milioane lire), reflectă atât succesul afacerii, cât și majorările impozitelor pe corporații implementate de guvern.

Pe locul doi s-a situat antreprenorul financiar Alex Gerko (331,4 milioane lire), urmat de șeful unui fond de investiții, Chris Rokos (330 milioane lire).

Sky News care a compilat această listă, a remarcat diversitatea fără precedent a ediției din 2026: „Aceasta este o listă tot mai eclectică, unde fotbaliștii din Premier League și starurile pop de faimă mondială se aliniază lângă aristocrați și proprietari de afaceri care vând plăcinte, perne sau lapte praf”.

Totuși, a avertizat că peisajul se schimbă. Șase mari contribuabili au părăsit deja Marea Britanie în ultimul an, inclusiv promotorul de box Eddie Hearn, pe fondul temerilor legate de politicile fiscale mai dure și eliminarea statutului de „non-dom” (rezident non-domiciliat), ceea ce ar putea afecta încasările viitoare ale Trezoreriei.