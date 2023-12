Guvernul britanic va înăspri drastic politica sa de migrație

O decizie cu privire la migrație ar putea accentua deficitul de personal în sectorul sanitar și cel al asistenței sociale, în special.

Restricții pentru migrație

Guvernul britanic își înăsprește semnificativ politica de migrație, cu riscul de a penaliza economia țării, deja afectată de deficitul de forță de muncă, scrie Le Monde.

Ministrul de Interne, James Cleverly, a anunțat luni, 4 decembrie, o creștere a plafonului resurselor anuale necesare stabilirii în Regatul Unit: acesta va crește de la 26.200 de lire sterline (aproximativ 30.552 de euro) la peste 38.700 de lire sterline.

Accesul la NHS, sistemul public de sănătate (gratuit pentru britanici), va costa peste 1.000 de lire pe an. Non-britanicii care lucrează în sectorul asistenței sociale nu își vor mai putea aduce familiile. În sfârșit, va fi eliminată posibilitatea angajatorilor de a recruta străini cu salarii cu 20% mai mici decât salariul minim în sectoarele aflate sub presiune (construcții, educație etc.).

Scopul premierului Rishi Sunak, aflat sub o intensă presiune din partea taberei sale conservatoare, este reducerea drastică a imigrației legale. Aceasta a atins un nivel istoric ridicat, în ciuda eliminării liberei circulații a europenilor în urma Brexit-ului și a introducerii unui sistem de vize de muncă. „Vrem să reducem sosirile anuale cu cel puțin 300.000”, a avertizat James Cleverly în Camera Comunelor.

Promisiune încălcată

Potrivit cifrelor revizuite pe 23 noiembrie de către Oficiul Național de Statistică, migrația netă în Marea Britanie (diferența dintre sosiri și plecări) a ajuns la 745.000 de persoane în 2022. Cifra este la jumătate față de 2016, la momentul referendumului pentru Brexit, chiar dacă unul dintre principalele argumente ale divorțului de Uniunea Europeană a fost „reluarea controlului” asupra granițelor țării.

Este suficient să reamintim că promisiunea făcută în 2010 de conservatorul David Cameron la sosirea sa la Downing Street de a reduce imigrația la mai puțin de 100.000 de sosiri anuale este foarte departe de a fi respectată.

Dacă, de la Brexit încoace, migrația netă europeană a scăzut în mod logic (a devenit negativă, cu 86.000 de plecări ale cetățenilor UE între iunie 2022 și iunie 2023), ea a fost în mare parte înlocuită de oameni din Africa (Nigeria) și Asia (India, China, Pakistan).

„Statul social” depinde de migrație

Pentru că, în ciuda retoricii anti-migranți, fostul prim-ministru Boris Johnson a instituit un regim post-Brexit destul de liberal în 2021, permițând studenților și deținătorilor de vize de muncă să-și aducă cei dragi și stabilind scutiri de la nivelurile salariale pentru locurile de muncă din sectoarele prioritare (asistență socială și lucrătorii NHS).

Pe lângă faptul că riscă să complice existența multor cetățeni britanici (care vor trebui să facă dovada unui venit anual de cel puțin 38.700 de lire sterline pentru a-și aduce în țară soțul sau soția non-britanic/ă în Regatul Unit), aceste noi reguli, aplicabile din 2024, riscă să crească în continuare presiunea pe managerii de spitale.

Aproximativ 19% dintre lucrătorii NHS nu sunt cetățeni britanici și, datorită acestei dependențe puternice de forța de muncă străină, există o lipsă de 40.000 de asistente medicale în sistemul național de sănătate, ca urmare (și) a investițiilor insuficiente timp de zeci de ani în formarea lucrătorilor săi din domeniul sănătății. Regatul Unit suferă și de o lipsă acută de medici.

O abordare „haotică”, acuză stânga

Noul regim de imigrație legală ar putea afecta și sectorul asistenței sociale, care are deja un deficit de aproximativ 150.000 de angajați – britanicii fiind reticenți în a prelua aceste locuri de muncă dificile și prost plătite.

Yvette Cooper, ministrul de interne din umbră al laburiștilor, a denunțat „abordarea haotică” a Downing Street, care pretinde că reduce imigrația legală fără a prezenta un plan „coerent” pentru a pregăti mai bine muncitorii britanici și pentru a evita criza de personal.

Dar problema migrației este esențială pentru conservatori, care nu reușesc să-și reducă decalajul față de laburiști (în sondaje). Mai este doar un an până la alegerile generale și deja au eșuat în ceea ce privește imigrația ilegală: pe de o parte, traversările Canalului Mânecii au scăzut cu 30% în acest an față de 2022, dar pe de altă parte, transferurile solicitanților de azil către Rwanda, cheia de boltă a politicii lor disuasive, au fost declarate ilegale de către Curtea Supremă.

Conservatorilor le este frică să nu piardă voturi în fața extremei drepte, în timp ce Nigel Farage, cofondatorul partidului eurofob anti-migranți UKIP, acum în fruntea unei noi formațiuni, Reform, nu-și ascunde dorința de a reveni în prim-planul scenei politice.

(Autor: Cécile Ducourtieux; Traducerea: Ruxandra Lambru, RADOR RADIO ROMANIA)