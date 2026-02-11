Gustavo Petro vorbește despre „temeri credibile” de atac, după un incident cu elicopterul

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că a supraviețuit unei presupuse tentative de asasinat în noaptea de luni, în timp ce se deplasa cu elicopterul spre o destinație de pe coasta caraibiană. Afirmațiile au fost făcute marți, în cadrul unei ședințe de cabinet transmise în direct, unde șeful statului a descris o schimbare neprevăzută a planului de zbor, motivată de informații privind un posibil atac armat, potrivit News Week.

Potrivit declarațiilor sale, aeronava nu a mai aterizat la punctul stabilit inițial, după ce echipele de securitate ar fi semnalat riscuri credibile.

Petro a relatat că elicopterul a fost redirecționat deasupra mării timp de aproximativ patru ore, înainte de a ajunge în siguranță.

În intervenția sa, Gustavo Petro a spus că echipele responsabile de securitate au decis anularea aterizării. „Erau temeri credibile că urmau să tragă asupra aeronavei”, a afirmat președintele. Acesta a adăugat că devierea spre larg a reprezentat o măsură de precauție, pe care a descris-o drept o evitare la limită a unui atac planificat.

Până în acest moment, președintele nu a indicat suspecți sau grupuri implicate. Autoritățile columbiene nu au anunțat public identificarea unor persoane în legătură cu incidentul menționat.

Petro a făcut referire la avertismente anterioare privind posibile comploturi. El a menționat că, în ultimele luni, au existat notificări despre amenințări asociate rețelelor de trafic de droguri și altor grupări armate active în Columbia.

Totuși, nu au fost prezentate dovezi publice specifice care să lege un actor anume de evenimentele din noaptea de luni.

În trecut, surse guvernamentale au semnalat riscuri provenite din partea unor facțiuni armate ilegale, inclusiv disidenți ai fostei gherile FARC, Armata de Eliberare Națională (ELN) și Clanul Golfului.

Aceste grupuri sunt frecvent menționate în evaluările de securitate legate de violențele interne și traficul de droguri.

Guvernul columbian nu a publicat deocamdată o evaluare formală a amenințării referitoare la incidentul cu elicopterul.

Oficialii din domeniul securității naționale au oferit detalii limitate, precizând că verificările sunt în desfășurare pentru a stabili natura exactă a riscului invocat.

Declarațiile președintelui apar într-un climat politic sensibil, pe fondul preocupărilor legate de siguranța liderilor politici în perioada premergătoare alegerilor din 2026.

În iunie 2025, senatorul și pre-candidatul prezidențial Miguel Uribe Turbay a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment de campanie.

Incidentul nu a fost legat de afirmațiile actuale ale lui Petro, însă a fost invocat frecvent în discuțiile publice despre securitate.

Anterior, forțele de securitate columbiene au raportat destructurarea unor presupuse planuri de atac împotriva președintelui, inclusiv o operațiune în Valle del Cauca, în 2025, soldată cu neutralizarea unui suspect și confiscarea de armament.

Incidentul relatat survine la scurt timp după o întâlnire oficială între Gustavo Petro și președintele SUA, Donald Trump. După discuțiile desfășurate la Washington, Trump a declarat:

„Am avut o întâlnire foarte bună”. El a mai spus: „Am crezut că a fost extraordinar”.

La rândul său, Petro a afirmat că cei doi lideri au plecat „cu o viziune pozitivă și optimistă”. Președintele columbian a adăugat: „Ceea ce ne unește este libertatea. Așa a început întâlnirea”.