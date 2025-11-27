Politica

Magistrații, în haină nouă. Guvernul a dat bani pentru uniforme

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat joi că Executivul alocă bani, printr-o hotărâre, pentru asigurarea ținutelor judecătorilor, magistraților, asistenților și grefierilor de la ÎCCJ. „Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Explicațiile Guvernului privind alocarea fondurilor pentru ținuta magistraților

Ioana Dogioiu a explicat hotărârea prin care se alocă fonduri pentru ca vestimentația magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție să fie asigurată gratuit, începând din 2026.

„În primul rând este vorba despre fonduri prevăzute deja în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Implementarea măsurii se va face în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţiilor, asistenţilor şi grefierilor de la Înalta Curte, pentru perioada 2027-2028”.

Castelul „fantomelor” din România. Locul unde legendele nu mor niciodată
Salarii mărite cu 6.000 de lei la TVR, înainte de schimbarea conducerii. Adriana Săftoiu a sesizat CA
Ioana Dogioiu: Decontarea se va face din bugetul ÎCCJ

Purtătorul de cuvânt a arătat că legislația aflată deja în vigoare stabilește ținuta pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă instanțele civile.

„Nu era stabilită ţinuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a magistraţiilor, asistenţi şi a grefierilor de şedinţă din această instanţă. De aceea a fost adoptată această hotărâre. Nu aveau o ţinută standard, care iată acum a fost adoptată. Decontarea, asta se va face din bugetul Înaltei Curţii”, a mai spus aceasta.

Implementarea măsurii, în maxim șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii

Implementarea măsurii va avea loc în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, iar costurile vor fi acoperite din bugetul Înaltei Curți, prin fondurile deja alocate.

Măsura urmărește să uniformizeze ținuta oficială a magistraților de la cea mai înaltă instanță, care până acum nu dispuneau de o vestimentație standard stabilită prin lege.

Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
