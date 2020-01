Și, totuși, situația la echipă este disperată, astfel că încă un sezon ratat apare la orizont. Colac peste pupăză, patronul Ionuț Negoiță strânge cureaua și face economii unde nici nu te-ai fi așteptat. Conform gsp.ro, Florin Prunea nu va fi luat cu echipa în cantonamentul din Spania, adică va lipsi din delegația oficială taman managerul general al FC Dinamo!

„Marginalizare nu văd de ce să fie, cât timp suntem la treabă în fiecare zi. Am citit și eu despre plecarea în cantonament, nu știam de o asemenea variantă. Să vedem dacă e și adevărat. Nu mă simt deloc confortabil în momentul ăsta. La noi, astea sunt trecătoare. Important este ca atmosfera să fie propice pentru băieți”, a reacționat pus Prunea, la Digisport.

În ceea ce privește o eventuală plecare a sa de la Dinamo, fostul portar afirmă că nici nu se pune problema. Din punctul său de vedere. „Eu nu am luat niciodată în calcul să plec de la Dinamo. Ce clauză? Nu știu de unde apar minciunile astea despre contractul meu. N-am nicio clauză de reziliere, nu există așa ceva. Oricum, am întâlnit niște lucruri la Dinamo la care nu m-aș fi gândit niciodată. Am crescut la acest club și, din păcate, nu mai e acel Dinamo”.

Echipa Dinamo va efectua cantonamentul de iarnă în Spania, la Benahavis, o bază de pregătire ultramodernă situată la 22 de kilometri de stațiunea Marbella.

„Câinii” au programate patru jocuri amicale, cu următorii adversari: Dynamo Dresda (Germania), VfL Bochum (Germania), NK Osijek (Croația) și Kuban Krasnodar (Rusia).

Te-ar putea interesa și: