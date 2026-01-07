Hellerstein, judecătorul care face istorie în cazul lui Maduro. Tora, cartea de căpătâi în interpretarea legii

Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, supraveghează procesul fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, care a pledat nevinovat luni la acuzații de narco-terorism în fața unei instanțe din Manhattan, potrivit Reuters.

Hellerstein, membru al comunității evreiești ortodoxe și judecător federal de aproape trei decenii, a declarat că se străduiește să asigure un proces echitabil și că valorile sale religioase influențează modul în care interpretează legea.

În biroul său de pe Wall Street, Hellerstein afișează o inscripție în ebraică preluată din Torah: „Tzedek, tzedek tirdof” — „Dreptatea și numai dreptatea să urmărești”. Judecătorul a declarat că respectarea principiilor de corectitudine și echitate este esențială pentru munca sa.

Într-un podcast din 2020, Hellerstein a spus că programează audierile de sentință vinerea, pentru a putea reflecta în timpul Shabbat dacă pedeapsa impusă este potrivită.

„Ca judecător, și ca evreu, consider că tot ceea ce fac reflectă asupra lui Dumnezeu și afectează imaginea Sa”, a scris el într-un articol din 2013.

Luni, la prima audiență din procesul lui Maduro, Hellerstein a declarat: „Aceasta este slujba mea și aceasta este intenția mea” și a subliniat că urmărește un proces echitabil pentru fostul președinte venezuelean.

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a anunțat că va depune documente premergătoare procesului pentru a solicita respingerea cauzei, afirmând că acestea vor fi „voluminoase”.

Unii analiști juridici au atras atenția că vârsta judecătorului ar putea deveni un factor, mai ales dacă procesul se va desfășura pe o perioadă lungă. „Realitatea practică este că acest caz va fi litigat o vreme,” a declarat Neama Rahmani, fost procuror federal.

„Hellerstein s-ar putea să nu fie în poziția de a vedea tot procesul până la final.”

Alvin Hellerstein a fost nominalizat pe banca federală de președintele Bill Clinton în 1998 și a lucrat anterior la firma de avocatură Stroock & Stroock & Lavan. Între 1957 și 1960, a servit în Corpul de Justiție al Armatei Statelor Unite.

De-a lungul carierei, Hellerstein a adoptat decizii notabile, printre care respingerea unui acord de 675 de milioane de dolari între New York City și pompierii răniți după atacurile din 11 septembrie 2001, considerând că suma nu era suficientă.

„Este un om cu convingeri puternice și caută să armonizeze legea cu înțelegerea sa asupra justiției”, a spus Mitchell Epner, fost procuror federal.

Hellerstein a fost implicat în mai multe cazuri mediatizate legate de fostul președinte Donald Trump, inclusiv eliberarea avocatului Michael Cohen și respingerea cererii lui Trump de a muta cazul său penal din New York la instanța federală.

În mai 2025, judecătorul a refuzat utilizarea unei legi de război pentru a trimite presupusi membri de bande în Venezuela, afirmând: „Aceasta este Statele Unite ale Americii. Oamenii sunt expulzați din țară din cauza tatuajelor lor.”