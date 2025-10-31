Guvernul aprobă organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie și atestă noi stațiuni turistice în România

Executivul condus de premierul Ilie Bolojan se reunește vineri într-o ședință extraordinară pentru a adopta mai multe hotărâri, printre care cele privind organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, atestarea de noi stațiuni turistice și aprobarea bugetului Administrației Canalelor Navigabile.

Pe ordinea de zi se află și memorandumuri referitoare la fondurile PNRR și la un acord de securitate între România și Israel.

Potrivit informațiilor oficiale, Guvernul va aproba două proiecte de hotărâre referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025.

Primul act normativ vizează stabilirea cheltuielilor necesare pentru buna desfășurare a scrutinului, iar al doilea stabilește măsurile tehnice privind procesul electoral.

Surse guvernamentale au precizat că Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Finanțelor vor colabora pentru asigurarea fondurilor și logisticii necesare.

Astfel, se vor aloca sumele destinate tipăririi buletinelor de vot, organizării secțiilor și remunerării personalului implicat în procesul electoral.

Un alt punct important pe agenda ședinței vizează atestarea de noi stațiuni turistice, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Guvernul va aproba atestarea orașului Novaci, județul Gorj, ca stațiune turistică de interes național. Totodată, vor fi recunoscute ca stațiuni turistice de interes local mai multe zone din țară:

zona de sud a municipiului Călărași (județul Călărași);

zona turistică a comunei Arcani (județul Gorj);

comuna Jurilovca (județul Tulcea);

zona turistică Bozovici – Poneasca – Valea Miniș , comuna Bozovici (județul Caraș-Severin);

zona Arefu – Lacul Vidraru, comuna Arefu (județul Argeș).

Proiectul modifică Hotărârea de Guvern nr. 852/2008, privind criteriile de atestare a stațiunilor turistice, și are scopul de a sprijini autoritățile locale în atragerea de investiții și finanțări europene pentru turismul sustenabil.

Executivul va aproba, printr-o altă hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Conform notei de fundamentare, compania estimează pentru anul 2025 venituri totale de 127,38 milioane lei, în creștere cu 11,86% față de 2024, datorită majorării veniturilor din prestări servicii și tranzitarea canalelor navigabile.

Cheltuielile planificate se ridică la 124,23 milioane lei, o creștere de 9,96%, sub nivelul avansului veniturilor. Fondurile vor fi direcționate spre modernizarea infrastructurii, întreținerea echipamentelor de navigație și investiții în siguranța fluvială, în special pe Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Guvernul va aproba și două memorandumuri cu impact strategic: