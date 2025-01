Politica Nicușor Dan vrea sprijin pentru prezidențiale. Cum comentează ieșirea din cursă a lui Crin Antonescu







Nicuşor Dan, primarul Capitalei și candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2025, a declarat că anunţul lui Crin Antonescu de a-și suspenda candidatura la preşedinție din partea Coaliției de guvernare este „nerezonabilă”.

Nicușor Dan, ieșirea din cursa prezidențială a lui Antonescu: „nerezonabilă”

Nicușor Dan consideră „nerezonabilă” decizia de a ieși din cursa prezidențială a lui Crin Antonescu pentru că în conducerea partidelor din Coaliție se află oameni care sunt implicați în administrație, care trebuie să încheie situațiile de final de an, să facă bugetele, și nu le poți cere să-ți valideze candidatura de la Crăciun până la Revelion.

„Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicaţi în administraţie ca primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri. Toţi au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poţi să le ceri acestor oameni să-ţi valideze candidatura de la Crăciun şi până la Revelion, e nerezonabil”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan își dorește sprijinul partidelor pro-occidentale

În plus, primarul Capitalei și-a exprimat dorința de a primi sprijinul partidelor pro-occidentale în cursa prezidențială.

„Eu am făcut anunţ de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susţinerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

El susține că pentru democrație este importantă o clarificare a ceea ce s-a întâmplat în turul întâi al alegerilor prezidențiale.

„Trebuie să lămurim însă ce s-a întâmplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidenţiale. Eu voi candida în orice condiţie, dar pentru democraţie e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democraţie se pierde”, a mai spus primarul Capitalei.

Crin Antonescu, anunț de suspendare a candidaturii

Sâmbătă seară, Crin Antonescu a anunțat că își suspendă „unilateral” candidatura ca membru al Coaliției la alegerile prezidențiale din anul 2025. Liberalul și-a justificat decizia susținând că, în primul rând, nu s-a stabilit încă o dată a alegerilor și, în al doilea rând, membrii Coaliției nu au votat unanim.

„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, şi calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a anunțat Antonescu sâmbătă seară, la Digi 24.