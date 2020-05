Prima! O fi greu de înțeles că cetățeanul ăla de la OMS prinde posturi nord-coreene, când laudă modul de viață al suedezilor, unul absolut autist? Izolarea socială este chestie de cultură la ei, una care îi face să-și dea copiii afară din casă, a doua zi după ce au împlinit 18 ani, iar primul pahar cu apă cerut de părinte să vină însoțit de o foaie de internare într-un azil, de care este atașat un bilet cu reducere la crematoriu. Să aștepte ăla de la OMS modelul ăsta în țările cu popoare latine și în cele ortodoxe. Până atunci, să-l adopte el, ăla de la OMS, dacă admiră roțile dințate și bielele-manivelă nordice.

A doua! Eu nu înțeleg de ce ăștia convinși că totul este o mistificare nu demonstrează inutilitatea măsurilor luate de medici, că de medici sunt elaborate, nu de Soros, mergând să facă voluntariat în secțiile Covid, în aziluri de bătrâni, sau direct la cărat morți? Le aranjez eu într-un minut să fie acceptați. În cazul în care cred în ceva, de ce nu or merge pe ceea ce cred până la ultima consecință? Eu așa am făcut înainte de 89, am crezut într-o chestie, mi-am jucat libertatea și chiar viața, dar fără să trag pe nimeni după mine.

De nu fac și ei ca savantul Max von Pettenkofer care, ca să-i demonstreze altui savant, lui Robert Koch, că teoria cu contagiozitatea holerei este greșită, a băut în fața a numeroși martori o eprubetă plină cu o cultură de vibrioni. Sau ăștia cred doar din fotoliu și îi fac proști pe ăia care nu fac proști pe nimeni și își văd de viața lor?

A treia! La mare preț zilele astea este un film de vreo oră intitulat „Dr. Rashid Buttar dă de pământ cu Fauci, Gates și OMS”, în care un cetățean care arată ca un felcer dintr-o telenovelă indiană, zice fel de fel de chestii, despre niște unii, nu știu să vă dau detalii, pentru că nu mă uit la nimic, fără să știu la ce mă uit, și nu ascult nimic, până nu știu cine zice.

Am căutat să văd cine este. În primul rând, Raj Kapoor ăsta care vorbește despre nu știu ce în legătură cu Coronavirusul, nu este doctor din categoria celor care să poată spune ceva despre vreun virus, pentru că el nu este „dr.” în medicină, ci în teologie. Nu a făcut nicio facultate de medicină, este kinetoterapeut, adică trage lumea pe oase, ceea ce este o meserie foarte folositoare, dar nu este medic. Înainte de a trage lumea pe oase, omul a fost infirmier în Armata SUA, ceea ce iarăși este onorabil, dar repet, nu are treabă cu posibilitatea de a emite opinii în specialități medicale. Mai mult, este băgat în fel de fel de scandaluri, pentru că nu se pricepe doar la pandemii, se pricepe și la cancere, pe care le tratează cu „terapii alternative”, astfel încât îl anchetează americanii pe unde-l prind.

A patra! Nu, nu există niciun caz în care familiilor celor decedați în perioada asta, să le dea cineva bani, că să apară cuvântul „covid” în certificatul de constatare a decesului. Dacă cineva cunoaște un asemenea caz de fals abominabil, dar nu din sursa „știu de la o cumnată care are un coleg al cărui frate…”, ci cu date clare, să mă caute. Promit public că las totul și mă ocup cu toată priceperea mea de o anchetă jurnalistică imparabilă.

În altă ordine de idei, cât de nemernic să fii, să inventezi așa ceva pe seama medicilor – doar medicii pot emite certificate medicale constatatoare a decesului – în condițiile în care oamenii ăștia, acum mai mult decât oricând, își riscă sănătatea și viețile pentru semenii lor?