Guvernul francez a semnalat autorităților judiciare o posibilă reînființare a grupului Jeune Garde 

Guvernul francez a informat autoritățile judiciare despre o posibilă „reînființare” a grupului antifascist Jeune Garde, dizolvat oficial, după agresiunea mortală asupra militantului de extremă dreapta Quentin Deranque la Lyon, a declarat, marți, o sursă care a participat la o reuniune la Élysée, pentru Le Monde.

Parchetul din Paris a fost sesizat „acum două zile” cu un „dosar privind reînființare ligii dizolvate Jeune Garde”, a declarat sursa jurnaliștilor, la finalul reuniunii cu Emmanuel Macron.

Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a murit în urmă cu zece zile, în urma loviturilor violente aplicate de membri ai extremei stângi. Mai mulți suspecți anchetați aparțineau grupului antifascist Jeune Garde, fondat în 2018 la Lyon de Raphaël Arnault, astăzi deputat (La France insoumise, LFI), și dizolvat în iunie 2025.

Înainte de moartea acestuia, serviciile de informații supravegheau deja „încercările de reînființarea” ale unor grupuri legate de mișcarea dizolvată „în cel puțin cinci teritorii”, a explicat responsabilul. „Faptele extrem de grave din Lyon ne fac să credem că acum dosarul este suficient de bine documentat”, a adăugat el.

Șeful statului a solicitat Ministerului de Interne, în timpul reuniunii, să inițieze proceduri de dizolvare pentru aceste cinci „ramuri” locale identificate ale Jeune Garde, a adăugat participantul, refuzând să precizeze pe ce teritorii operează acestea.

Fără legătură cu moartea activistului, procedurile de dizolvare erau deja în curs împotriva a trei structuri „de extremă dreapta” și una „de extremă stânga”, care ar trebui să se încheie „în următoarele două luni”, potrivit acestei surse.

De la alegerea lui Emmanuel Macron în 2017, 24 de grupuri din „mișcarea ultra” au fost dizolvate, potrivit guvernului, care asigură că nu favorizează „o tabără în detrimentul alteia”. Președintele francez și-a exprimat, de asemenea, „îngrijorarea” cu privire la posibilele violențe care ar putea marca campania pentru alegerile municipale din martie și a cerut executivului să se asigure că aceasta „se va desfășura în condiții de liniște”.

Potrivit acestei surse, de la moartea tânărului activist, „22 de birouri parlamentare ale LFI au fost vandalizate”.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, ministrul Justiției, Gérald Darmanin, purtătorul de cuvânt al guvernului, Maud Bregeon, precum și reprezentanți ai Matignon și ai serviciilor de informații au participat la reuniune.