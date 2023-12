Glume proaste despre droguri în Guvernul britanic. Ministrul de Interne, nevoit să-și ceară scuze

Guvernul britanic a fost pus într-o situație delicată de ministrul de Interne, James Cleverly, la o recepție. El a făcut o glumă neinspirată ce a fost taxată rapid de reprezentanții opoziției din Partidul Laburist. Drept urmare, ministrul a fost obligat să-și ceară scuze.

Ministrul James Cleverly a făcut o glumă la o recepție de la Guvern cu privire la ideea de a-și droga soția cu drogul violului. Gluma ministrului, făcută la un eveniment de la sediul guvernului a fost relatată de presa tabloidă.

James Cleverly, numit în funcţie la începutul lui noiembrie, vorbea despre longevitatea căsătoriei şi a evocat drogul violului (flunitrazepam). La recepția din sediul în care funcționează guvernul britanic, el a spus unor femei că adăugarea câtorva picături în băutură, în fiecare seară „nu este cu adevărat ilegală , dacă, este doar un pic”.

În acest context, a glumit şi cu privire la secretul unei căsătorii durabile, spunând că soția trebuie să fie„întotdeauna sedată uşor, pentru ca să nu poată niciodată să-şi dea seama că există bărbaţi mai buni în altă parte”. Glumele ministrului au ajuns în publicația The Sunday Mirror.

Glumele ministrului de interne au venit într-un moment nepotrivit pentru guvernul britanic. Ministerul lui James Cleverly tocmai a anunţat noi măsuri împotriva „spiking”-ului. Este vorba de administrarea de droguri în băutura sau în corpul unei persoane fără consimţământul acesteia.

How to recognise if a drink has been spiked or tampered with:

1 #JamesCleverly is holding it and offering it to you.

2 Foggy appearance.

3 Excessive bubbles.

4 Sinking ice.

5 Change in colour. pic.twitter.com/KfjiC1cjmi

— ImranBristol (@Imranicus) December 24, 2023