HALEP a luat DECIZIA VIEȚII. Îți trebuie ceva CURAJ să faci AȘA CEVA

Simona Halep a luat o decizie radicală pentru perioada următoare, hotărând să nu angajeze antrenor.





Tenismena noastră a decis să participe pe cont propriu la câteva turnee, în startul sezonului 2019.

„Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor în perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori, nu am avut dureri, dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri” a precizat Halep, potrivit Libertatea.ro.

Halep s-a despărțit de antrenorul său, Darren Cahill, săptămâna trecută.

Ilie Năstase a pecizat că liderul WTA nu mai are nevoie de antrenor.

Primele imagini din interior noii Catedrale! Altar poleit in aur, fantani arteziene, lifturi de 105.000.000 euro!

Pagina 1 din 1