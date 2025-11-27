Magistrații, în haină nouă. Guvernul a dat bani pentru uniforme

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat joi că Executivul alocă bani, printr-o hotărâre, pentru asigurarea ținutelor judecătorilor, magistraților, asistenților și grefierilor de la ÎCCJ. „Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Ioana Dogioiu a explicat hotărârea prin care se alocă fonduri pentru ca vestimentația magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție să fie asigurată gratuit, începând din 2026.

„În primul rând este vorba despre fonduri prevăzute deja în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Implementarea măsurii se va face în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţiilor, asistenţilor şi grefierilor de la Înalta Curte, pentru perioada 2027-2028”.

Purtătorul de cuvânt a arătat că legislația aflată deja în vigoare stabilește ținuta pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă instanțele civile.

„Nu era stabilită ţinuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a magistraţiilor, asistenţi şi a grefierilor de şedinţă din această instanţă. De aceea a fost adoptată această hotărâre. Nu aveau o ţinută standard, care iată acum a fost adoptată. Decontarea, asta se va face din bugetul Înaltei Curţii”, a mai spus aceasta.

Implementarea măsurii va avea loc în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, iar costurile vor fi acoperite din bugetul Înaltei Curți, prin fondurile deja alocate.

Măsura urmărește să uniformizeze ținuta oficială a magistraților de la cea mai înaltă instanță, care până acum nu dispuneau de o vestimentație standard stabilită prin lege.