Guns N’ Roses va lansa două piese noi în decembrie. Datele pentru turneul din 2026 au fost anunțate

După turneul mondial din 2025, Guns N’ Roses revine în 2026 în America de Nord și alte teritorii, cu un concert special la Rose Bowl din Los Angeles. Trupa va lansa marți, 2 decembrie, două piese noi: „Nothin” și „Atlas”, prin intermediul Geffen Records.

Fanii din America de Nord vor putea beneficia de Guns N’ Roses Artist Presale miercuri, 3 decembrie, la ora 10:00, ora locală. Presale-ul se va încheia luni, 1 decembrie, la ora 23:59, ora de pe coasta de est a Statelor Unite.

Membrii Nightrain Fan Club vor avea acces prioritar la bilete la nivel global. În colaborare cu fan clubul, trupa va lansa două piese noi, „Nothin” și „Atlas”, prin intermediul Geffen Records, marți, 2 decembrie.

Turneul va începe pe 28 martie în Monterrey, Mexic, la Tecate Pa’l Norte, continuând în Brazilia, Porto Alegre pe 1 aprilie, São Paulo pe 4 aprilie, São José do Rio Preto pe 7 aprilie, Rio de Janeiro pe 10 aprilie, Vitoria pe 12 aprilie, Salvador pe 15 aprilie, Fortaleza pe 18 aprilie, Sao Luiz pe 21 aprilie, și Belém do Para pe 25 aprilie.

În mai, Guns N’ Roses va concerta în Statele Unite, Hollywood, FL pe 5 mai, Daytona Beach, FL pe 7 mai, urmat de Europa în iunie și iulie, Gliwice, Polonia pe 4 și 6 iunie, Dublin, Irlanda pe 10 iunie, Donington, UK pe 12 iunie, Amsterdam, Țările de Jos pe 18 și 20 iunie, Berlin, Germania pe 23 și 25 iunie, Anvers, Belgia pe 28 iunie, Paris, Franța pe 1 și 3 iulie.

În august și septembrie în America de Nord, Raleigh, NC pe 23 iulie, Saratoga Springs, NY pe 26 iulie, Tinley Park, IL pe 29 iulie, Hershey, PA pe 1 august, Toronto, ON pe 5 august, Shakopee, MN pe 8 august, East Rutherford, NJ pe 12 august, St. Louis, MO pe 16 august, Kansas City, MO pe 19 august.

În Las Vegas, NV pe 22 august, Edmonton, AB pe 26 august, Vancouver, BC pe 29 august, San Diego, CA pe 2 septembrie, Pasadena, CA pe 5 septembrie, Arlington, TX pe 9 septembrie, Ridgedale, MO pe 12 septembrie, San Antonio, TX pe 16 septembrie și Atlanta, GA pe 19 septembrie.