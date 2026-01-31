Sport

Superliga. Rapid - „U” Cuj, ora 20.00. Meci cu mare miză în Giulești

Superliga/ Sursa foto Facebook
Superliga. Rapid și „U” Cluj se întâlnesc în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) într-o partidă ce contează pentru runda a 24-a a campionatului intern. Este o confruntare între două formații care au nevoie de puncte.

Superliga. Rapid - „U” Cluj, un meci cu mare impact în clasament

Giuleștenii sunt pe locul al 2-lea al ierarhiei cu 45 de puncte, cu unul mi puțin decât lidera Universitatea Craiova. Și ar putea deveni lideri cu un succes.

Oaspeții au un total de 36 de puncte și sunt pe 7. Ocupanta ultimei poziții care duce în play-off (6), Oțeul Galați are tot 36 de puncte.

Rapid - „U” Cluj, echipe probabile

Rapid (4-2-3-1): Aioani - Manea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Keita, Christensen - Dobre, Moruțan, Petrila - Paraschiv Antrenor: Constantin Gâlcă

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Codrea, Simion - Macalou, Drammeh, Gheorghiță - Postolachi Antrenor: Cristiano Bergodi

Stadion: Giulești Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş) Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti), Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe) Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti) Asistent VAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Costel Gâlcă, despre meciul cu „U”

„Ne așteaptă un meci dificil cu o echipă care e organizată foarte bine. Are mobilitate foarte mare în teren, cu un antrenor care, de când a venit, practic, în toate competițiile, și Cupa României și campionat, a câștigat opt meciuri din 12, a mai făcut două egaluri și, dacă nu greșesc, și două înfrângeri.

În primul rând noi trebuie, cum spun de fiecare dată, să avem o atitudine foarte bună. U Cluj e o echipă care e lucrată foarte bine și ofensiv și defensiv și trebuie să profităm de aceste lucruri când sunt dezorganizați”, a spus Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, înaintea confruntării cu „U”.

„Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot să apară în primul 11. V-am spus, Moruțan e un jucător valoros pentru noi, dar el a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a mai precizat tehnicianul.

