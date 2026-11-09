Fostul președinte al Columbiei, Gustavo Petro, este vizat de o anchetă după ce o femeie l-a acuzat că ar fi oferit contracte publice în schimbul unor relații sexuale. Plângerea susține că aproximativ 30 de femei ar fi beneficiat de astfel de contracte, iar cazul a ajuns în atenția Curții Supreme din Columbia, potrivit agenției France Presse (AFP).

Acuzațiile vizează atât perioada în care Petro era parlamentar, cât și mandatul său prezidențial, desfășurat între 2022 și 2026.

Fostul lider columbian respinge categoric afirmațiile și susține că nu a folosit niciodată contracte finanțate din bani publici pentru a obține favoruri sexuale.

Ancheta urmează să stabilească dacă acuzațiile au fundament și dacă au existat fapte care pot atrage răspunderea penală.

Cea care a formulat acuzațiile este Deicy Jiménez, o fostă colaboratoare contractuală a unor instituții publice din Columbia. Femeia, în vârstă de 26 de ani, a declarat că ar fi avut relații intime cu Gustavo Petro și că ar fi primit contracte în schimbul acestora.

Potrivit relatărilor publicate de presa columbiană și de publicația El País, Jiménez susține că în această presupusă rețea ar fi fost implicate între 30 și 40 de femei. Ea afirmă că respectivele contracte ar fi fost folosite pentru a facilita întâlniri intime cu fostul președinte.

Femeia a făcut publice acuzațiile în octombrie 2026, iar ulterior a prezentat declarații în fața autorităților. Afirmațiile sale sunt investigate, însă nu au fost demonstrate în instanță.

Cazul a căpătat amploare după ce Deicy Jiménez a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de Gustavo Petro. Imaginile îi surprind îmbrățișându-se și sărutându-se. Femeia a prezentat înregistrarea drept o dovadă în sprijinul declarațiilor sale.

Totuși, videoclipul nu stabilește dacă între cei doi a existat o înțelegere prin care fostul președinte ar fi condiționat atribuirea unor contracte de relații sexuale. Nici momentul înregistrării nu a fost stabilit public, astfel că nu se știe dacă imaginile au fost realizate înainte sau în timpul mandatului prezidențial.

Petro a contestat interpretarea dată înregistrării și a afirmat că imaginile nu demonstrează existența vreunei fapte de corupție.

Potrivit publicației El País, verificările în baza oficială de date a contractelor publice din Columbia, SECOP, au identificat zece contracte încheiate de Deicy Jiménez cu instituții ale statului.

Șapte dintre acestea au fost încheiate cu Senatul Columbiei, două cu o structură din cadrul Ministerului de Interne, iar unul cu Superintendența pentru Supraveghere și Securitate Privată.

Existența contractelor reprezintă un element verificabil al cazului, însă nu demonstrează că acestea au fost acordate în schimbul unor relații sexuale. Tocmai această presupusă legătură dintre atribuirea contractelor și relația personală cu fostul președinte trebuie clarificată de anchetatori.

Fostul președinte a negat că ar fi oferit contracte publice pentru a obține favoruri sexuale. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Petro a afirmat că nu a folosit niciodată un contract de stat pentru a obține favoruri de la cineva.

El a susținut că acuzațiile fac parte dintr-o acțiune pusă la cale de adversarii săi politici și a transmis că își va apăra poziția în fața instanțelor.

Petro a mai declarat că va răspunde în fața justiției pentru acuzațiile de corupție, în loc să transforme cazul într-o dispută purtată prin intermediul rețelelor sociale.

Ancheta vizează fapte care s-ar fi petrecut în perioade diferite ale activității politice a lui Gustavo Petro. Potrivit declarațiilor reprezentanților sistemului judiciar, trebuie stabilit dacă există indicii privind încălcarea legii și cine ar putea răspunde pentru eventualele nereguli.

În paralel, Procuratura Generală a Columbiei a deschis verificări privind posibile abuzuri legate de atribuirea contractelor în mai multe instituții publice. Sunt vizate structuri precum Senatul, Departamentul Administrativ al Președinției și Ministerul de Interne.

Autoritățile au solicitat informații despre contractele încheiate cu femeile menționate în acuzații, pentru a verifica împrejurările în care acestea au fost angajate.

Procedurile judiciare sunt în desfășurare, iar informațiile din dosar sunt supuse secretului anchetei. Prin urmare, acuzațiile formulate împotriva fostului președinte nu pot fi considerate fapte dovedite.

Gustavo Petro a condus Columbia între 2022 și august 2026, iar în prezent se află în opoziție față de noul președinte, Abelardo de la Espriella. Înainte de a ajunge la conducerea țării, Petro a avut cinci mandate de parlamentar, începând din 1991.

Ancheta va trebui să clarifice dacă atribuirea contractelor publice a respectat criteriile legale și dacă au existat intervenții prin care funcția politică ar fi fost folosită în scopuri personale.

Deocamdată, Gustavo Petro neagă acuzațiile, iar autoritățile columbiene continuă verificările. Stabilirea eventualelor responsabilități depinde de probele administrate în cadrul procedurilor judiciare.