Sport Halep, adversară puternică la Transylvania Open. Când e meciul







Simona Halep, locul 870 WTA, va juca, marţi, cu italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, în primul tur la Transylvania Open, turneul de categorie 250WTA, cu premii de 275.094 de dolari. Meciul va avea loc la ora 20.00.

Zi importantă pentru Simona Halep

Tot pe terenul central, la ora 15.30, Irina Begu, locul 79 mondial, va evolua cu italianca Elisabetta Cocciaretto, locul 60 mondial. Ana Bogdan, locul 120 mondial, o va întâlni în primul tur pe britanica Jodie Burrage, locul 191 WTA, pe terenul central, nu mai devreme de ora 18.00.

După meciul Anei Bogdan, pe terenul central va intra Simona Halep.

S-ar putea retrage definitiv din tenis

Sunt șanse ca Halep să se retragă definitiv din tenis după Transylvania Open. Sportiva a spus că a avut multe accidentări și că genunchiul ei nu se mai reface. Ea a declarat că este conștientă că are o vârstă și probleme de sănătate și că va veni momentul să renunțe.

”(N.r. - Te gândești la retragere) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac.Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis.Tot ce am făcut în tenis a fost extraordinar, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a spus Halep.

Genunchiu lui Halep nu se mai reface

Simona Halep a spus că îi este frică de meciurile oficiale pentru că genunchiu încă îi dă bătăi mari de cap.„Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat. În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema”, a spus sportiva.