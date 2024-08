Stânga radicală se dezlănțuie: Misoginismul, considerat terorism în Marea Britanie

Londra. Guvernul britanic ia în considerare o reviziuire a strategiei de luptă împotriva extremismului. Misoginismul, violența împotriva femeilor ar putea fi definită ca terorism.

Revizuirea legislației îi vizează, între alții și pe frații Andrew și Tristan Tate, judecați în România pentru trafic de persoane și viol. Decizia vine după numeroase avertismente din partea poliției. Autoritățile britanice au avertizat cu privire la creșterea extremismului bazat proliferarea de materiale periculoase online.

Ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a solicitat o revizuire a legislației împotriva extremismului. Proiectul ia în calcul ca misoginismul extrem să fie definit ca o formă de terorism, după cum relatează The Guardian și The Telegraph. Oficialul din guvernul britanic a propus ca această revizuire a legislației și a strategiei contra-terorismului să se facă de urgență.

Astfel, autoritățile doresc să aibă la îndemână un nou instrument cu care să combată violența împotriva femeilor și fetelor. Acest lucru este necesar în contextul creșterii numărului de cazuri în care femeile britanice sunt agresate de indivizi radicalizați. De asemenea, se dorește o evaluare a abordărilor ideologice pentru a acoperi „lacunele din sistemul actual” legislativ.

Autoritățile britanice spun că acest gen de ideologie lasă țara descoperită în fața activităților motivate de ură, care promovează violența sau subminează democrația. Yvette Cooper a anunțat că va iniția represiuni împotriva celor care promovează credințele pe bază de ură, inclusiv misoginismul extrem.

Ministrul din guvernul laburist a spus, anterior, că strategia contra extremismului promovată de ultimul guvern este depășită. În opinia sa, în urma acestei revizuiri Partidul Laburist își va îndeplini promisiunea de a împiedica proliferarea ideologiilor bazate pe ură.

Oficialii din guvernul din Marea Britanie vor evalua „ascensiunea extremismului islamist și de extremă dreapta” alături de noile „tendințe ideologice” care au câștigat teren. Aici este prezentat misoginismul extrem care ar putea fi definit ca formă de terorism. Abordarea urmărește, de asemenea, să evalueze cauzele și conduita radicalizării tinerilor în mediile online și offline.

Noile reglementări vor obliga profesorii, din punct de vedere legal, să redirecționeze elevii pe care îi suspectează de misoginism extrem către programul guvernamental de combatere a terorismului.

Proiectul vine după ce, poliția britanică și consilierii guvernamentali au avertizat cu privire la noile forme de extremism. Aceștia au vorbit despre necesitatea de a aborda creșterea extremismului bazat pe ură și proliferarea de materiale periculoase online. Luna trecută, Consiliul Șefilor Poliției Naționale (NPCC) a publicat un raport privind violența împotriva femeilor și fetelor.

Andrew și Tristan Tate au fost dați ca exemplu, de polițiștii britanici, de influenceri care radicalizează online tineri. Cei doi au fost trimiși în judecată, în România, pentru trafic de persoane și viol. Maggie Blyth, liderul NPCC pentru violența împotriva femeilor și fetelor, a precizat că există similitudini între radicalizarea tinerii bărbați și băieți și atragerea de adepți ai grupărilor teroriste. De aceea este nevoie ca Guvernul să adopte o legislație nouă.

Potrivit The Telegraph, Sir Mark Rowley, comisarul poliției metropolitane, a declarat că violența împotriva femeilor și fetelor ar trebui tratată ca o amenințare la securitatea națională. El a avertizat că mii de abuzatori și pedofili sunt în libertate și va fi nevoie de multe resurse pentru a combate acest flagel.

Revizuirea legislației se va încheia în această toamnă. Documentul va sta la baza unei noi strategii de combatere a extremismului pe care Ministerul de Interne intenționează să o lanseze la începutul anului viitor.

Yvette Cooper’s vow to treat misogyny as a form of extremism/terrorism creates many problems.

It implies misogyny exists largely on the extremes of society, widens the scope of the controversial Prevent programme & shrinks space for community responses.https://t.co/dObwmBKJ6r

— Richard McNeil-Willson (@mcneilwillson) August 18, 2024